Retro konzolok indíthatók böngészőből

forrás: Prím Online, 2017. november 17. 12:01

Böngészőben indíthatók el olyan legendás gépek és konzolok, mint például a Commodore 64, a ZX Spectrum vagy éppen a Super Nintendo egy most indult weboldalon. A virtualconsoles.com -on elérhető ingyenes szolgáltatás keretében összesen 7 „őskövülettel” játszhatunk mindenféle extra kiegészítő vagy plugin telepítése nélkül.

Reneszánszukat élik a régi számítógépeken és konzolokon futó retro játékok. Sok pincéből és padlásról kerül elő a 20 éve elpakolt számítógép, s persze egyre több az újra kiadott régi konzol is. Ezt a hullámot lovagolja meg a virtualconsoles.com címen most elinduló szolgáltatás, mellyel böngészőben futtatható online emulátorok formájában élhetjük át újra a régi örömöket. „Alapvetően nyílt forráskódú fejlesztések felhasználásával készült az oldal, így az emulátorok használata teljesen ingyenes, csak egy modern böngésző és egy átlagos asztali gép kell hozzá, bár a retro számítógépek többsége tableten is megfelelő élményt nyújt” – mondta Kolma Kornél, a virtualconsoles.com elindítója.

Játsszon a Spacewar!-ral 1962-ből

Az oldalon jelenleg 7 online emulátor érhető el, így például az Atari 2600, a NES és Super NES, vagy éppen az itthon nagy rajongótáborral rendelkező Commodore 64 és ZX Spectrum. Ezenkívül olyan különleges „darabok” is megtalálhatók a kínálatban, mint a 70-es évek mikroszámítógépein futó CHIP-8 interpreter, illetve az 1959-ben bemutatott DEC PDP-1, mely az eredeti Spacewar! játékot képes online életre hívni.

„Az emulált számítógépekhez és konzolokhoz csak azokban az esetekben mellékeltünk játékokat, ha azok ingyenesen terjeszthetők, vagy megkaptuk a szerzők hozzájárulását. Ezért a legtöbb emulátor esetében biztosítottuk a saját gyűjteményben meglévő játékok feltöltését is. Hosszú távon az a tervünk, hogy a régi játékokat a jogtulajdonosokkal megállapodva egy online áruházban tegyük elérhetővé” – mondta Kolma Kornél. Az ötletgazda hozzátette, a közeljövőben további, szintén böngészőben futó, s így telepítést nem igénylő emulátorokat indítanak el a Virtual Consoles oldalán.