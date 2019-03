Kihirdették a MŰKÖDJ! Pályázat győzteseit

forrás: Prím Online, 2019. március 8. 12:40

Hulladékgyűjtő távvezérelt hajó, versmondó robot és elektromos gördeszka is volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által meghirdetett MŰKÖDJ! pályázat pályaművei között. Az ország különböző részeiről, számos szakképző intézményből, közel 40 kreatív, műszaki területen tanuló diák ötleteit részesítette elismerésben március 8-i ünnepélyes díjátadóján az Egyesület.

A tehetségkutató program egyik célja, hogy a középiskolások bemutathassák az elektrotechnika, az elektronika és az informatika területén megvalósított innovatív ötleteiket.

„Nem titkolt szándékunk, hogy a MŰKÖDJ! pályázattal felhívjuk a cégek figyelmét az önálló, kreatív és gyakorlati gondolkodású fiatalokra, az utánpótlásra, a jövő szakembereire. Lehetőséget adunk a vállalatok vezetőinek, hogy a felnövekvő generáció olyan leendő mestereit támogassák szakértői mentorálással, gyakornoki hely biztosításával vagy akár anyagi segítséggel, akik már most kiemelkednek szakmai elhivatottságukkal” - mondta Günthner Attila, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület irodavezetője.

A diákok bármely, a műszaki szakmákhoz köthető elképzeléssel nevezhettek a pályázatra, valamint a megvalósított eszközt bemutató kisfilmmel bizonyíthatták valódi rátermettségüket. Az ország különböző részeiről, számos szakképző intézményből, közel 40 kreatív, alkotó, céltudatos műszaki diák töltötte fel ötletét a MŰKÖDJ! pályázati felhívásra.

A pályaművek nagyon különbözőek voltak, megtalálható volt közöttük hulladékgyűjtő távvezérelt hajó, versmondó robot, de még elektromos gördeszka is.

A szervezők örömmel tapasztalták, hogy a diákok gondolkodásában egyre központibb helyet foglal el a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés. Ebben a témában olyan koncepciók születtek, mint a mini vízerőmű, de van, aki a napenergia minél hatékonyabb hasznosításán gondolkodott, vagy a fagáz alternatív energiaként történő felhasználását vizsgálta lehetőségként. Egyértelműen kiderült az is, hogy az okos eszközök, okos otthonok lehetősége már egészen természetes és elérhető igényként jelenik meg a fiatalok fejében, olyannyira, hogy azt maguk is képesek akár megtervezni és megvalósítani. Így születhetett meg a beadott okos bicikli, okos madáretető és különböző okos otthonok terve is.