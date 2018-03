NFC fizetéssel könnyebb az élet

forrás: Prím Online, 2018. március 24. 12:11

De lehet, hogy már a kedvenc kávézódban is láttad, hogy egyre többen fizetnek a telefonjukkal. Te is ugyanezt szeretnéd tenni, de eddig nem tudtad, hogyan működik az okostelefonos fizetés, vagy hogy mennyire biztonságos ez? A jó hír, hogy ez a könnyű és megbízható fizetési módszer elérhető mindenki számára, akinek van NFC támogatással rendelkező okostelefonja. A Honor az alábbi NFC kisokossal segít, hogy még könnyebb és gyorsabb legyen a mobilos fizetés.

Mi is az NFC?

Az NFC a Near Field Communication, azaz a közeli rádiófrekvenciás kommunikáció kifejezés rövidítése, aminek már a neve is magában foglalja a működési elvét: két NFC-s eszköz kommunikálni tud egymással, ha elég közel vannak egymáshoz. Tehát az NFC vezeték nélküli adatátvitel, internet vagy Bluetooth kapcsolat nélkül. Ez a megoldás egyszerű, gyors és automatikus.

Van a telefonodon NFC?

Nem minden telefon rendelkezik NFC-vel. A tiéden van? Ha szeretnéd kideríteni, könnyedén megteheted a telefon specifikációi és funkciói között (használhatod erre a Google keresőt, csak add meg a telefonod típusát). Másik lehetőségként megnézheted a Beállítások menüben:

1. Keresd meg a Beállítások menüpontot

2. Válaszd ki a Kapcsolódás opciót

3. Görgess le, és a második helyen, közvetlenül a Bluetooth után kellene látszódnia az NFC-nek.

Hogyan is kezdj hozzá?

Ha okostelefonod segítségével szeretnél fizetni, először is telepíteni kell a telefonod által elfogadott fizetési alkalmazást és engedélyezni az érintős fizetést. Választhatod a bankod által használt applikációt vagy akár a Google Pay-t is. Miután letöltötted az alkalmazást, aktiválnod kell azt. Az NFC-t támogató okostelefonok az Android Beam segítségével működnek (a Honor 9 Lite esetében ez a Huawei Beam). Mind az NFC, mind a Beam bekapcsolt állapotban kell, hogy legyen. Az NFC aktiválásakor a Beam is automatikusan bekapcsol. A mobilod használati utasítása is segítséget nyújt ezekhez a lépésekhez.

Néhány perccel az aktiválás után már mindenhol fizethetsz az NFC-képes okostelefonoddal, ahol korábban az érintős bankkártyádat használtad. Egyszerűen tartsd oda a fizetőterminálhoz és akárcsak a bankkártya estében, a fizetés megtörténik.

Az okostelefonnal történő fizetés biztonságos

Az okostelefonnal történő fizetés éppen olyan biztonságos, mintha bankkártyával fizetnél. Az NFC alapú mobilfizetések esetében is titkosítva vannak az adatok, és azt csak az engedélyezett eszköz (például a POS terminál) képes dekódolni. Továbbá, ha a telefon zárolva van, és éppen nem használod, az NFC nem küld aktív adatokat. Csak akkor válik aktívvá, amikor bekapcsolod.

Ha a telefon elvész vagy ellopják, akkor sincs ok a pánikra. Amennyiben biztos vagy benne, hogy a készüléket eltulajdonították, azonnal változtasd meg a jelszavadat olyan alkalmazásokhoz, mint például az e-mailed, a felhőalapú szolgáltatások és az online banki applikációk. Kezeld úgy a telefont, mint egy elveszített pénztárcát, tájékoztasd erről a bankot és tiltsd le a kártyáidat.

Az adatok biztonságáról javasolt minél korábban gondoskodni, nem csupán az mobilfizetés terén, de például a fotók, névjegyek, e-mailek is érintettek ebben a kérdésben. Érdemes hozzáférési kódot beállítani a telefonhoz és az ujjlenyomat szkenner további biztonsági funkcióként is használható. A Honor 9 Lite hátlapján is megtalálható leolvasó használata annyira egyszerű, hogy szinte észre sem venni.

Végezetül pedig: használd bátran az okostelefonodat a tárcád helyett. Valóban megkönnyíti az életet!