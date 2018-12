Magyarországon is kaphatók lesznek a Huawei notebookjai

forrás: Prím Online, 2018. november 29. 16:59

December elejétől Magyarországon is lehet már Huawei notebookot vásárolni. A gyártó elsőként két legújabb modelljét, a Huawei a MateBook D 15,6”-ot és a MateBook X Pro-t teszi elérhetővé a hazai felhasználók számára.

A Huawei legújabb notebook modelljei ultravékony designnal és nagy teljesítményű, előbbi közel 10, utóbbi pedig 12 órás üzemidőt biztosító akkumulátorral kerül a boltok polcaira. A felhasználói élményről a Matebook X Pro esetében a kiváló Dolby Atmos hangszórók és a 3K-s Full View kijelző, míg a gépen tárolt adatok biztonságáról a billentyűzetbe épített ujjlenyomat-olvasó és a besüllyeszthető kameramegoldás gondoskodik.

Mindent a szemnek

A mindössze 1,9 kg -os MateBook D 15,6” nem csak kis tömegével, hanem méretével is kitűnik a piacon elérhető készülékek közül. A notebook magas, 83 százalékos kijelző-test aránnyal, 15,6” 1920x1080 felbontású képernyővel rendelkezik. Az 1,33 kg súlyú Huawei MateBook X Pro ehhez képest 13,9”, minden eddiginél vékonyabb kivitelben, 91 százalékos kijelző-test aránnyal érkezik. A készülék 3K-s Huawei FullView érintőképernyője biztosítja, hogy a felhasználó a lehető legjobb minőségű képeket és videókat lássa, a 2GB GDDR5-ös NVIDIA GeForce MX150 grafikus kártya pedig a problémamentes lejátszást és a nagy memóriaigényű alkalmazások, játékok könnyű futtatását segíti elő. A 3:4 képarányú kijelző ideális a böngészéshez, a dokumentumokkal vagy fényképekkel történő munkához, mivel vékonyított káváinak köszönhetően nagy felületet biztosít, így több tartalmat képes megjeleníteni. A nagy fényerejű kijelző még napsütésben is kiválóan használható, és tökéletes színhűséget tesz lehetővé. A képernyők folyamatos figyelése is képes megterhelni a felhasználó szemeit az egész napos munka során, ezért a gyártó Eye Care móddal szerelte fel mindkét készüléket, amely megvédi a szemet és csökkenti a fáradtság érzését. A MateBook X Pro mindezek mellett támogatja a többérintős technológiát is, tíz érintőpontot ismer fel és azonosít pontosan a képernyőn.

Csúcsteljesítmény és szuper biztonságos használat

A Huawei tervezői a legújabb 8. generációs Intel Core i7 processzorral és NVIDIA GeForce MX150 videókártyával szerelték fel a MateBook X Pro-t, a MateBook D 15,6” pedig i5-ös processzort kapott. A nagy teljesítménynek köszönhetően a notebook a legkülönbözőbb irodai és grafikai feladatok elvégzésére is alkalmas. A gyártó a mobilitást tartotta szem előtt, mikor a MateBook D 15,6”-ot közel 10, a MateBook X Pro-t pedig 12 órás zavartalan használatra tervezte, így a felhasználó egy feltöltéssel akár egy egész munkanapon keresztül dolgozhat a notebookokkal úgy, hogy azok töltőjét sem kell magával vinnie. A MateBook X Pro 16 GB RAM memóriával és Intel Core i7 processzorával nem csak a legmegterhelőbb adatbázisok kezelésére, hanem a grafikai feldolgozásra és a nagy teljesítményű játékok futtatására is alkalmas.

Mindezek mellett a készülék bekapcsoló gombja egyben ujjlenyomat-olvasóként is funkcionál, így a beüzemelést követően képes azonosítani a tulajdonosát. A sikeres belépés után a felhasználó 7 másodpercen belül már böngészhet is az interneten, illetve a billentyűzetbe süllyesztheti a MateBook X Pro használaton kívüli kameráját is, így az arca biztosan teljes fedésben marad.

Elegáns design, különleges audiovizuális élmény

A stílusos matt, alumínium kialakításnak köszönhetően a MateBook D 15,6” és a MateBook X Pro készülékek nem csak mutatósak, de praktikusak is: a gyártó úgy alakította ki a lekerekített készülékek magyar nyelvű, lokalizált, teljes kiosztású billentyűzetét, hogy kiváló irányítást, gyorsaságot és gépelési élményt nyújtson. Mindezek mellett a termékcsoportban kiemelkedő méretű érintőpaddal szerelte fel a notebookokat, amely rendkívül pontos, és tökéletesen helyettesít valamennyi egér funkciót.

A Huawei a MateBook D 15,6” elegáns, ultra vékony kialakítása mellett a hangzásra is nagy hangsúlyt fektetett. A notebook kettő (Stereo) Dolby Atmos hangrendszerű hangszóróval rendelkezik, amelyek páratlan hangélményt kínálnak filmnézés, játék és zenehallgatás közben is. A MateBook X Pro esetében a beépített Dolby Atmos Sound System, négy hangszórójával valóságossá teszi a zenehallgatás és videónézés élményét: a mozgó hanghatás technológiának köszönhetően a készülék tulajdonosa fölött és körülötte is terjed a hangszórókból kibocsátott hang, így azt az érzetet kelti, mintha a felhasználó az események középpontjában lenne.

A Huawei legújabb notebookjai, a MateBook D 15,6” és a MateBook X Pro galaktikus szürke színben, előbbi december közepétől, 299.990 forintos és utóbbi december elejétől, 629.990 forintos javasolt bruttó fogyasztó áron, jövő év áprilisáig kizárólag a MediaMarkt üzleteiben lesznek kaphatók.