Januártól kapható lesz a Honor 10 Lite

forrás: Prím Online, 2018. december 30. 12:11

A folyamatos fejlesztések eredményeképp született meg a Honor 10 Lite, melynek előlapját több mint 90%-ban a 6,21 hüvelykes, 19,5:9 képarányú, 2340x1080 pixeles FHD kijelző tölti ki. A FullView kijelző sajátja az apró, cseppszerű szenzorsziget, mely szinte teljesen elvész a gyönyörű, kávamentes képernyő tetején. Mindennek köszönhetően a 162 grammos Honor 10 Lite mindössze 154,8mm magas, 73,64 mm széles és 7,95 mm vastag. 3400 mAh-es akkumulátora bőven elegendő energiát biztosít egész napra.

Az előlapi kamera 24 megapixeles, F/2,0 apertúrájú és 8 különböző téma felismerésére alkalmas mesterséges intelligencia-támogatást kapott, amivel új szintre emeli a szelfikészítés mesterségét. Az algoritmus azonnal felismeri a legjobb beállításokat a háttér és az arc viszonylatában, a 3D arcfelismerés és az AI szépítő funkciók pedig tökéletes képeket eredményeznek. Gyenge fényviszonyok között a 4 az 1-ben szuperpixel technológia segít, hogy a képek világosak és kiváló minőségűek legyenek. Emellett 3D portrévilágítási mintákkal is feldobhatók a szelfik, ezek között megtalálható például a színpad-, vagy az osztott megvilágítás.

A hátlapra került az ujjlenyomat-olvasó, illetve az a kettős kamerarendszer, mely egy 13MP-es és egy 2MP-es egységből áll (F/1,8 és F/2,4), így minden helyzetben jó minőségű képek készíthetők, a háttér elmosása, a bokeh effekt megalkotása pedig az SLR gépeket idézi. A képstabilizálásról AIS (mesterséges intelligencia-vezérelt képstabilizálás) gondoskodik. A Honor 10 Lite tehát elöl-hátul kiemelkedő fotóképességekkel rendelkezik a kategóriájában, ráadásul a kedvenc analóg fülhallgatójukhoz ragaszkodó zenerajongóknak is tökéletes választás, hiszen a 3.5 mm-es aljzat ezen a Honor készüléken is rendelkezésre áll.

A kiemelkedő fotóképesség mellett a fejlesztés során arra is odafigyeltek a Honor mérnökei, hogy elegendő erőforrás álljon a felhasználók rendelkezésére, legyen szó játékról, videózásról, vagy egyéb szórakozásról: a nyolcmagos Huawei Kirin 710/F és a 3GB rendszermemória könnyedén teljesíti az elvárásokat, a GPU Turbo 2.0 pedig a grafikai teljesítményt maximalizálja.

A Honor 10 Lite is igazodik a Honor egyedi, fiatalos külsejű készülékkínálatához, így ez a modell 8 rétegből álló borítást kapott, illetve fényes, színátmenetes verzióban is elérhető. Ez az első olyan Honor okostelefon, amelynél a kereskedelmi forgalmazásban használt színelnevezésről a Honor magyar rajongói dönthettek, a legjobb ötletekből pedig szakmai zsűri választotta ki a győztest. A klasszikus Zafírkék és az Éjfekete színvariációk mellett ugyanis a harmadik, hazánkban is elérhető szín neve Jeges Balaton lett, amelyet több mint 5000 ötletből választott ki a zsűri.

A Honor 10 Lite tehát három színben (Jeges Balaton, Zafírkék, Éjfekete) lesz kapható, Magyarországon a 3GB RAM és 64GB tárhellyel szerelt készülékek forgalmazása január első felében kezdődik.