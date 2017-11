Megérkezett a Samsung Galaxy Tab Active2

forrás: Prím Online, 2017. november 6. 12:59

„A Samsung Galaxy Tab Active2 fejlesztése során felmértük az ügyfelek és a partnerek igényeit, így olyan terméket hoztunk létre, amely valóban új kategóriát képvisel a táblagépek területén – mondta Suk-Jea Hahn, a Samsung Electronics globális mobilkommunikációs B2B-csapatának vezető alelnöke. - Olyan vezető iparági szereplőkkel dolgoztunk együtt az új funkciók megalkotása során, mint az IBM, az ECOM Instruments, a Gamber-Johnson, a RamMounts, az iKey, az Otterbox és a Koamtac.”

Partnerség az iparági vezetőkkel

A Samsung az IBM Maximóval való együttműködés keretében sikeresen integrálta az Asset Management és a Work Management alkalmazásokat a Samsung Galaxy Tab Active2 fejlesztése során. Az IBM legfejlettebb eszközkezelő megoldásait a készülék olyan funkciókkal kombinálja, mint a biometrikus azonosítás, több ablakos üzemmód, illetve az S Pen digitális toll támogatása, amellyel a bonyolultabb munkafolyamatok is egyszerűbbé válhatnak, mint az ipari berendezések ellenőrzése és karbantartása.

„Az IBM Maximo és a Samsung Mobile B2B közös megoldása a mobilkészülékekkel szembeni, folyamatosan változó üzleti elvárásokra ad választ. A szakemberek most olyan eszközt vehetnek kézbe, amelyet kifejezetten az ő igényeikre és speciális munkakörülményeikre fejlesztettek – mondta Sanjay Brahmawar, az IBM Watson IoT értékesítési osztályának vezérigazgatója. – A felhasználók akár helyszíni elemzéseket is végezhetnek a készülék segítségével, vagy frissíthetik a munkamegrendeléseket, számon tarthatják a rendelkezésre álló készletet, mindezt egy kézre álló és barátságos felületen, egy strapabíró és megbízható készüléken.”

A Sasmsung és a Gamber-Johnson, valamint a RamMounts vállalatok közötti együttműködésnek köszönhetően a Galaxy Tab Active2 rögzítési megoldásokat is kínál, így kereskedelmi flották vagy rendvédelmi erők is alkalmazhatják járműveikben az új táblagépet. Az ECOM Instruments megoldásai biztosítják, hogy a Galaxy Tab Active2 az olajokkal, gázokkal, gyógyszerészeti és kémiai anyagokkal szemben is tökéletesen gyulladásbiztos legyen. A Kromtac hordozható vonalkód-leolvasó funkciót, míg az Otterbox csuklószíjat, az iKey pedig hordozható billentyűzetet biztosít.

Ügyféligényekre szabott funkciók

A Samsung Galaxy Tab Active2 ellenáll a nagy nyomásnak, hőmérsékletnek, rázkódásnak és ütődésnek. A készülék emellett az IP68 szabványnak is megfelel, így ellenáll a pornak és a víznek maximum 1,5 méteres mélységig és 30 percig, természetes édesvízben. A tablet kijelzője akár kesztyűben vagy nedves kézzel is használható a speciális beállítási lehetőségeknek köszönhetően.

Innovációk szakemberek számára

A kategóriájában is vékony és könnyű táblagépet a legkülönbözőbb munkafolyamatok leegyszerűsítésére tervezték. Az S Pen precíz bevitelt tesz lehetővé a maga 4096 nyomásszintjével, illetve az Air Command megoldással. A digitális toll megfelel az IP68 szabványnak víz- és porállóság tekintetében, így kültéren is használható, akár esőben is.

A továbbfejlesztett 5 megapixeles kamerának és a 8 megapixeles autófókusznak köszönhetően a Samsung Galaxy Tab Active2-vel a felhasználók jobb minőségű fényképeket készíthetnek a munkájuk során, például azonosító kártyák vagy útlevelek szkennelésekor. Az új ujjlenyomat-olvasó maximális biztonságú hitelesítést tesz lehetővé, az arcfelismerés használatával pedig kényelmesen feloldható a készülék. Ez kiegészül egy új giroszkóppal és geomágneses érzékelővel, így a felhasználók akár a kiterjesztett valóságban (AR) rejlő lehetőségekkel is megismerkedhetnek. A Galaxy Tab Active2 a speciális AR-funkcióknak köszönhetően az alkalmazottak képzésére is tökéletesen alkalmas.

A készülék támogatja az LTE-kapcsolatot, az egyszerű és kényelmes töltést, több eszköz akkumulátorának hatékony ellenőrzését, illetve különleges adatcsatlakozókat is biztosít a külső billentyűzetek használatához.

A biztonság és a kezelhetőség vállalati igényei

A Samsung Galaxy Tab Active2 kiemelt biztonságot kínál a vállalatoknak a legszigorúbb szabványoknak megfelelő Knox platformok integrálásának és a biometrikus azonosításnak köszönhetően. Az újgenerációs ujjlenyomat-leolvasóval ellátott készülék nagyobb védelmet biztosít, valamint arcfelismerésre is képes.

Az LTE-képes Samsung Galaxy Tab Active2 készülék várhatóan 2018 elején érkezik Magyarországra. További információk a Galaxy Tab Active2 készülékkel kapcsolatban: http://www.samsungmobilepress.com, http://news.samsung.com/galaxy és www.samsung.com/galaxy.

A Samsung Galaxy Tab Active2 műszaki adatai:

