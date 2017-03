Nagy a tét, időben kell lépni

forrás: Prím Online, 2017. március 31. 13:57

"Digitális jövő – oktatás" címmel rendeznek konferenciát május 10.-én Budaörsön a Sportcsarnokban. A programtervezet szerint - a BBC oktatási programjával kapcsolatos angol és magyar tapasztalatokat, a magyar kormányzati szándékokat, a hátrányos helyzetű gyerekeket érintő kérdéseket felvető előadások után - nyitott műhelyfoglalkozások keretében 15-20 – ezen a téren jelentős - kezdeményezés mutatkozik be: iskolák, technológia fejlesztők, oktatás kutatók, kormányzati és önkormányzati emberek. Jelen lesznek a legfőbb érintettek, a gyerekek, akik konkrét foglalkozások keretében a gyakorlatban ismerkednek a lehetőségekkel. Jelenlétükkel, érdeklődésükkel arra fogják figyelmeztetni az „okoskodó felnőtteket”, hogy „értünk szól a harang”, hogy „a tét nagy”, „kérünk szépen benneteket időben lépni, amíg lehet”.

A „Living Lab / Nyitott Műhely” a fejlesztés új koncepciója, itt találkozik, és néha helyet cserél egymással a fejlesztő és a felhasználó, a tanuló és tanító, az eladó és a vevő, az előadó és a közönség, szinte mindenki, aki az új technológiákkal kapcsolatba kerül. Mert a digitális jövő ökoszisztémája, eszközei ilyen helyzeteket hoznak létre. A MakerSpace-k, MakerSchool-ok, Innovation Hub-ok és hasonlók ennek a nagy keveredésnek a színterei, a Nyitott Műhelyek „gyermekei”.

A Digitális Jövő – Oktatás rendezvény második része mindenképp ilyen környezetben zajlik majd, de valamennyire az előadásokkal párhuzamosan is elkezdődnek ezek a műhelyfoglalkozások. A várhatóan sok gyerek már a nyitástól részese lehet a digitális jövő már meg is érkezett oktatási csodáinak. A Nyitott Műhely várhatóan közel 20 helyszínén, Magyarországon működő oktató, fejlesztő, kutató műhelyekkel találkozhatnak a résztvevők, betekinthetnek a munkájukba, beszélgethetnek megszállott alkotóikkal az eredményekről, tapasztalatokról és a nehézségekről is.

A gyerekek találkozhatnak a virtuális valósággal, az automatizálással, a robotikával, a programozással, az animációval, a 3D-vel, interaktív nyelvprogramokkal. Kiderül, hogyan lesz számukra biztonságos az internet, mit csinál eközben a „digitális szülő”, milyen kiegészítő képzési programok szervezhetők az iskolai oktatás mellett. Az előadók, szakemberek, a hozzáértő látogatók eközben – akár előzetes bejelentés nélkül is – „élő könyvtár” részévé válva, kisebb körökben beszélhetnek tovább „tudományukról”, segítve a digitális jövő oktatási lehetőségeinek megismerését, kibontakozását.

Ezen az eseményen mutatkozik be Z. Karvalics László könyve és az Infotárs kiadványa az okos városokról. Ezekkel a „nyitott tudományos műhely” asztalnál ismerkedhetnek meg majd az érdeklődők, ahol Z. Karvalics Lászlóval, Rab Árpáddal, Gáspár Mátyással, és a budaörsi „Digitális Jövő” program kidolgozására alakult Tudományos Tanács más szakértőivel beszélgethetnek majd.