Sokoldalú felhasználásra tervezték a Samsung új táblagépét

forrás: Prím Online, 2020. április 17. 16:55

„A mindennapi élet egyre zsúfoltabbá válhat, párhuzamosan azzal, ahogy a rugalmas munkavégzés összefonódik magánélettel. A felhasználóknak egy sokoldalú eszközre van szüksége, amely zökkenőmentesen illeszkedik ehhez az életstílushoz – mondta el Woncheol Chai, a Samsung mobilkommunikációs üzletágának alelnöke és termékstratégiai csapatának vezetője. – Az új S Pennel érkező Galaxy Tab S6 Lite a legújabb technológiákkal segíti az élet rendszerezését, több feladat párhuzamos elvégzését és a különféle ötletek feljegyzését is, így biztosítja, hogy minél több idő maradjon a felhasználók számára fontos dolgokra.”

Több alkotás, kevesebb stressz az újratervezett S Pennel

Legyen szó munkáról, tanulásról vagy otthoni kikapcsolódásról, a megújult S Pennel még egyszerűbb a jegyzetelés és a különböző feladatok párhuzamos elvégzése. Az újratervezett S Pent a gyakorlatban éppen olyan egyszerű és kényelmes használni, mint egy hagyományos ceruzát. A könnyű, 7,03 grammos eszköz még rövidebb késleltetési ideje és 0,7 milliméteres hegye nagyfokú pontosságot tesz lehetővé írás és rajzolás közben is. Az ötletek felírása után az S Pen mágnessel rögzíthető a tablet, vagy akár a tok oldalához, így minden helyzetben rendelkezésre áll, emellett akkumulátor nélkül működik, így használat közben nem merül le.

Az S Pen a Samsung Notes applikációval együtt pillanatok alatt gépelt szöveggé alakítja a kézírást. A címkék használatával egyszerűvé válik a keresés és kategorizálás, a kiemelés funkció a fontos információkat teszi hangsúlyosabbá, míg a beépített zoom akár 300 százalékos nagyítás biztosít. A jegyzetek könnyedén exportálhatók PDF, JPEG kép, szöveges fájl, vagy Microsoft Word dokumentum formátumba.

Inspiráló kialakítás, amely nem hagy cserben

A Galaxy Tab S6 Lite vékony kávájú, 10,4 colos képernyője lenyűgözően széles megjelenítést nyújt. A könnyű és kompakt kialakítású táblagép megfelelő eszköz a párhuzamos feladatok elvégzéséhez, a jegyzeteléshez, valamint videós és filmes tartalmak megtekintéséhez is. A Galaxy Tab S6 Lite legújabb verziójú, nagyobb tabletkijelzőkre optimalizált, intuitív vizuális One UI kezelőfelülete és egyszerűsített navigációja még kényelmesebb alkalmazásváltást tesz lehetővé, így mindig kéznél van a megfelelő applikáció.

A stílusos és nagy teljesítményű Galaxy Tab S6 Lite, a hozzá tartozó S Pen, és az opcionálisan elérhető Book Cover tok két színben; Oxford Szürke és Angóra Kék árnyalatokban érhető el.

Továbbfejlesztett szórakoztatás

A Galaxy Tab S6 Lite tele van hasznos és szórakoztató okosmegoldásokkal, amelyekkel a zenehallgatás, a streamelés, az online vásárlás és a barátokkal való kapcsolattartás is könnyebb. A Galaxy Tab S6 Lite két AKG hangszórója Dolby Atmos 3D hangzással kiemelkedő élményt biztosít, legyen szó akár YouTube videókról, egy sorozat legújabb részéről vagy a felhasználók kedvenc zenéiről.

A Samsung együttműködik többek között a YouTube és a Spotify csapatával is, így a felhasználók még többet hozhatnak ki kedvenc alkalmazásaikból Galaxy eszközükön. Az új Galaxy Tab S6 Lite készülékeken négy hónapig ingyenesen érhető el a YouTube Premium, ezzel reklámok nélkül, akár letöltve, offline is elérhető minden videó, valamint a YouTube Music zenei alkalmazás és a YouTube Kids. A Spotify teljesen belesimul a Galaxy Tab S6 kezelőfelületébe, amelyen keresztül a felhasználók kereshetnek zenéket vagy podcastokat és akár ébresztőként is beállíthatják a kedvenc számukat. A táblagép vezeték nélkül csatlakozik az otthoni hangrendszerhez, így a legjobb Spotify lejátszási listát egy másik eszközön vagy hangszórón is megszólaltathatják és vezérelhetik a felhasználók.

Galaxy élmények otthon is

A Galaxy Tab S6 Lite-tal az otthoni ökoszisztéma középpontjában a mindennapok hatékonyabban és rendezetten telhetnek. A tableten a Samsung-fiókkal fogadhatók hívások és elérhetők a szöveges üzenetek, akkor is, ha a telefon nincs a közelben, a Google Duo videóhívásokkal pedig könnyebb a kapcsolattartás a barátokkal és hozzátartozókkal. A továbbfejlesztett Daily Board kijelzőn a felhasználók irányíthatják a zenelejátszót, ellenőrizhetik a naptárjukat, az időjárás-előrejelzést és jegyzetelhetnek is. Az új Bixby funkciók, mint például a Bixby Voice, Bixby Vision vagy a Bixby Rutinok tovább növelik a hatékonyságot és segítik a munka utáni lazítást is.

A Galaxy Tab S6 Lite-ot az egész család használhatja. A Samsung Kids alkalmazással a szülők beállíthatják a napi játékidőt, lezárhatnak egyes alkalmazásokat és biztonságosan vezethetik be a gyerekeket a digitális világba, egyedi, izgalmas játékokkal és tanulást segítő appokkal.

A Samsung Galaxy Tab S6 Lite Magyarországon május 1. és 14 között előrendelhető lesz. A promócióban résztvevő előrendelők egy Book Cover tokot kaphatnak a készülékük mellé. A Samsung Galaxy Tab S6 Lite ájus 15-től kerül a boltokba, 144.990 (Wi-Fi verzió) és 169.990 (Wi-Fi + LTE verzió) Ft-os ajánlott fogyasztói áron.

Termékjellemzők:

* A fenti funkciók országok és mobilszolgáltatók függvényében változhatnak.

** Minden, jelen dokumentumban feltűntetett specifikáció, funkció, alkalmazás és egyéb termékjellemző, beleértve, de nem kizárólag a termékelőnyöket, a dizájnt, az árazást, az alkatrészeket, a teljesítményt, az elérhetőséget és a kapacitást, előzetes értesítés nélkül változhat.