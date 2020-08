Itthon is átalakul a tévés tartalomfogyasztás

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 16. 10:33

Gyakran elhangzik az utóbbi években, hogy a minőségi tartalmakat kínáló online videótáraknak és alternatív adásoknak köszönhetően újra a tévé aranykorát éljük. Az otthon töltött tavaszi hetekben az egyik legnagyobb streaming szolgáltató rekordszámú új regisztrációt ért el, de a Forbes szerint* majdnem minden új generációs platform népszerűsége növekszik. A streaming és VOD felületek hazánkban is egyre nagyobb teret nyernek, a Samsung legújabb kutatásában pedig ezek mellett a magyarok kedvenc műfajait és műsorait is vizsgálta.

A felmérés eredményei alapján a magyar háztartásokban is egyre sokoldalúbban használják a televíziókat és megfigyelhető az elmozdulás a hagyományos, műsorrendhez kötött adásoktól, az egyéni igényekre szabott kínálat felé. A Samsung tavaszi kutatásában a digitalizáció és a televízióhasználati szokások mellett a hazai tévénézők ízlésére is kíváncsi volt és a jól ismert klasszikusok mellett több érdekes műsor is felkerült a magyarok listájára. A reprezentatív kutatásból a felhasználók preferenciái mellett korábban már kiderült, hogy a nagyobb képátlójú készülékek népszerűbbek itthon, a közös tévézés pedig jó hatással lehet a társas kapcsolatokra.

Élő közvetítés, amikor mi akarjuk

A magyar nézők szokásain is érezhető a nemzetközi trendek hatása, több mint egynegyedük néz online videókat vagy streaming platformokat a tévéjén, a 40 év alattiak között ez az arány már a 40 százalékhoz közelít. Ugyanakkor itthon továbbra is jelentős szerepe van a hagyományos tévéadásnak, amelyet még mindig a felhasználók háromnegyede követ valamilyen szinten. A streaming tartalmak és online videómegosztók a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében a legnépszerűbbek (40%), az általános iskolát végzettek között feleannyian nézik ezeket. Nem járt még le teljesen a DVD-filmek ideje sem, a magyarok 22 százaléka választja ezt a megoldást rendszeresen, 2 százalék pedig, nagyrészt férfiak, kizárólag játékkonzolja mellé választ tévét.

A különböző streaming platformok mellett az okostévéken rengeteg különböző applikáció érhető el, amelyekkel a felhasználók például munka vagy sportolás közben is hasznát vehetik a készülékeknek. A hazai adatok alapján ezeket elsősorban a fiatalabb korosztály használja ki, a 40 év alattiak közel fele indít el rendszeresen applikációkat a tévéjén. A budapesti, magasabban képzett felhasználók technológiai érettsége itt is megmutatkozik, 45, illetve 47 százalékuk használ alkalmazásokat. A YouTube szinte minden hazai okostévén használatban van és a zenei alkalmazások között is vezető helyen található a YouTube Music (60%), amelyet több nő használ, míg a konkurens Spotify inkább a férfiak kedvelt szolgáltatása. Más megoldás mellett mindössze a felhasználók 1-8 százaléka dönt.

Streaming versenyhelyzet

A nézők kegyeiért rengeteg szolgáltató versenyez Magyarországon is, a megszokott adók mellett egymás után tűnnek föl az újabb csatornák, az online térben pedig legalább ennyire kiélezett a verseny. A magyar interneten közel fej-fej mellett halad a rendkívül széles kínálattal rendelkező Netflix és a díjnyertes saját gyártású tartalmakat kínáló HBO Go. A kutatásban részt vevők közül ezeket a fiatalok használják legnagyobb arányban, de összességében is több mint a felhasználók 40 százaléka nézi a műsoraikat. Az olyan, egyedi tartalmat kínáló, főként az USA-ban népszerű platformokat, mint az Apple TV+ vagy az Amazon Prime, még nem népesítették be a magyarok, mindössze a megkérdezett okostévé tulajdonosok 6, illetve 2 százaléka választja ezeket.

Műfajok tekintetében a hagyományos adók és streaming szolgáltatók kínálatában is találhatók népszerű elemek, de az egyértelmű vezető szerep a filmeknek jut. Ahogy maguk a készülékek is egyre inkább emlékeztetnek a mozik hatalmas kivetítőire és minőségben akár meg is előzik azokat, a tartalmak között is főként a mozifilmeket keresik a felhasználók. A magyarok háromnegyede néz filmeket a tévéjén, emellett 50 százalékos népszerűség fölött vannak a sorozatok és a hírműsorok is. A sztereotípiáknak valamelyest megfelelve, a férfiak jelentősen nagyobb része követ sporteseményeket (37%, a nőknél 20%), míg több nő követ különböző sorozatokat. A fiataloknál megfigyelhető a sokoldalúbb érdeklődés, a 40 év alattiak 14% százaléka játszik a tévén, az idősebbek pedig gyakrabban néznek hírműsorokat (68%) és kulturális adásokat (35%).

A megkérdezettek több mint felének van kedvenc műsora, amelyet rendszeresen néz a tévében, az ő válaszaik alapján van, ami nem változik; még mindig a napi sorozatok az ország kedvencei. Nagy veterán a kedvencek között Columbo hadnagy a 22. helyen, vagy az NCIS elnyűhetetlen nyomozói a 14-en. A top ötben szerepelnek még hírműsorok, élő sportközvetítések de a Top 25-ben megtalálhatók olyan klasszikusok, mint a már-már ikonikus Jóbarátok, vagy a földönkívüliekkel foglalkozó Ősi idegenek. A nők esetében a sportokat megelőzik az Agymenők tudósai, de előkelő helyet foglalnak el olyan külföldi sikerek is, mint a Don Matteo vagy a Cobra11. Főként a streaminget gyakrabban használó budapestiek és felsőfokú végzettségűek listáin találunk Netflix vagy HBO sorozatokat, a legjobb helyezéseket A nagy pénzrablás, a Csernobil, a Trónok harca vagy éppen a Vaják érték el.

„Ahogy a nemzetközi piacokon, úgy hazánkban is tapasztalható a tévés tartalomfogyasztás átalakulása és a fiatalabbak egyre több online szolgáltatást és alkalmazást használnak a készülékeiken – mondta el Samu Zsófia, a Samsung Magyarország kommunikációs vezetője. – Vállalatunk célja, hogy olyan eszközöket biztosítson a felhasználóknak, amelyekkel a legújabb streaming szenzációk és a régi nagy kedvencek egyaránt kiváló minőségben élvezhetők. Szeretnénk, ha mindenki a saját igényeinek leginkább megfelelő tévét választhatna, ezért folyamatosan egyedülálló képességű modellekkel bővítjük a kínálatunkat.”

A Samsung kutatását a Pulzus piackutatási applikáció felhasználói körében végezte, egyes esetekben telefonos adatfelvétellel kiegészítve, 2020 májusában. A felmérés 1189 fős mintája a 18 éves és annál idősebb magyar lakosságra nézve reprezentatív.

A vállalat 2020-as Smart TV kínálatáról és a készülékek okos funkcióiról további információ a https://www.samsung.com/hu/tvs/qled-tv/highlights/ weboldalon érhető el.

