Kutatás: mire vágynak a magyarok az ágyban

Az, hogy mi számít normálisnak a szexuális fétisek közül vagy hogy mennyi az ideális életkor a szüzesség elvesztésére, a szakembereket és a társadalmat is megosztja. Évről-évre születnek a témával foglalkozó felmérések, tudományos kutatások, leggyakrabban azonban kénytelenek vagyunk beérni nemzetközi adatokkal. Ezúttal azonban a legnagyobb hazai szexpartner kereső weboldal, a Szexrandi.hu készített egy nagy országos felmérést, melyen közel 1400-an vettek részt és amin keresztül beláthatunk most a többiek fejébe: azaz ki, mire izgul, ha szexről van szó. Gondolta volna például, hogy a szexpartnert kereső nők egyharmada biszexuális és a férfiaknál is 10% ez az arány?