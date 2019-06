Mindennapi technológiai eszközök és ami mögöttük van

forrás: Prím Online, 2019. június 7. 10:08

Reggel a telefonunkra letöltött csengőhangra ébredünk, induláskor felvesszük az okosóránkat, a munkahelyünk beléptetőkapujánál lecsipogtatjuk a kártyánkat, majd a nap nagy részében a laptopunkon dolgozunk. Munka után elmegyünk edzeni, hogy levezessük a nap során felgyülemlett stresszt, miközben csuklónkon az aktivitásmérő folyamatosan monitorozza teljesítményünket és egészségügyi állapotunkat. Végül este hazaérkezünk, pihenésképp bekapcsoljuk a tévét és közben elindítjuk a robotporszívót, hogy a házimunka is haladjon. Hétvégén pedig a feltöltődésé a főszerep, amikor a családi vagy baráti programok során lencsevégre kapjuk a vidám pillanatokat fényképezőgépünkkel vagy okostelefonunkkal.

Mindennapi memória

Ezek mind olyan eszközök, amelyek gördülékennyé teszik életünket, legtöbbször azonban bele sem gondolunk, milyen technológiai megoldások teszik lehetővé, hogy olajozottan működjenek mindennapjaink, és kellően kihasználhassuk a kütyük előnyeit. Nagyon sok olyan készülék vesz körül bennünket az okoskütyüktől a számítógépeken és kamerákon át egészen a repülőkön használt fedélzeti monitorokig, melyekről nem is feltétlenül gondolnánk például, hogy memória van bennük. Pedig mindezekben a hétköznapi eszközökben – sok egyéb mellett – a Kingston Technology memóriamegoldásai is jelen vannak, amelyekkel már több mint 30 éve örökíthetjük meg, tárolhatjuk és hordozhatjuk biztonságosan életünk legfontosabb pillanatait vagy munkánk eredményeit.

Extra kapacitás minden helyzetre

Az elektronikai eszközök lehetővé teszik számunkra, hogy emlékeinket akár évtizedek után is élesen előhívjuk, de a technológia egyúttal meg is nehezítheti helyzetünket, ha nem vagyunk elég felkészültek. Rendkívül bosszantó tud lenni például, amikor a várva-várt külföldi utazáson megörökítenénk szerelmünket vagy barátainkat, de betelik a fényképező tárhelye és nincs nálunk plusz SD-kártya, ezért kénytelenek vagyunk a korábban készített fotók között szortírozni. De ugyanolyan idegtépő az is, ha a laptopunk csigalassúsággal bootol be, mert nincs benne SSD.

Ha nincs elég tárhely az eszközünkön, praktikus megoldásnak tűnhet a felhőbe való mentés, de a rendszer működése problémákat is felvet. Bár maga a felhőben való adattárolás ingyenes, nagyméretű fájlok feltöltése az eszközünkről a felhőbe nagy adatforgalommal és ezáltal extra költségekkel jár. Nem beszélve az adatbiztonsággal kapcsolatos aggályokról, melyek gyakran felmerülnek, ha felhőalapú tárolásról van szó.

Menjünk biztosra!

Annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket a helyzeteket, érdemes flash memóriára menteni az adatainkat, például SD- vagy microSD-kártyára, vagy nagyobb méretű pendrive-ra. Ezek a tárolóeszközök különösen jól jönnek az utazások során, amikor rengeteg fotót és videót készítünk telefonunkkal, fényképezőgépünkkel. Használatukkal egyrészt tárkapacitást szabadíthatunk fel az eszközünkről, másrészt biztonsági mentést is készíthetünk fájljainkról. Sőt, ha olyan helyen vagyunk, ahol nincs internethozzáférés vagy épp nincs nálunk a laptopunk, a Kingston vezetéknélküli médiaeszközeivel mindezek nélkül is könnyedén lementhetjük fájljainkat mobilunkról vagy tabletünkről.

Titkosítsuk a céges adatokat!

Ha pedig üzleti útra megyünk vagy egyszerűen csak az irodán kívül dolgozunk és nincs hozzáférésünk a központi hálózathoz, mindig használjunk titkosított eszközöket. A Kingston hardveres biztonsági megoldásaival garantált, hogy az érzékeny vállalati adatokhoz akkor sem fog senki hozzáférni, ha elveszítjük a titkosított pendrive-ot, vagy ha mondjuk a buszon felejtjük a céges laptopot, amiben titkosított SSD van.

Életre szóló memória?

A hordozható adattárolók további előnye, hogy tárolókapacitásuktól függően óriási adatmennyiség, egy évtizednyi fotó is elfér rajtuk, mivel normál használat mellett a termékek élettartama általában 10 évet jelent. Így minden fontos történést megörökíthetünk szeretteinkről, akár egyetlen memóriakártyán vagy USB-kulcson. Például, ha gyermekünkről születésétől kezdve minden nap készítünk egy 24 MP felbontású fényképet egészen 10 éves koráig, a fotók kényelmesen elférnek majd egy 32 GB méretű kártyán.* A Kingston ráadásul élettartam garanciát** vállal számos termékére, köztük memóriamoduljaira és flash kártyáira. Érdemes tehát minőségi, megbízható memóriaeszközöket választani, hogy életünk meghatározó emlékeit és fontos adatainkat a lehető legbiztonságosabb és legoptimálisabb módon tudjuk megőrizni és tárolni.