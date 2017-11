Ismét a Simple by OTP alkalmazás lett a nyertes

forrás: Prím Online, 2017. november 17. 18:24

2017-ben is Minőség Díjjal jutalmazták az OTP Mobil fejlesztését az Év Applikációja kategóriában.

Jelenleg több mint 390 000 regisztrált felhasználója van az integrált alkalmazásnak és másfél milliónál is több tranzakciót bonyolítottak vele indulása óta. Idén szeptembertől pedig már mindenki, banktól függetlenül használhatja a Simple applikációban lévő mobilfizetési megoldást.

Pár órával az után, hogy az OTP Bank három díjat is nyert a Mastercard Év Bankja díjátadóján (Az év bankja, Az év leginnovatívabb bankja, Az év lakossági mobil- és online-banki eszköze) a Magyar Marketing Szövetség által delegált szakmai zsűri 2016 után idén is a Simple by OTP alkalmazást tüntette ki Minőség Díjjal az Év Applikációja díjért folyó versenyben. A címre olyan alkalmazások pályázhattak, amelyek mobil eszközökről bárhol elérhető funkcióikkal segítik a felhasználók mindennapi életét. A zsűri elsősorban az innováció, a funkcionalitás és felületek kezelhetősége szempontjából mérlegelte a versenyre nevezett megoldásokat.

A kategória 11 pályázója közül díjat nyert Simple by OTP értékelésében a zsűri kiemelte, hogy az alkalmazás jelenleg több mint 390.000 felhasználó életét teszi egyszerűbbé, legyen szó autópálya matrica vásárlásról, parkolásról, mozijegy vásárlásról vagy étel rendelésről. Nincs más olyan applikáció a piacon, ami ilyen sok szolgáltató vásárlási funkcióját kínálná egyszerre.

„Az idei a fejlesztések éve volt számunkra, ezért most különösen örülünk az elismerésnek" – kommentálta a díjat Benyó Péter az OTP Mobil Kft. ügyvezető igazgatója. „Júniusban vezettük be, s szeptemberben már mindenki számára elérhetővé tettük a mobilfizetést, függetlenül attól, hogy melyik banknál vezeti számláját. Azóta közel 35.000 aktív digitalizált kártyával több mint 500.000 tranzakciót hajtottak végre felhasználóink” - tette hozzá.

A Simple by OTP idén a „Legügyfélbarátabb Fintech Megoldás” címet is elnyerte, a FintechRadar felhasználóbarát pénzügyi megoldásokat díjazó versenyén. A szakma elismerése mellett az alkalmazás a felhasználók szerint is jól teljesít, az App Store-ban 4,8-as, míg a Google Playen 4,5-ös értékeléssel jutalmazták a felhasználók.

Az alkalmazás további díjai: