Megérkezett a Vodafone Home egyéni igényekre szabható portfóliója

forrás: Prím Online, 2020. augusztus 6. 10:59

Mindent egy helyről

A Vodafone Magyarország a UPC-vel való egyesülése óta folyamatosan azon dolgozik, hogy a két vállalat ajánlatait egységesítve átfogó és minden ügyféligényt kielégítő szolgáltatáscsomagokat hozzon létre. Ehhez kapcsolódnak az augusztusban bemutatott otthoni csomagok is, amelyek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek egy kézből kapjanak internetet, televíziós, valamint vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatást – mindezt egyszerűbb ügyintézés és további kedvezményes ajánlatok mellett. Ráadásul a szolgáltatások teljes harmonizálásának és eggyé integrálásának részeként mostantól minden ügyfélnek lehetősége van – már a volt UPC-s szolgáltatási területeken is – csomagtól függetlenül a digitális TV Comfort és Premium előfizetések mellé Vodafone TV platformra váltani, ezzel is emelve az otthoni szórakozás élményét.

A tévénézés új korszaka

A megújult szoftverrel ellátott Vodafone TV szolgáltatás innovatív funkcióinak segítségével a felhasználói felület minden eddiginél átláthatóbb és tartalomközpontúbb lett. Fejlett ajánlórendszerének és keresőfunkciójának köszönhetően búcsút inthetünk a céltalan kapcsolgatásnak és időrabló keresgélésnek, hiszen a Vodafone TV gyorsan megismeri és megtanulja a tartalomfogyasztási szokásainkat, és ahhoz alkalmazkodva kínálja fel a legérdekesebb tartalmakat, Dolby-hanggal és HD-minőségben. A mindenki számára ingyenesen elérhető beépített felvétel funkció és a 7 napos műsorvisszajátszó segítségével pedig soha többé nem maradunk le kedvenc műsorainkról.

A Vodafone a legkisebbek biztonságos és tudatos tartalomfogyasztási élményére is nagy hangsúlyt fektet: a zárt és biztonságos környezetet biztosító Gyereksarok funkcióval a kicsik egy egyszerűsített felhasználói felületen, csak az életkoruknak megfelelő, számukra biztonságos műsorokat érik el. A Gyereksarokból való kilépéshez pedig PIN-kód szükséges, így nem kell attól sem tartani, hogy a gyerekek elkószálnak ebből a biztonságos zónából.

Gyorsabb, hatékonyabb internet

A szupergyors internetet biztosító Vodafone Gigabit Net hálózata segítségével a szolgáltató új otthoni portfoliójában az internetezés élménye is magasabb szintre lépett. A Vodafone – kezdetben Budapesten, Miskolcon és egyes környező településeken – bevezeti az 1000 Mbps kínált letöltési sebességű vezetékes internetcsomagját. Ennek köszönhetően egyszerre több eszközről is gyorsan és hatékonyan böngészhetnek a felhasználók. Az új csomag emellett a feltöltési sebességben is előre lép, ezáltal hatékonyabb lehet – a napjainkban még fontosabbá vált – online kapcsolattartás, a munka és akár a játék is. A nagy sebességű, 1000 Mbps-os csomaghoz a Vodafone, az eddigiekhez hasonlóan, olyan prémium modemet biztosít ügyfelei számára, amely akár wifi-n keresztül is képes kezelni a nagy sebességet, ráadásul vendég wifihálózat is beállítható rajta, így az előfizetőknek senkivel sem kell megosztaniuk saját internet-hozzáférésüket.

Megváltozott szokások, új kihívások

Révész Balázs, a Vodafone Lakossági Szolgáltatások Üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a felhasználói szokások átalakulása és a megnövekedett kapcsolattartás iránti igény a szolgáltatókat is új kihívások elé állítja: „Az okostelefonunknál már megszokhattuk, hogy alkalmazkodik az igényeinkhez és a saját képünkre formálhatjuk. Az új vezetékes ajánlataink ugyanezt a személyre szabottságot képesek biztosítani a felhasználók számára: a hagyományos otthoni csomagokkal szemben, a megújult Home portfólió legnagyobb előnye, hogy az ügyfelek olyan szolgáltatásokat választhatnak csomagjaikba, amelyekre ténylegesen szükségük van, így még inkább megfelelhetünk egyedi igényeiknek” – tette hozzá Révész Balázs.

Kedvezményes TV-csomagok, gyorsabb internet

A telefonos és internetes kínálat egyesülésének köszönhetően még a korábbiaknál is kedvezőbb, saját igényekre szabható Home csomagokat kínál a szolgáltató: a megújult portfólióban a vezetékes telefon már nem kötelező elem, csak választható opció, illetve tovább erősíti a rugalmasságot, hogy bármelyik TV-csomag bármelyik internet csomaggal kombinálható, és az alap TV-csomagok mellé az ügyfelek igényeik alapján további kiegészítő szolgáltatásokat is választhatnak kedvező havidíjjal és határozatlan idejű szerződéssel.

Emellett a mobil- és vezetékes szolgáltatások kombinációja esetén mindenki számára további kedvezményeket kínál a Vodafone, az új ügyfelek pedig az első három hónapban akár 50% kedvezménnyel vehetik igénybe a megújult csomagajánlatokat.