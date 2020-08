Megérkezett a Galaxy Watch3 okosóra és a Galaxy Buds Live fülhallgató

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 6. 16:34

A Galaxy Watch3 és a Galaxy Buds Live eszközök segíthetnek a mindennapi rutin és a megszokott életstílus fenntartásában. A készülékek zökkenőmentesen csatlakoztathatók a Galaxy Ökoszisztémába, így hozzájárulhatnak az egészségesebb életvitelhez, a hatékonyabb kommunikációhoz és kimagasló technológiai megoldásokat biztosítanak.

„A viselhető okoseszközök az egyik leggyorsabban fejlődő technológiai terület, amelyet folyamatos innováció jellemez. Az elmúlt hónapokban a felhasználók többet használták az okosórákat és fülhallgatókat, ezzel párhuzamosan óriási növekedést tapasztaltunk a piacon – mondta el Dr. TM Roh a Samsung mobil kommunikációs üzletágának vezetője és elnöke – Az első okosóránk 7 évvel ezelőtti bemutatása óta fontos szerepet töltünk be a viselhető okoseszközök piacán. A jelenlegi helyzetben pedig arra koncentrálunk, hogy a Samsungtól megszokott lenyűgöző formatervezéssel és fejlett technológiai megoldásokkal hozzuk el a lehető legjobb és legkülönlegesebb élményeket felhasználóink számára.”

Galaxy Watch3: Továbbfejlesztett egészségügyi funkciók a teljes életért

A Galaxy Watch3 egy luxuskaróra jellemzőit foglalja magába, miközben egész nap kényelmes viseletet biztosít. Az időtálló formatervezésű okoseszköz az olyan prémium alapanyagok mellett, mint a rozsdamentes acél és a kiemelkedő minőségű bőr, most először elegáns és időtálló titánium változatban is elérhető lesz. A Galaxy Watch3 népszerű forgatható gyűrűje elegáns formatervezéssel érkezik, miközben páratlan funkcionalitást biztosít. A gyűrű forgatásával a felhasználók egyszerűen váltogathatnak a widgetek, alkalmazások és értesítések között. Az eredeti Galaxy Watch-hoz képest a Galaxy Watch3 14 százalékkal keskenyebb, 8 százalékkal kisebb és 15 százalékkal könnyebb lett, ennek ellenére az elődeinél nagyobb kijelzővel érkezik. Az óra számlapját a felhasználók könnyen a saját stílusukhoz igazíthatják. A Galaxy Store több mint 80 000 óraszámlapot kínál, de akár egyedi grafikák is készíthetők hozzá. Az eszköz 40 különböző konfigurációt kínál a számlap személyre szabásához, így a felhasználók a számukra legfontosabb információkat jeleníthetik meg azon.

A Galaxy Watch eszközök képességei folyamatosan fejlődnek, a Watch3 pedig új egészségügyi és fitnesz funkciókkal is bővült. A Véroxigén-szint mérés (SpO2) lehetőséggel mérhető és követhető az oxigénszaturáció szintje és ehhez igazíthatók a wellness célok is. A segítség mindig csak egy karnyújtásnyira lesz a Galaxy Watch3 új megoldásával, amely érzékeli, ha a felhasználó elesik és automatikusan SOS üzenetet küld az előre meghatározott kontaktoknak.

Elkezdeni az edzéseket nem mindenki számára egyformán könnyű, a Samsung futóedzője számukra jelenthet nagy segítséget. A Futáselemzés funkcióval a felhasználók valós idejű visszajelzést kaphatnak futás közben, az edzés befejezésekor pedig hat tényezőre kiterjedő elemzést készít az eszköz, amely alapján javíthatnak a technikájukon és a teljesítményükön, valamint a sérülésveszély is csökkenthető. A kardióedzés követése közben elérhetők a maximális oxigénfelvételi szintre vonatkozó adatok, amelyek mutatják a szervezet terhelhetőségét. A felhasználók otthonában teljes körű szolgáltatást biztosító fitnesz stúdiót hozhatnak létre a Samsung Health segítségével, amelyben több mint 120 különböző edzésvideó érhető el. Az edzésterv kiválasztása után az kivetíthető Samsung Smart TV-re, a Galaxy Watch3 pedig automatikusan elindítja a követést és a méréseket. A megfelelő regenerálódás és pihenés legalább olyan fontos, mint az edzés maga, a Samsung éppen ezért 2014-es bemutatása óta folyamatosan fejleszti alvásfigyelő megoldásait. A Galaxy Watch3 megújult alvásértékeléssel és tippekkel érkezik, így még pihentetőbbek lehetnek az éjszakai órák.

A Galaxy Watch3 könnyedén működik együtt más Galaxy eszközökkel, így a Galaxy Note20 család telefonjaival is. A felhasználók automatikus válaszokat állíthatnak be szöveges- és képüzenetekre is, a telefonon érkezett emojikat és fotókat pedig a csuklójukon is megnézhetik. Az okosórával egyszerre több eszközön is könnyedén irányíthatók a mobilos élmények. Az okostelefonon lejátszott zene a forgatható gyűrűvel, a telefon egyes funkciói pedig egyszerű gesztusokkal is vezérelhetők, például a kéz ökölbe szorításával fogadhatók hívások, a csukló forgatásával pedig némíthatók az értesítések. Azok számára, akik hosszabb időt töltenének a telefonjuk nélkül, az LTE modellekkel közvetlenül is fogadhatók hívások és kezelhetők üzenetek, valamint lehetőség nyílik zenelejátszásra vagy alkalmazások indítására is.

Galaxy Buds Live: Minden pillanat élőben

A Galaxy Buds Live egyedülálló kialakítással érkezik. Az egyedi formavilág semmilyen korábbi fülhallgatóhoz nem hasonlítható. A Samsung teljesen átalakította a hagyományos formatervezést és a belső elemeket vízszintesen rendezte el, így a fülhallgató kiválóan illeszkedik a felhasználók fülébe és természetes kinézetet kölcsönöz a viselőjének. Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a Galaxy Buds Live akár egész napos használat esetén is kényelmes marad. A felhasználók a két különböző méretű tartószárnnyal igazíthatják saját méretükre az eszközt.

A Galaxy Buds Live-ot arra tervezték, hogy életre keltse a hangokat. Az AKG szakértelmének és a Samsung hardverinnovációs tapasztalatának köszönhetően a Galaxy Buds Live magával ragadó hangélményt biztosít. A 12 mm-es hangszóróval és a basszus hangnyílással úgy szólal meg a zene, ahogy azt az előadók megálmodták. A három mikrofonnal és Hangfelvevő egységgel ellátott fülhallgatók felismerik a felhasználó hangját és gondoskodnak arról, hogy mindig érthető és tisztán hallható legyen a telefonban. A fülhallgatók Aktív zajszűrés funkcióval is rendelkeznek, így valósághű és kiterjedt hangzást biztosítanak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kizárják a zavaró tényezőket, mint az elhaladó autók vagy a mosógép zaját és a fontos hírekre és beszélgetésekre tudjanak koncentrálni.

A Galaxy Buds Live kényelmes, csatlakoztatott felhasználói élményt kínál és többféle készülékkel képes együttműködni. A kompatibilis eszközök között zökkenőmentes a váltás, nincs szükség le- vagy újracsatlakozásra. A legújabb Galaxy eszközökkel együtt a Buds Live egészen különleges lehetőségeket kínál a felhasználóknak. A Galaxy Note20 okostelefonokkal készített videókhoz kristálytiszta hang rögzíthető a Galaxy Buds Live vezeték nélküli mikrofonjával. A Játék mód használatával csökkenthető a hang késleltetése, a Galaxy Note20 Dinamikus AMOLED 2X kijelzőjével pedig élvezetesebb lehet a játék. Az új Buds Together funkcióval felhasználók a hangminőség romlása nélkül, könnyedén oszthatják meg a legjobb zenéket a barátaikkal.

A kényelmesebb navigáció érdekében a Galaxy Buds Live intuitív, érintésalapú felhasználói felületet kínál a vezérléshez, a Bixby pedig egyaránt lehetővé teszi a zenék közötti válogatást, az alkalmazások megnyitását és az üzenetek egyszerű elküldését. A Galaxy Buds Live erőteljes akkumulátorral érkezik. Teljesen feltöltve a fülhallgató akár 6 órányi lejátszásra képes, a töltőtok pedig többszöri töltéssel, összesen akár 15 órás zenei élményt biztosít. Amennyiben a felhasználóknak nincs ideje egy teljes töltésre, 5 perc alatt akár 1 órányi üzemidő érhető el.

Elérhetőség

A Galaxy Watch3 és a Galaxy Buds Live Magyarországon 2020. augusztus 21-től lesznek elérhetők. Azok a felhasználók, akik 2020. augusztus 5. és augusztus 20. között rendelnek Galaxy Watch3 készüléket, vezeték nélküli töltőt és sportszíjat kapnak ajándékba.

A Galaxy Watch3 41 mm és 45 mm méretekben kapható, LTE és Bluetooth változatban egyaránt. A Galaxy Watch 41 mm-es változata Misztikus Bronz és Misztikus Ezüst színekben lesz elérhető, a Galaxy Watch 45 mm-es változata pedig Misztikus Ezüst és Misztikus Fekete árnyalatokban lesz kapható. A Galaxy Watch Titánium változata várhatóan a negyedik negyedévtől lesz elérhető. A 41- illetve 45 mm-es Bluetooth változat 149.990 és 159.990 forintos, az LTE verziók pedig 169.990 és 179.990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhetők el.

A Galaxy Buds Live augusztus 21-től kezdődően Misztikus Bronz és Misztikus Fehér, valamint Misztikus Fekete színekben lesz elérhető, 69. 990 forintos ajánlott fogyasztói áron.