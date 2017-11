Tovább bővülnek a Vodafone Pass csomagok

forrás: Prím Online, 2017. november 17. 09:59

Az ügyfelek a júniusban megújított havidíjas tarifa portfólióban találkozhattak először a népszerű közösségi és csevegő applikációkat tartalmazó Social és Connect Pass csomagokkal, ám mostantól tovább bővül és a legtöbb havidíjas csomaghoz már önállóan is megvásárolható a Passok sora. A Vodafone célja, hogy a ma már nélkülözhetetlen alkalmazások minden előfizető számára adatfogyasztás nélkül, könnyen és gondtalanul elérhetőek legyenek.

Akár a korlátlan hívásokról és SMS-ekről, akár az EU roaming korlátok lebontásáról van szó, a Vodafone mindig élen járt az innovációban és kiemelt figyelmet fordít az előfizetők igényeire, visszajelzéseire, hogy biztosítani tudja számukra a technológia által kínált szabadság érzését. A szolgáltató ezért nyáron a Go csomagokba beépítette a korlátlan Facebook, Instagram és Twitter használatot kínáló Social Pass-t, a Red csomagokban pedig emellett a Connect Pass által a Facebook Messenger, a WhatsApp és a Viber használata közben sem kell az előfizetőknek az adatkeret miatt aggódniuk, függetlenül attól, hogy chatelés, videóhívás vagy live streaming funkcióban használják az említett platformokat.

Idén ősszel a korlátlanság ismét szintet lép a Vodafone-nál, hiszen a négyféle Vodafone Pass-t ezentúl a legtöbb havidíjas csomaghoz megvásárolhatják az előfizetők, annak megfelelően, hogy milyen közösségi alkalmazásokat szeretnének korlátlanul használni a mindennapok során. A Social Pass – mely a június 6-a után kötött havidíjas Red és Go szerződések mellé akciónk keretében, visszavonásig továbbra is díjmentesen jár – (elérhető alkalmazások: Facebook, Instagram, Twitter és újdonságként a Pinterest) 1124 forintért, a Connect Pass (Viber, WhatsApp, Messenger) 3372 forintért, a Video Pass (YouTube, Netflix, HBO Go, Amazon Video) most akciósan 3372 forintért, a Music Pass (Apple Music, Soundcloud, Spotify, Deezer, Tidal, Class FM) pedig 1124 forintért, érhető el havonta a Vodafone kínálatában.

Az EU roaming környezetben is igénybe vehető Vodafone Pass szolgáltatásokba tartozó applikációk használata továbbra sem fogyasztja a csomagban foglalt adatmennyiséget, így korlátlanul használhatók egészen addig, amíg az előfizetőnek minimális tarifába foglalt vagy vásárolt adatkerete (EU-n belül annak az EU-ban igénybe vehető része) a rendelkezésére áll. A szolgáltatás a prémium funkciók vagy az alkalmazásokon belüli fizetős szolgáltatások elérését nem tartalmazza.

„Hiszünk abban, hogy a jövő végtelenül izgalmas, de szeretnénk, ha ehhez az érzéshez a biztonság, a szabadság, a felfedezés élménye is társulna. A Vodafone Pass-ok használatával ezt kívánjuk biztosítani az előfizetők számára, felszabadítva az adathasználatot, és lehetővé téve, hogy ne kelljen olyan dolgokért pluszban fizetniük, amelyeket valójában nem is használnak.” – mondta Anita Carra, a Vodafone lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese.

A Vodafone Pass-ok november 15-től érhetők el, a Social Pass pedig továbbra is minden új havidíjas Red és Go előfizetéshez díjmentesen jár (a korlátlan adathasználatot kínáló Red Infinity kivételével). A Vodafone Pass szolgáltatás egy nyitott platform, így bármely tematikus szolgáltató bekerülhet az egyes csomagokba ezen a linken leadott jelentkezést követően. Új előfizetői szerződés esetén az ügyfelek a márkaüzletekben vagy a webshopon keresztül választhatják ki a használni kívánt Pass-okat, meglévő tarifákhoz pedig a MyVodafone Applikációban rendelhetők meg a Vodafone Pass csomagok.

Vodafone Pass-okkal kapcsolatos részletes információk a következő linken érhetők el: www.vodafone.hu/vodafone-pass.

_________

*Mobiltelefon készülékekre optimalizált, 480p felbontással