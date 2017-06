Új Nokia telefonnal bővült a Vodafone kínálata

forrás: Prím Online, 2017. június 22. 10:48

Júniusban egy legendás mobiltelefon modernizált változatával bővült a Vodafone Magyarország kínálata, a társaság megkezdte az új Nokia 3310-es forgalmazását. Emellett hamarosan a Nokia 3 is elérhető lesz a Vodafone-nál, amelyre az ügyfelek akár 25 000 Ft-os kedvezményt is igénybe vehetnek az előfizetéses alapárból Go Extra vagy Red tarifák esetén.