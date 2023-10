Új fülhallgatókkal frissült a LAMAX kínálata

forrás: Prím Online, 2023. október 28. 15:40

A LAMAX nyolc új teljesen vezeték nélküli fülhallgatót jelentett be, amelyek közt található aktív zajszűrést támogató modell, félig a fülkagylóba helyezhető, és teljesen a fülkagylóba simuló eszköz is.

A LAMAX Dots3 ANC az aktív zajszűrésnek köszönhetően hatékonyan nyomja el a háttérzajt, így a felhasználó a zenére vagy éppen a hívott fél hangjára koncentrálhat. Három speciális mikrofonja folyamatosan figyeli a környezetet, és akár 40 decibellel is képes csökkenteni a külső zajokat. A külső mikrofon és a transparency mód segítségével pedig a fülhallgató kivétele nélkül is hallhatóak a környezeti zajok. A gaming módot választva pedig fülhallgató minimális késleltetést és kivételes hangzást biztosít.

A Dots3 ANC akár 10 órán keresztül is használható egy töltéssel, a töltőtok pedig további 32 órányi zenehallgatást vagy beszélgetést biztosít. A LAMAX Dots3 ANC támogatja a Bluetooth 5.3 technológiát, így akár 15 méteres hatótávolsággal bír. A Dots család további tagja még a Dots3, amely 9 órás használatot biztosít, valamint a Dots2 Play és a Dots3 Play. Valamennyi eszköz támogatja a LAMAX BeatBass technológiát az élethű basszusért.

A Clips termékcsaládot alkotó négy termék, a Dots fülhallgatókkal ellentétben, szárral bír. A LAMAX Clips1 ANC a befelé és kifelé néző mikrofonok keverékének köszönhetően a hagyományos ANC-nél szélesebb zajszűrési tartományt kínál, tiszta, torzításmentes hangot biztosít. Támogatja az AAC audiokodeket, valamint a Bluetooth 5.3-at. A három mikrofonnak köszönhetően kiváló hangminőséget biztosít telefonbeszélgetés során. Az eszköz a töltőtokkal együtt 44 órányi lejátszási időre képes. A Clips1 ANC mellett a LAMAX bejelentette a Clips1 Play és a Clips1 Plus modelleket is, utóbbi az aktív zajszűrés mellett az AAC és SBC audiokodekeket is támogatja.

A LAMAX azokra is gondolt, akik a félig in-ear kialakítású fülhallgatót kedvelik, a Tones1 modell ugyanis gumiharang nélkül, félig a fülkagylóba helyezve biztosít egy feltöltéssel akár 8 órányi zökkenőmentes zenehallgatásra.

A legkedvezőbb árú fülhallgató a Dots3 Play 13.990 Ft-os, míg a Dots3 ANC 24.990 Ft-os bruttó fogyasztói áron vásárolható meg. A Clips termékcsaládon belül a Clips1 Play 8.490 Ft-os, a Clips1 ANC pedig 24.990 Ft-os bruttó fogyasztói áron érhető el.

A termékek megtalálhatóak a legnagyobb kereskedelmi partnerek kínálatában, úgy, mint Euronics, eMAG, BestByte, emaki és egyéb e-kereskedők.