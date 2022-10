Mesterséges intelligencia alapú autofókusszal érkezik a Sony új kamerája

forrás: Prím Online, 2022. október 29. 15:46

Az új Alpha 7R V 61.0MP-es állóképeket, kifinomult 8K videó rögzítést, a Sony Alpha fényképezőgépekben valaha kínált leghatékonyabb 8-fokozatú képstabilizációt, új 4 tengelyes többállású kijelző, nagy sebességű kommunikációs funkciókat, magas szintű kezelhetőséget, valamint zökkenőmentes munkafolyamat-integrációt kínál. A Sony legújabb kamerája ideális olyan szakemberek számára, akiknek első osztályú, nagy felbontású képalkotó eszközre van szükségük.

„Az Alpha 7R termékcsaládunk legújabb tagja tökéletes példája annak, hogy folyamatosan az iparág vezető képalkotó technológiájának fejlesztésére törekszünk” – mondta Yann Salmon Legagneur, a Sony Europe Digital Imaging divízió termékmarketingért felelős igazgatója. „Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az új Alpha 7R V készüléket, amely rendkívül fejlett mesterséges intelligencia integrációval rendelkezik, így lehetővé teszi az új generációs autófókusz lehetőségeket. Izgatottan várjuk, hogy mit alkotnak majd a közösségünk tagjai az új Alpha 7R V-vel.”

Továbbfejlesztett AF az újonnan kifejlesztett mesterséges intelligencia feldolgozó egység alapján

Az Alpha 7R V új generációs AF funkcióval és fejlett alanyfelismeréssel rendelkezik az új, mélytanulással is bíró AI (mesterséges intelligencia) feldolgozó egységnek köszönhetően. A legmodernebb AI-feldolgozás az emberi alakok és testhelyzetek felmérésére vonatkozó részletes információkat használja fel, hogy jelentősen javítsa a kamera alanyfelismerési pontosságát, illetve teljes mértékben kihasználja a lehető legjobb felbontást. Az AI alanyfelismerése több új tárgytípussal, közte járművekkel és rovarokkal is bővült.

A fejlett AI technológia mellett az Alpha 7R V a Sony Alpha sorozat számos kedvelt funkciójának fejlesztett változatát tartalmazza, amelyek most először érhetők el a Sony 7R szériájában:

• Kiemelkedő valós idejű követés

• Gyorsabb és pontosabb, széles területű, nagy sűrűségű AF rendszer

• Folyamatos felvételkészítés 10 fps-en AF/AE követéssel

• Csendes, rezgésmentes felvételkészítés egészen 7 fps-ig

• Akár 583 tömörített RAW kép folyamatos felvétele magas sebességen

Az Alpha 7R V olyan fókusz funkciókkal is rendelkezik, amelyek támogatják a magas felbontást, beleértve a DMF (direct manual focus) opciót és a fókusz sorozatfelvételt, amely népszerű funkció lehetővé teszi a fókuszált képek egymásra helyezését.

A Sony Alpha 7R szériára jellemző rendkívüli felbontás

Az Alpha 7R V-t a legújabb BIONZ XR képfeldolgozó motornak és a közel 61 valós megapixellel rendelkező 35 mm-es full frame hátsó megvilágítású Exmor R CMOS képszenzornak köszönhetően elképesztő részletességgel tervezték. A legújabb BIONZ XR képfeldolgozó motor biztosítja, hogy a fényképezőgép érzékelőjének felbontási potenciálja teljes mértékben ki legyen használva, ami által az Alpha sorozat eddigi legnagyobb felbontása érhető el alacsony érzékenység mellett. Ezáltal az érzékenységi beállítások ISO 100-tól ISO 32000-ig terjednek álló- és mozgóképek esetében, illetve széles dinamikus távolság 15 lépcsőig érhető el mozgóképeknél.

Az Alpha 7R V teljes képstabilizáló rendszere nagy precizitású képstabilizáló egységgel, fejlett giroszkóp szenzorokkal, valamint az állóképekhez és a videókhoz egyaránt optimalizált stabilizációs algoritmussal is rendelkezik. Az állóképekhez használt 8-lépéses kompenzációs hatással együtt az új stabilizációs algoritmus olyan precíz érzékelést és irányítást biztosít egészen az egypixeles szintig, amely teljes mértékben kihasználja a szenzor 61 megapixeles felbontását, hogy a felvételeken a legapróbb részletek is kidomborodjanak. A Sony legújabb kamerája javított Pixel Shift Multi Shooting funkcióval is rendelkezik, amely kihasználja a készülékbe épített precíziós képstabilizáló rendszer vezérlését, és több pixeleltolódással készült képeket rögzít, amiket később számítógépen összeállítanak, hogy egyetlen képen lehengerlő felbontást érjenek el. Az Imaging Edge Desktop Ver.3.5 számítógépes applikáció legfrissebb verziójával olyan kis, pixelszintű mozgások is automatikusan felismerhetőek és javíthatóak, mint az alany apró megmozdulása vagy a falevelek – ennek köszönhetően elérhető a tökéletes kompozíció. A 240,8 millió pixelből (19,008 x 12,672 pixel) álló 16-képes kompozíciók olyan adathalmazból hozhatók létre, amelyek nagyjából 963,2 millió pixelnek feleltethetők meg. Az Alpha 7R V támogatja a precíz és sokoldalú külső vaku iránytást a további kreatív rugalmasság érdekében. Sőt, a kihívást jelentő fényviszonyok között az Alpha 7R V állóképek és videók esetében is hatékonyan tompítja a mesterséges fényforrásokból eredő villódzásokat.

Az állóképek készítéséhez rugalmasságot nyújtó további funkciók a következők:

• Veszteségmentes RAW képtömörítés, választható RAW képméretek és minőségek

• Jelentősen bővített fókusz és expozíciós sorozatbeállítás

• Beépített Creative Look beállítások állóképekhez és videókhoz

• Kiváló minőségű HEIF képek magas tömörítési hatékonysággal

• Széles fényerősség tartomány a nagy képernyőkön való megjelenítéshez.

Filmszerű videós képességek

A nagyszerű fényképezési lehetőségek mellett az Alpha 7R V fejlett videós képességekkel is rendelkezik. A Sony legújabb kamerája 8K 24/25p videó, illetve 6.2K-ból binning nélkül, túlmintavételezéssel készült 4K videó felvételt, nagy hatékonyságú MPEG-H HEVC/H.265 kodeket, intrafelvételt, 10-bites 4:2:2 felvételt, valamint számos, kiváló minőségű képfelvételhez és rugalmas szerkesztéshez hasznos képességet is biztosít. Rendelkezik még fejlett témafelismeréssel az egyedülálló valós idejű nyomon követés érdekében, a légzéskompenzáció és a kamera metaadatainak utólagos feldolgozásra való felhasználhatóságának lehetőségével, illetve fejlett testbe épített képstabilizációval is. A készülékbe épített Active mód képstabilizációnak köszönhetően zökkenőmentes a menet közbeni rögzítés, az Alpha 7R V emellett kompatibilis olyan lencsékkel, amelyek rendelkeznek beépített képstabilizációval, így lehetőség van még precízebb és egyenletes felvételek készítésére.

Használhatóság és megbízhatóság

Az Alpha 7R V a professzionális igényeket kielégítő, kiemelkedő megbízhatóságot ötvözi a kompakt, könnyű formavilággal az állóképek és a videók esetében egyaránt. Az Alpha 7R V rendelkezik egy új 4 tengelyes, többállású LCD kijelzővel, amely ötvözi a hagyományos dönthető monitor hasznosságát az oldalra nyíló, variálható látószögű rugalmassággal, és a 9,44 millió képpontos elektronikus keresővel. Az Alpha 7R V két CFexpress Type A/SDXC kompatibilis médiafoglalattal és egy vadonatúj menürendszerrel is rendelkezik, amely érintésvezérlést és több testreszabható funkciót tartalmaz.

Az Alpha 7R V azt is lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy optimalizálják a munkafolyamataikat a fejlettebb támogatás érdekében frissített csatlakoztathatósággal. A magas sebességű adatátvitel lehetséges Wi-Fi (802.11ac) 2x2 MIMO, illetve vezetékes SuperSpeed USB 10Gbps, USB-C port csatlakozással. A hatékony távoli felvételkészítés, valamint az állókép- és filmfájlok átvitele mellett az új USB streaming lehetőségek támogatják az UVC/UAC funkciót, így a kamerától akár 4K (QFHD) felbontással, hanggal is lehet közvetíteni.

A szakemberek visszajelzései alapján az Alpha 7R V a hosszabb felvételi idő, érdekében jobb hőelvezetéssel, továbbfejlesztett por- és nedvességálló kialakítással, tartós magnéziumötvözetből készült vázzal és egyéb finomításokkal rendelkezik a kihívást jelentő munkakörnyezetben is lehető legjobb megbízhatóság érdekében.

Az Alpha 7R V kompatibilis az PCK-LG3 képernyővédő üvegfóliával, amely megőrzi az érintésérzékenységet, miközben védi az LCD-monitort a foltoktól és az ujjlenyomatoktól.

A fenntarthatóságot szem előtt tartó szakemberek számára tervezve

A termék életciklusának minden szakaszában intézkedéseket hoztak a környezeti lábnyomának csökkentése érdekében: a termékfejlesztéstől kezdve az ellátási láncon, a termelésen, és a csomagoláson át a Sony az energia és az erőforrások leghatékonyabb felhasználásával igyekszik inspirálni. Olyan újrahasznosítható műanyag, mint a SORPLAS is a kameratest részeinek megalkotásához használták fel. Ezenkívül a gyártás megújuló energiát használó létesítményben történik.

A Sony olyan műanyagmentes csomagolóanyagok használatára törekszik, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az ütések ellen. A csomagolások növényi alapú, nem szőtt anyagokból készülnek. Mindezek hozzájárulnak a környezeti hatások minimalizálásához.

Árazás és elérhetőség

Az új Alpha 7R V 2022 decemberétől lesz elérhető a Sony viszonteladóinál.

Az Alpha 7R V termékbemutató videója: