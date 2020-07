Nagy sebességű, kiemelkedő teljesítményű Sony memóriakártya

forrás: Prím Online, 2020. július 31. 09:42

Gyors teljesítmény

A CEA-G80T (80GB) és a CEA-G160T (160GB) is a legújabb flash memória technológiákat használja, így akár 700 MB/s írási és 800 MB/s olvasási sebességre képesek, jelentősen csökkentve a buffer törlési idejét a hatékony és stresszmentes fotózás érdekében. A CFexpress Type A kártya ideális választás nagysebességű, folyamatos fotózáshoz, így a felhasználók akár 1000 tömörítetlen RAW állóképet tudnak elkészíteni. Ezen felül az új Sony Alpha 7S III használatával (mely két dedikált memóriakártya-foglalattal rendelkezik, és UHS-I, valamint UHS-II SDXC/SDHC kártyákkal is kompatibilis) 4k 120 képkocka/másodperc sebességű, magas bitrátájú filmek gyorsított és lassított felvételére is alkalmasak.

Hatékony hőelvezető kialakítás

A Sony kiváló hővezető megoldásaihoz hűen az új CFexpress Type A memóriakártyákat hűtőbordákkal látták el, amelyek a kártya külső részére terelik a nagyméretű fájlok átvitelekor keletkező hőt. Ennek köszönhetően a felhasználók hosszú ideig folyamatosan rögzíthetnek videókat, akár 4K 120p minőségben is.

Magas tűrőképesség

A Sony TOUGH specifikációihoz hűen az új CFexpress Type A memóriakártyák az értékes adatok védelme érdekében hajlítás- és ütésállóak, így a felhasználók számára nem jelent problémát, ha nehéz körülmények között kell gyakran kártyát cserélni. A korábbi CFexpress kártyákhoz képest a kártyák ütésállósága ötszörös, hajlítás-állósága pedig tízszeres, így kiemelkedő tűrőképességgel rendelkeznek. Ezen felül a specializált felépítésnek köszönhetően IPx7 szabvány szerint vízállók, és IPx5 szabvány szerint (IP57) porállók.

Megbízhatóság

Időnként történnek balesetek. A Sony Memory Card File Rescue adathelyreállító szoftvere lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy helyreállítsák véletlenül letörölt RAW képeiket és 4K videóikat a memóriakártyáról. Ezen felül a Sony Media Scan Utility médiadiagnosztikai szoftvere frissülni fog a CFexpress kártyák támogatása érdekében, így a felhasználók ellenőrizhetik a kártyát, a szoftver pedig figyelmezteti őket, mielőtt az írás/olvasási ciklusok meghaladják a kártya kapacitását.

CFexpress Type A/SD kártyaolvasó

Az új CFexpress memóriakártyákhoz optimalizálva érkezik a CFexpress Type A/SD kártyaolvasó (MRW-G2), amely SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) átviteli sebességet biztosít USB Type-C csatlakozón keresztül, így az alkotók hatékony munkafolyamatot alakíthatnak ki képek, 4K videók és más, nagyméretű adatok átvitele során. A CFexpress Type A kártya a hagyományos médiatároló-eszközökhöz képest 2,8-szoros sebességű adatátvitelt tesz lehetővé. Az MRW-G2 kártyaolvasó CFexpress Type A és SDXC/SDHC (UHS-I és UHS-II) kártyákkal használható.

Elérhetőség

A CFexpress Type A memóriakártyák 2020 szeptemberétől lesznek kaphatók Európában.