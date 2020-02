Szupergyors fotózás a Sony új készülékével

forrás: Prím Online, 2020. február 24. 19:01

20 képkocka/másodperc sebességű képrögzítés 60/másodperces AF/AE3 kalkulációval a Sony Alpha váltható kameráival

Alkotói mód és Cinematography Pro “powered by CineAlta” filmrögzítő funkció a Sony professzionális üzleti részlegének köszönhetően

Okostelefonra tervezett X1 processzor a BRAVIA TV-k technológiái alapján

„A Sony egyedi pozícióval rendelkezik az okostelefonok piacán az 5G korszakban kialakított változatos portfóliójával” – nyilatkozta Mitsuya Kishida, a Sony Mobile Communications elnöke. „Az 5G-vel rendelkező Xperia egy új szintre emeli az okostelefonhasználati-élményt.”

Nagysebességű kamerával rögzíthetők a meghatározó pillanatok

A Sony Alpha piacvezető AF technológiájával felszerelt, újonnan fejlesztett tripla lencsés kamera kimagasló, Xperia 1 II-re kalibrált ZEISS optikával és ZEISS T* bevonattal rendelkezik, és kompatibilis számos, fejlett fotózási technológiával. A kiváló kontraszt és a visszaverődő fény kiszűrése lehetővé teszi a tökéletes képalkotást.

Az Sony Alpha cserélhető objektíves kameráinak technológiáit alkalmazó Xperia 1 II folyamatos autofókuszt biztosít, mely 60 AF / AE kalkulációt végez el másodpercenként.

Ezzel az Xperia 1 II az első okostelefon a világon, amely lehetővé teszi a folyamatos AF / AE követést egészen 20 képkocka/másodperces nagysebességű rögzítésig, mely hasznos gyerekek, állatok, sportolók vagy mozgásban lévő alanyok fényképezésénél. A felhasználók rendkívül magas pontossággal tudják rögzíteni azokat a meghatározó pillanatokat, melyeket sosem akarnak elfelejteni.

Ezen felül a valós idejű Eye AF a tökéletes portré készítése érdekében a fotóalany szemét helyezi fókuszba, már alkalmas állatok fotózására is.

Az Xperia 1 II gyors fókusza négy párhuzamosan működő technológiájának köszönhetően a kihívásokat jelentő, gyengébb fényviszonyok esetén is kiemelkedő minőségű képek készítésére alkalmas. A kettős fénydióda-érzékelő; az autofókusz rendszer, mely a szenzor területének 70%-át fedi le. A 3D iToF érzékelő és a nagy 1/1.7” Exmor RS együttesével a fókusz másfélszer olyan érzékeny, mint az előző modell, ezáltal az autofókusz gyengébb fényviszonyok esetén is gyorsabb és pontosabb.

A tripla lencsés kamera elképesztően sokoldalú a három fokális hosszúságnak (16mm/24mm/70mm) köszönhetően. Az Alpha technológiájával rendelkező Photography Pro egy olyan, az Alpha fotósokra szabott felhasználói felületet biztosít, melyben manuálisan testreszabható számos beállítás, többek között az ISO és a zársebesség.

Az Imaging Edge for Mobile alkalmazással a felhasználók csatlakoztathatják az Xperia 1 II-t Sony Alpha fényképezőgépeikkel, így az okostelefon távirányítóként is használhatják: szabályozhatják vele többek között a kompozíciót, a fókusz módot és az ISO érzékenységet. A fényképezőgépen készült fotók egyszerűen és professzionális színárnyalással másolhatók át az Xperia 1 II-re.

A Cinematography Pro “powered by CineAlta” támogatja a 2K 120 fps 10 bit HDR magas képkockaszámú és a filmes 21:9 képarányú 4K HDR videórögzítést 24/25/30/60 képkocka/másodperc sebességgel. Az érintéses autofókusz és az expozíció beállításához kiszámított manuális beállítások, valamint a szintmérő és a fejlett fehéregyensúly minden korábbinál nagyobb felhasználói szabadságot tesznek lehetővé, miközben a Sony egyedi Intelligens szélszűrő technológiája segíti a tiszta hang rögzítését.

Fejlesztett energiahasználat

Az Xperia 1 II-t egy nagykapacitású 4000 mAh akkumulátorral látták el, amely gyorstöltéssel is kompatibilis, így mindössze 30 perc alatt akár 50%-ra is fel tud töltődni, és rendelkezik Qi gyors vezeték nélküli töltési funkcióval, így a felhasználók út közben is könnyedén tölthetik készülékeiket. A Sony folytatja az élettartam növelését és az akkumulátor kímélését célzó technológiák fejlesztését, mint például a mesterséges intelligencia által vezérelt ‘Battery Care’ funkciót, ami alkalmazkodik a felhasználók napi rutinjához.

Magával ragadó szórakozási élmény

Legyen szó zenehallgatásról, vagy filmnézésről, az Xperia 1 II alkotóelemeit úgy finomhangolták, hogy kifogástalan szórakozást nyújtson. A 90 Hz-es kijelzővel megegyező szintű elmosódást csökkentő technológia csökkenti a képkockák akadozását és tisztább képminőséget biztosít, míg a Sony Pictures Entertainment közreműködésével megalkotott Dolby Atmos hangzás többdimenziós magával ragadó hangélményt eredményez.

A Sony az Xperia 1 II megalkotása során egyaránt alkalmazta a zenei hardveres és zeneipari szaktudását, így valódi, magával ragadó zenehallgatási élményt biztosít, köszönhetően a Sony Music Entertainmenttel folytatott együttműködésnek.

A világ első, 360 Reality Audio-val kompatibilis okostelefonja még magasabb szintre emeli a hangzásbeli élményt a hardveres dekódolásnak köszönhetően, amely optimalizálja a népszerű, nemzetközi zenei és szórakoztató TIDAL platformon megtalálható zenék hangminőséget. A felhasználók az első sztereó hangszórókón, a 3.5 mm-es jack kábeles fejhallgatókkal vagy vezetékes fülhallgatókkal élvezhetik a kiemelkedő minőségű zenét. A meghatározó zenei finomhangolás jelentősen, az alig hallható 20 dB szintjére csökkentette az áthallást, amely 90%-al alacsonyabb, mint az USB-C csatlakozók áthallási szintje.

Ezen felül a nagyfelbontású vezeték nélküli hangtechnológiának köszönhetően (High-Resolution Wireless Audio) az Xperia 1 II-ben bemutatkozik a DSEE Ultimate technológia, amelyben a mesterséges intelligencia automatikusan és valós időben növeli a hangfrekvenciákat és a bitsebességet. A funkció így minden zeneszámot magas felbontású minőségben játszik le, és kompatibilis egyaránt vezetékes és vezeték nélküli fülhallgatókkal, letöltött és streamelt zeneszámokkal egyaránt.

Játék határok nélkül

A felhasználók a széles, 21:9-es képaránynak köszönhetően megtapasztalhatják a korlátlan játékélményt. A 21:9-es mobil játékélmény az Xperia 1 II és a PlayStation4 DUALSHOCK4 vezeték nélküli kontroller összekapcsolásával segítségével válik teljessé, amely még szórakoztatóbbá teszi a játékot, és kompatibilis az Activision gondozásában készült Call of Duty: Mobile alkalmazással. Ezen felül a Qualcomm Snapdragon Elite Gaming és a Sony együttműködésének köszönhetően a felhasználók minden korábbinál kiegyensúlyozottabb Call of Duty: Mobile élményben részesülhetnek.

Az Xperia 1-ben bemutatott Game Enhancer funkciót az Xperia 1 II esetében további beállításokkal látták el, amelyek új szintre emelik a mobil játékélményt. A funkció támogatja a kompetitív beállításokat, amely rögzíti az alkalmazást a képernyőn, ezzel az Xperia széria az első, amely kifejezetten alkalmas a versenyszintű mobiljátékra. Ezen felül az Xperia 1-hez képest jelentősen javult a képernyő érintési reakcióideje, ami minden korábbinál meghatározóbb mobil játékélményt tesz lehetővé.

Sokoldalú 5G lehetőségek

Az 5G kompatibilis Xperia 1 II gyorsaságának köszönhetően alkalmas a professzionális munkafolyamatok egyszerű kivitelezésére. A Sub-6 GHz hálózati támogatás által az Xperia 1 II veszteségmentes, magas minőségű hozzáférést biztosít a tartalmakhoz.

A Qualcomm Snapdragon 865 5G mobilplatform és az X55 5G Modem-RF rendszer korábban elképzelhetetlen lehetőségeket teremt játék, felvétel, multi-tasking és kapcsolódás terén egyaránt, a lenyűgöző több-gigabit sebességgel kompatibilis 5G hálózatnak és az előző modellhez képest 25%-al megnövelt CPU és GPU teljesítménynek köszönhetően.

Az Xperia 1 II vízálló (az IP65/68 szabvány szerint) és a Corning Gorilla Glass 6 borításnak köszönhetően a gyönyörű kialakítás mellett tökéletesen bírja a gyűrődést.

Az Xperia 1 II 2020 tavaszától, Android 10 operációs rendszerrel lesz kapható Európában, fekete és lila színben.