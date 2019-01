Meghatározó magyar fejlesztés az e-aláírások piacán

forrás: Prím Online, 2019. január 22. 15:53

A NETLOCK első magyar cégként fejlesztett okostelefonon is használható, felhőalapú, minősített e-aláírás-megoldást. Az új szolgáltatás európai szinten is meghatározó innovációnak számít és globálisan is az élmezőnyben van. Az így létrehozott minősített e-aláírást az unió minden országában elfogadják, teljes bizonyító erejű magánokiratnak felel meg.

Mindez azért számít nagy előrelépésnek, mert Magyarországon eddig a legmagasabb joghatással bíró minősített e-aláírást kizárólag chipkártyára elhelyezett aláíró kulcs és a hozzátartozó kártyaolvasó segítségével lehetett létrehozni, amely körülményessé és helyhez kötötté tette az aláírási folyamatot. Az új webes szolgáltatással mindez lényegesen kényelmesebbé és felhasználóbarátabbá vált.

A NETLOCK minősített e-aláíró szolgáltatása bárhol, bármikor, akár okostelefonon is, platform függetlenül használható. Felhőalapú szolgáltatásként egy webes felületen keresztül érhető el. Pont olyan egyszerű és biztonságos, mint egy netbanki szolgáltatás. “A megoldás egyik újdonsága, hogy a minősített e-aláírásához szükséges titkosító kulcsokat képesek vagyunk egy felhőalapú rendszerben – a törvényi és szabályozási előírásoknak megfelelő módon – ugyanolyan biztonsággal tárolni, mint a korábbi chipkártyás megoldások esetén. Büszkék vagyunk rá, hogy elsőként jelentünk meg ezzel a megoldással a hazai piacon, de globális viszonylatban is csupán néhány szolgáltató képes hasonló, akár okostelefonon is elérhető minősített e-aláírás-szolgáltatást biztosítani.” – összegezte Somkuti András az e-aláírás-specialista Netlock Kft. ügyvezetője, a Docler Csoport elnöke. „Az ügyfelek - úgy a vállalati partnerek, mint hétköznapi felhasználók - könnyen- és mobilan használható, felhasználóbarát megoldásra vágynak, azonban az eddigi, klasszikus chip-kártyás megoldások korlátokba ütköztek ezen területeken. Mi úgy látjuk, hogy ez a megoldás jelenti a jövőt a digitalizációban, utat nyithat, hogy egyre több cégvezető és magánember hozza létre digitális identitását. Azt várjuk, hogy az új generációs, kényelmes és rugalmas megoldás egyre inkább nyitottságra talál a felhasználók körében és szélesebb tömegek számára is vonzóvá teszi az elektronikus aláírás használatát. Következő pár év a digitális ugrás időszaka is lesz.” – tett hozzá. (bővebben a szolgáltatásról: https://netlock.hu/netlock-sign-business-csomag/)

Minősített aláírás: minden uniós országban elfogadott e-aláírás - mintha papíron, két tanú előtt írt volna alá

A NETLOCK SIGN rendszerében olyan e-aláírás hozható létre, amely jogi szempontból egyenértékű a két tanú előtt, papíron, tollal történő kézi aláírással és az Unió összes tagállamában, minden felhasználási területen egységesen elfogadott, teljes bizonyító erejű magánokirati joghatással bír. Így például nemzetközi tenderek, bírósági ügyek, határokon átnyúló ajánlatok dokumentumai, szerződései is aláírhatóak akár egy egyszerű tableten, mobiltelefonon vagy számítógépen keresztül.

Miben különbözik a fokozott és minősített e-aláírás?

A hatályos európai uniós szabályozás megkülönbözteti a fokozott biztonságú és minősített elektronikus aláírásokat. Azonban kizárólag a magasabb biztonsági szintet garantáló, minősített e-aláírásokhoz rendel egységesen olyan joghatást, amely révén a minősített e-aláírás minden tagállamban a két tanú előtt történt kézi aláírással egyenértékűnek nyilatkozatnak számít. A fokozott biztonságú elektronikus aláírások joghatásának a szabályozása tagállami hatáskörben van, így egy ilyen aláírást tartalmazó elektronikus dokumentum joghatása tagállamonként eltérhet, míg az egységesen elfogadott minősített aláírás használata esetén ilyen probléma nem áll fenn. A fokozott biztonságú aláírást jellemzően nem ismerik el teljes bizonyító erejű magánokiratként.

Bankok, kereskedő cégek, építőipari nagyvállalatok térhetnek át a rugalmasabban használható e-aláírás szolgáltatásra

Az uniós piacokon versenyző hazai cégek számára nagy segítség lehet az elérhető áron biztosított felhőalapú e-aláírás. Ajánlatok, tenderek, megrendelések, szerződések írhatók alá bárhol, bármikor és bármilyen online kapcsolattal rendelkező eszköz - PC, okostelefon vagy táblagép - segítségével. “A megoldás egyszerűsíti és kényelmesebbé teszi az e-aláírás folyamatát. Sok hazai cégvezető számára lehet mindez motiváció arra, hogy kipróbálja és áttérjen az e-aláírások használatára. Mérföldkő mindez a NETLOCK számára is, hiszen uniós és globális szinten is versenyképes ez az új fejlesztés. Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan elit ligának lettünk tagjai, ahol a világ legelismertebb e-aláírás-megoldás-szállítói versenyeznek.” – tette hozzá Somkuti András.