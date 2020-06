Licencszerződést kötött az LG és a Miele

Sok cégnél bevált a koronavírus miatt bevezetett távmunka, ezért több vállalkozás kezdte ezt kihasználva csökkenteni költségeit. Már most tapasztalható, hogy visszaesett az irodák iránti kereslet, főként Budapest belvárosában. Feljövőben vannak azonban a külső kerületek és vidéki városok olcsóbb irodái, valamint az alkalmanként bérelhető helyiségek.

Visszatért a magyar PC-piacra a Huawei, júniustól hazánkban is elérhetők lesznek a MateBook 13, valamint a MateBook D 15 notebookok – jelentette be a Huawei Technologies Fogyasztói Üzletága. A MateBook 13 strapabíró és elegáns fémháza ellenére ultrakönnyű, kijelzője pedig akár érintőképernyőként is funkcionálhat. A kategóriájában legkisebb súlyú MateBook D 15 erős processzorának köszönhetően stabil és megbízható társa lesz felhasználójának. A MateBook 13 változattól függően bruttó 470,990, illetve 345,990 forintos ajánlott fogyasztói áron, a MateBook D 15 pedig változattól függően bruttó 274,900 és 245,990 forintos ajánlott fogyasztói áron júniustól elérhető a boltok polcain.