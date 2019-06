Mai naptól a HÉV H5-ös vonalára online is váltható menetjegy

forrás: Prím Online, 2019. június 6. 17:28

A vásárlási szokások és elvárások minél hatékonyabb kiszolgálását szem előtt tartva, régen várt termékkel bővült 2019. június 6-ától a MÁV-START Vonatinfó alkalmazása: először tesztjelleggel, online vásárolt HÉV kiegészítő jeggyel is lehet utazni a szentendrei (H5-ös) vonalon. Az új lehetőség először csak a vonal Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszán elérhető. A bevezetést követően a MÁV-csoport 30 napig várja az utasok észrevételeit a szolgáltatás fejlesztése érdekben. Sikeres próbaidőszakot követően további HÉV vonalakra is kiterjesztik az e-jegyet a tervek szerint.

Az utasok ezentúl akár a mobiltelefonjukon is megválthatják a MÁV-HÉV H5-ös vonalának Budapesten kívüli szakaszára érvényes, egy útra szóló HÉV kiegészítő jegyüket. A Vonatinfó alkalmazásba letöltött jegyet mobiltelefonon tudják bemutatni, amit a fedélzeten kódolvasóval ellátott készülékkel eszközzel ellenőriznek a Budapesti Közlekedési Központ jegyellenőrei. Az így vásárolt mobilos HÉV-menetjegyek felhasználási feltételei nagyon hasonlóak a Vonatinfóból vásárolt MÁV-START e-vonatjegyek feltételeihez: személyhez kötöttek, nem ruházhatók át másra, és legkésőbb az érvényesség kezdete előtt (HÉV esetében a kiválasztott vonat indulása előtt legfeljebb 30 perccel) válthatók vissza az alkalmazáson keresztül. A Vonatinfóból vásárolt HÉV-menetjegy sem a vásárlás során kiválasztott vonatra szól, a rajta feltüntetett érvényességi időn belül bármikor felhasználható a kiválasztott viszonylaton egy alkalommal. Bérletet, valamint HÉV-re érvényes kerékpár- és élőállat jegyet nem lehet vásárolni a Vonatinfó alkalmazással.

A jegyvásárláshoz aktív internetkapcsolat szükséges, azonban a korábban vásárolt jegyek térerő nélkül is elérhetők és bemutathatók a vonaton az ellenőrzésnél. A jegyvásárlással egyidejűleg elektronikus számlát kap az utas a regisztrált e-mail címére. Utólagos számlaigényt nem lehet benyújtani, és a kiadott számla sem módosítható.

A jegyértékesítés új formáját sikeres próbaidőszakot követően folyamatosan kiterjeszti a MÁV-HÉV valamennyi agglomerációs szakaszára. A HÉV-re vonatkozó részletes vonatinformációk, vonatkövetés és térkép funkciók szintén később lesznek elérhetők az alkalmazásban, mint ahogy a vasút és a HÉV közötti átszállást lehetővé tevő jegyek vásárlása is. A kiterjesztéshez az első 30 nap észrevételeit és a kivitelezhető igényeket is felhasználják. A cél a közeljövőben, hogy ez a megoldás legyen a HÉV-eken a legfőbb jegyvásárlási forma, ezzel lényegesen meggyorsítva a menetjegyhez jutás folyamatát.

Háttér-információk:

Letöltés és regisztráció

A Vonatinfó alkalmazással már rendelkezők számára az alkalmazás automatikusan frissül az új funkcióval. Akiknek még nem fut a telefonján a Vonatinfó, a Google Play Áruházból és az App Store-ból tölthetik azt le. A jegyvásárláshoz regisztráció is szükséges.

Jegyvásárlás és a jegy felhasználása

Első lépésként be kell állítani az induló és érkező állomást a H5-ös HÉV vonaláról. A Vonatinfóban a HÉV-állomásokat az állomás neve után írt „H” betű jelöli, minden esetben a konkrét állomás nevét kell megadni (tehát „Budapest”-re nem lehet HÉV-jegyet venni).

A Vonatinfó alkalmazásban több utast (pl. családtagokat) és azok korosztályát, kedvezményeit is lehet rögzíteni, egy későbbi utazás alkalmával az utasnak azok nevét kell választani, akiknek jegyet kívánnak venni. Minden megvásárolt jegyen külön szerepel az azt felhasználó utas neve, és csak az az utas használhatja fel, akinek személyazonosító adatait a vásárlási felületen megadták. A jegyellenőrzéskor ezért minden esetben fel kell tudni mutatni a személyazonosításra alkalmas okmányt is.

Ha az utas rendelkezik a Budapesten belüli szakaszra szükséges BKK vonaljeggyel vagy bérlettel vagy egyéb, Budapest közigazgatási határán díjmentes utazásra jogosító okmánnyal, azt beállítva a teljes vonalra lekérdezheti a menetrendet, valamint a közigazgatási határon túli szakaszra megválthatja HÉV jegyét.

Amennyiben az utas nem rendelkezik a fővároson belüli részre érvényes jeggyel, a kizárólag a külső szakasz (Békásmegyer H–Szentendre H) állomásai között választva tudja megadni utazási viszonylatát. Ebben az esetben a teljes H5-ös HÉV viszonylati menetrendekért az Állomásinformáció illetve a Vonatinformáció menük használhatók.

Fontos, hogy bár a Vonatinfóban ki kell választani egy vonatot, azonban a HÉV-re váltott menetjegy továbbra sem konkrét járatra szól. A vonatválasztás csak az érvényességi idő kezdetét jelöli meg, ezt követően bármely H5-ös HÉV-en lehet utazni az adott viszonylaton, a vásárlást követően egy alkalommal, másnap hajnali 3 óráig.

Az alkalmazás által biztosított rugalmasságot a felhasználók az első használatot követően tudják majd tapasztalni, ugyanis az első vásárlás alkalmával végig kell menni a kötelező regisztrációs lépeseken: pl. felhasználói adatok megadása, elektronikus számlaadat beállítása, esetleg bankkártyaadatok eltárolása. A későbbi vásárlások során ezek az adatok előhívhatók és felhasználhatók, és szükség esetén módosíthatók is. A Vonatinfó alkalmazásban több utast (pl. családtagokat) és azok kedvezményeit, korosztályát is lehet regisztrálni, egy későbbi utazás alkalmával már csak ki kell választani azok nevét, akiknek jegyet kívánnak venni.

Fizetés

A bankkártyás fizetés az OTP SimplePay online fizetési rendszerében történik, ahol lehetőség van a kártyaadatok elmentésére is a későbbi vásárlásokhoz. A MÁV-START a Vonatinfó rendszerből nem ismer meg és nem tárol semmilyen banki adatot, azokat továbbra is csak a fizetési szolgáltató kezeli.

Visszatérítés

A Vonatinfó alkalmazással vásárolt jegy csak az érvénytartam kezdetét megelőzően, a vásárlási felületen közzétett feltételek szerint, és csak az alkalmazással téríthető vissza. Pénztári visszatérítés nem lehetséges. Különleges esetekben és a vasúttársaság hibájából szükségessé vált visszatérítés esetén a MÁV-START ügyfélszolgálatához kell fordulni. Online visszatérítés esetén a kezelési költség mértéke kedvezőbb az üzletszabályzatban előírtnál – a visszatérítendő menetdíj 10 százaléka.

A MÁV-START Vonatinfó alkalmazásáról

A Vonatinfó alkalmazásban teljes üzemben 2018. június óta lehetséges a vonatjegy vásárlása is a MÁV-START és a GySEV belföldi hálózatára. A könnyen, mobileszközön néhány kattintással elérhető elektronikus jegyváltás egyre növekvő népszerűsége, a gyorsaság és a kényelem mellett a kedvezményeknek is köszönhető. Az alkalmazáson keresztül vásárolt e-vonatjegy nem csak megkönnyíti, de meg is gyorsítja a jegyvásárlást, ennek a jegyváltási lehetőségnek a növekedésével csökken a pénztárak terheltsége és a pénztárak előtti sorban állás.

Az applikációt Android platformon 238 ezer; iOS platformon mintegy 27 ezer mobilkészülékre töltötték le. A regisztrált felhasználók száma május végéig mintegy 120 ezer fő. Az online vásárolt jegyek negyedét a Vonatinfó alkalmazásban veszik meg az utasok.

Az online HÉV-jeggyel kapcsolatban az utasok a https://www.mav-hev.hu/vonatinfo oldalon találhatnak további hasznos információkat (GYIK).