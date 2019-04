Sony SSD-meghajtók fotósoknak, videósoknak és multimédia-fejlesztőknek

forrás: Prím Online, 2019. április 11. 18:24

A nagy teljesítményű SL-M és standard kompakt SL-C meghajtókat azoknak a fotósoknak, videósoknak és multimédia-fejlesztőknek tervezték, akik a nagyméretű adatfájlokat rendkívüli sebességgel szeretnék feldolgozni

Strapabíróság felsőfokon; por-, víz- és ütésálló, valamint kiemelkedően tartós kialakítás

1000 MB/s-ig terjedő olvasási és írási sebesség

Hardveres titkosítás intelligens segédprogrammal, amellyel biztonságban tudhatja munkáit

A külső SSD-meghajtók ultra strapabíró kialakításban kínálnak rendkívül gyors adatátviteli sebességet. A hardveres titkosítás és az új segédprogramnak köszönhetően a fotósoknak és a videósoknak még nehéz körülmények között sem kell aggódniuk adataik biztonsága miatt. Az SL-M és az SL-C sorozat nagy sebessége az adatfeldolgozási, szerkesztési, sokszorosítási és tárolási munkafolyamatok felgyorsítására ad lehetőséget.

Ellenáll, ha kell

Az új SSD-k egy darabból kialakított alumínium készülékházban kaptak helyet, és az általuk nyújtott teljes körű rázkódásálló védelemnek köszönhetően a felhasználók mindig biztonságban tudhatják adataikat. Mindkét sorozat IP67-es besorolást kapott, azaz por- és vízálló, a készülékek USB-C portja pedig zárókupak nélkül is vízálló. Az adatok akkor sem sérülnek, ha akár 1 m mély vízbe ejtjük az eszközt. Ezek a külső SSD-meghajtók rendkívül tartósak, hiszen a nyomásnak 6000 kgf-ig és a hajlításnak 2000 kgf-ig képesek ellenállni, így biztonságban szállíthatók más, nehezebb eszközök mellett is. Az SL-M és az SL-C sorozat ütésálló is, azaz nem sérül meg, ha legfeljebb 3 méter magasból leejtik.

Az SL-M és az SL-C sorozat stílusos, hullámos felületű alumínium készülékháza biztosan nem csúszik ki a felhasználó kezéből, ezüst és sárga színének köszönhetően pedig könnyen észrevehető. Mindkét modellen megtalálható egy praktikusan elhelyezett, könnyen látható LED-fény, gumipántok az azonosító címkék rögzítésére és matricák a különböző meghajtók azonosítására.

Gyorsabb munkavégzés

A nagy teljesítményű SL-M sorozat kivételes olvasási és írási sebessége akár 1000 MB/s lehet, míg a standard kompakt SL-C sorozat is lenyűgöző 540 MB/s olvasási és 520 MB/s írási sebességet kínál. Mindkét sorozat az USB 3.1 Gen 2 (USB Type-C) interfészt tartalmazza, és az SL-M sorozat az NVMe SSD technológia révén hihetetlenül gyors sebesség elérésére képes. Mivel mindkét modell a legújabb SSD-vezérlővel működik, így a rendkívül nagyméretű adatfájlok másolásánál és sokszori felülírásánál is állandó sebességet biztosítanak. Az SSD-k kiemelkedő gyorsasága javítja a szakmai munka hatékonyságát a nagy felbontású fotók vagy 4K videók feldolgozásánál, az eredeti fájlok másik eszközre való másolásánál vagy sok képből álló portfóliók egyidejű szerkesztésénél is.

Adatbiztonság

Ezekben a külső SSD-meghajtókban négy hasznos funkció gondoskodik arról, hogy adatai mindig biztonságban legyenek. A jelszóvédelemmel az adatok hardveres, 256 bites AES titkosítása biztosítható sebességvesztés nélkül. Ezen kívül az ingyenesen letölthető SSD Utility alkalmazás segítségével kettős jelszóvédelem érhető el. A rendszergazdának elég csak a felhasználói jelszót megadnia más felhasználóknak, hogy megossza velük a zárolt meghajtót. A platformfüggetlenségnek köszönhetően a felhasználók megadhatnak egy jelszót, hogy Mac eszközről zárolják, majd Windows számítógépről vagy Android okostelefonokról megnyissák a meghajtót, vagy fordítva.

Az SSD Utility alkalmazáson is elérhető Lifetime Checker (élettartamfigyelő) funkcióval ellenőrizhető a tárolóegység állapota, így a felhasználó előre tudhatja, hogy mikor fogy el a tárhely. Az SSD Utility alkalmazáson keresztül különböző frissítések is telepíthetők, így az eszköz mindig tökéletesen működhet. Végezetül az adatmentő program segít csökkenteni az értékes adatok elvesztése miatt érzett aggodalmakat. Ezzel a véletlenül törölt, például RAW vagy nagy felbontású videók is helyreállíthatók, ami nagyobb biztonságérzetet ad a felhasználóknak.

Mindkét modell 500 GB, 1 TB és 2 TB tárolókapacitással lesz kapható.

Az SL-M és az SL-C sorozat 2019 őszétől érhetők el.