Megérkezett a népszerű Cyber-shot RX10 sorozat új tagja

forrás: Prím Online, 2017. szeptember 18. 12:45

Az új RX10 IV modell a világ leggyorsabbi, 0,03 mp sebességű automatikus élességállítását kínálja, melynek része a 24 képkocka/mp sebességű, teljes AF/AE-követéses sorozatfelvétel funkció, a leggyorsabb, professzionális, cserélhető objektíves fényképezőgépekkel versenyre kelő, 315 fázisérzékeléses AF-pont és a kiemelkedően flexibilis 24–600 mm F2.4-F4 ZEISS Vario-Sonnar objektív. A modell a mobilitás és a sebesség egyedülálló ötvözésével a legjobb kompakt megoldás az amatőr és hivatásos fotósok számára.

A lenyűgöző RX10 IV fényképezőgép a legújabb 1.0 típusú 20,1 megapixeles Exmor RS CMOS rétegelt képérzékelővel, DRAM chippel, BIONZ X képfeldolgozó processzorral és felhasználói LSI-vel van felszerelve. Ezek az összetevők közösen teszik lehetővé a működés és a teljesítmény teljes sebességének maximalizálását, így biztosítják a lehető legmagasabb kép- és videominőséget a 24–600 mm objektív teljes tartományában.

Gyors élességállítás, gyors felvétel

Az új RX10 IV a Sony RX10 sorozat fényképezőgépei közül elsőként biztosítja a Fast Hybrid AF rendszert, amely az érzékelő kb. 65%-át lefedő 315 fázisérzékeléses AF-pont és a kontrasztérzékelős AF előnyeit ötvözve teszi lehetővé a kiemelkedően alacsony, 0,03 mp-es reakcióidőt. A nagysebességű élességállítás és az objektív 24–600 mm széles tartománya együttesének köszönhetően a téma mindig pontos részletességgel és tisztasággal rögzíthető.

Ezen kívül, az RX10 IV a Cyber-shot fényképezőgépek közül elsőként alkalmazza a High-density Tracking AF nagy sűrűségű követő AF-technológiát. A korábban csak a Sony nagy sikerű cserélhető objektíves fényképezőgépeiben megtalálható fejlett technológia az AF-pontokat egy tárgy köré összpontosítva javítja a követés és az élességállítás pontosságát, így még a legkiszámíthatatlanabb alanyokról, így a gyorsan mozgó sportolókról és repülő madarakról is könnyedén készíthetők kiváló felvételek.

Az új RX10 IV modellben a tökéletesített automatikus élességállítás funkció részeként a népszerű Eye AF, Touch Focus és Focus Range Limiter továbbfejlesztett változata is elérhető. Az AF-ON és több AF-mód úgy, mint az AF-S, az AF-C és az AF-A is beállítható, amelyek a felhasználó igényei és a képfelvételi körülményektől függően könnyen módosíthatók.

Az AF-rendszer ideális kiegészítőjeként az RX10 IV akár 24 képkocka/mp sebességű, teljes AF/AE-követéses, nagy sebességű sorozatfelvétel lehetőségét kínálja, amelynél a puffer határa lenyűgöző módon akár 249 kép lehet. A feldolgozói teljesítmény terén történt jelentős fejlesztéseknek köszönhetően a képkereső megjelenítési késleltetés a sorozatfelvételnél számottevően csökkent, így a fontos pillanatok a legnagyobb magabiztossággal rögzíthetők. A kényelmesebb visszajátszási élmény érdekében a sorozatfelvételek nem egyesével, hanem csoportokban tekinthetők meg.

Az RX10 IV nagy sebességű torzításmentes zárt (a zár legnagyobb sebessége akár 1/3200 mp is lehet) tartalmaz, amely csökkenti a gyorsan mozgó tárgyak fotózásakor gyakran tapasztalt „gördülő zár” jelenséget, és bármely módban képes a teljesen hangtalan képrögzítésre, beleértve az elektronikus zár használatával készített nagy sebességű sorozatfelvételeket is. A felhasználó igénye szerint lehetőség van a mechanikus zár mód bekapcsolására is.

ZEISS Vario-Sonnar T* 24–600 mm-es F2.4-F4 objektív

A Cyber-shot RX10 IV fényképezőgép 24–600 mm ZEISS Vario-Sonnar T* objektívje F2.4-F4.0 nagy maximális blendenyílással rendelkezik, amellyel a teljes zoomtartományban, beleértve az ultra-telefotót, is kivételes képminőség érhető el. Az objektív részeként a Super ED (rendkívül alacsony színszórású) üveg és ED aszférikus lencsék a színbeli eltérések, míg a ZEISS T* bevonat a becsillanás és a szellemképződés minimalizálásáról gondoskodik.

Az objektív beépített Optical SteadyShot képstabilizátort tartalmaz, melynek célja, hogy csökkentse a fényképezőgép rázkódását és a képek életlenségét. A funkció használatával kb. 4,5 fokozattal gyorsabb záridővel képes azonos eredményre.

Ezen kívül, 72 cm-es minimális fókusztávolság és 0,49-szeres maximális nagyítás esetén 600 mm-es, teljesen kinyitott állapotban az objektívvel lenyűgözően részletgazdag tele-makró képek készíthetők.

Professzionális videofelvétel

Az új RX10 IV a legújabb Cyber-shot RX fényképezőgép, amely a 4K (QFHD 3840 x 2160) videofelvétel előnyeit kínálja, részben azzal, hogy a Fast Hybrid AF rendszernek köszönhetően az RX10 III modellhez képest kétszer gyorsabb élességállítási sebesség érhető el vele.

Az új RX10 IV 4K-módban pixelösszevonástól mentes teljes pixelkiolvasással a 4K-filmekhez szükséges adatok kb. 1,7-szeresének összesűrítésével biztosítja a legapróbb részletek pontos rögzítését is. Az új készülékben elérhető XAVC S formátumnak köszönhetően a videofelvétel bitrátája a felvételi módtól függően akár 100 Mb/s is lehet. A felhasználók 4K-módban (100 Mb/s) 24 vagy 30 képkocka/mp, illetve Full HD módban 120 képkocka/mp-ig terjedő felvételi sebességek közül választhatnak.

Az új fényképezőgép több másik professzionális funkciót is kínál, pl. a Képprofil, az S-Log3/S-Gamut3, a Gamma Display Assist, a Proxy recording, a Time Code/User Bit és egyebek. A készüléken külső mikrofon csatlakoztatására szolgáló bemenet és a fejhallgatóval végzett ellenőrzést segítő kimenet is található.

Az új fényképezőgéppel szuperlassú videofelvétel is készíthető, kb. 4 mp-es (minőségprioritás módban) és 7 mp-es (felvételi idő prioritás módban) meghosszabbított időtartamban. Ezzel a különleges funkcióval a felhasználók felvételnél 1000, 500 és 250 képkocka/mp közül, míg lejátszásnál 50, 25 és 24 képkocka/mp opciók közül választhatnak.

Fejlettebb működtetés és személyre szabás

Az új RX10 IV modell a Sony legújabb 3.0 típusú, 1,44 millió képpontos, dönthető LCD-kijelzőjét tartalmazza, – a Cyber-shot sorozatban szintén egyedülálló módon – a gyors és könnyű élességállítást biztosító érintéses fókusszal és érintőpanellel. A kijelző a WhiteMagic technológiának köszönhetően még a legrosszabb kültéri fényviszonyok között is tisztán és élesen látható. Az új készüléken a kb. 2,35 millió képpontos, nagy kontrasztú, a felvételek valósághű előnézetét és visszajátszását biztosító XGA OLED Tru-Finder képkereső segíti. A blendenyílás, a zoom és az élesség állítására három objektívgyűrű áll rendelkezésre, melyek közül a blendenyílás gyűrűje a videokészítéshez ideális módon teljesen hangtalanul és egyenletesen működik.

A még jobb személyre szabást szolgálja az új „My Menu” funkció, amellyel akár 30 gyakran használt menüpontot lehet személyre szabni. A menük könnyebb felismerését és a navigációt színkódok, illetve a videofelvételi folyamat leegyszerűsítését az új „Movie Settings“ menü segíti.

Az RX10 IV por- és nedvességálló, valamint Wi-Fi, NFC és Bluetooth kompatibilis.

Fogyasztói ár és forgalomba kerülés

Az új Sony Cyber-shot RX10 IV fényképezőgép októbertől lesz megvásárolható. A termékről teljes körű információkat ide kattintva talál.