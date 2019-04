Újragondolt televízió és beltér kapcsolat

forrás: Prím Online, 2019. április 12. 17:19

Az először a 2019-es CES-en debütált, feltekerhető LG OLED TV igazi látványosság, amely újraértelmezi a televízió és a beltér kapcsolatát. A termék dizájnfilozófiája (a kijelző csak akkor jelenik meg, amikor ténylegesen szükség van rá) új szintre emeli az egységes enteriőr fogalmát, és lehetővé teszi, hogy megszabaduljunk a “falak uralmától”. A neves brit építészeti dizájncég, a Foster + Partners az LG-vel közösen fejlesztette a feltekerhető televíziót, szorosan együttműködve a termék formatervének, valamint egyes belső mechanikai megoldásainak kialakítása során.

A tér újraértelmezése elnevezésű installáció a fény, a technológia és a dizájn határterületeinek ötvözésével háromdimenziós módon szemlélteti a belső tér új lehetőségeit egy olyan technológia bevonásával, amely egyetlen gombnyomásra vált alakot. Az LG végtelen kontrasztot és természetes színvisszaadást kínáló OLED kijelzőtechnológiájával és a Dolby Atmos valósághű hangzásvilágával a feltekerhető televízió új, magával ragadó audiovizuális élményt kínál a nézőknek.

A kiállítótér — amely egyben egy művészeti galériát és egy lakást is megtestesít — jól szemlélteti, hogy az LG futurisztikus televíziója hogyan alakítja át nagyképernyős házimozi-helyiséggé a nappalit bekapcsolt állapotban, majd ugyanez a készülék kikapcsolva hogyan válik kortárs művészeti alkotássá a szálcsiszolt alumínium házba rejtve. A fény, amely finoman átszűrődik az installáció ablakszerű kivágásain azt szemlélteti, miként változtatja pozícióját a Nap és hogyan járja be a szobát a fénye, így érzékeltetve az idő múlását. Az installáció azt is szimbolizálja, hogyan alkalmazkodik az élet ritmusához az LG technológiája: a fényes és hangos környezetben a televízió képernyője teljes valójában feltárul, ám újra eltűnik, amikor a fények elhalványulnak és a hangok is megfakulnak.