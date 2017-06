Ütés-, vízálló, fagyiszínű kollekcióval készül a Casio a nyárra

forrás: Prím Online, 2017. június 3. 08:43

A karórák régóta többet jelentenek funkcionális eszközöknél: öltöztetnek és az egyik legfőbb kiegészítővé nőtték ki magukat az évek során. Nyáron is elengedhetetlen viseletnek számítanak és ahogy a fürdőruha-, valamint a fesztivál divat is változik, úgy jönnek ki évről-évre új nyári órakollekciók is. A Baby-G órák amellett, hogy stílusos megjelenést kölcsönöznek viselőjüknek, még rendkívül strapabíróak is, így tulajdonosát nem korlátozzák a különféle szabadidős tevékenységekben.

Pasztel színek kedvelőinek

A Casio Baby-G BGA-230 termékvonala a trendi, sportos, de egyben elegáns stílusú fiatalokat szólítja meg. Az ebbe a típuscsaládba tartozó pasztel színű órák egyaránt rendelkeznek világóra, ébresztő, illetve stopper funkcióval. A BGA-230 kiemelkedő ütésállósággal büszkélkedhet, a számlap megvilágításáról pedig takarékos LED-háttér világítás gondoskodik. Ezek az órák még a víztől sem tartják távol viselőjüket, ugyanis 100 méterig vízállóak, így fürdőzés közben sem kell tőlük megválni. Ezen kollekcióba tartozó órák elemei legalább 2 éves elem élettartammal rendelkeznek. A BGA-230-as család ez év tavaszától már rendelhető.

Futóknak is ideális

A BGA-240-es modellcsaládot az élénkebb, karakteres színek kedvelőinek alkották meg. Ebben a szériában fekete, élénk rózsaszín, fehér órák találhatók, melyek leginkább a szabadtéri aktivitásokhoz, így például kerékpártúrákhoz, vagy futáshoz használhatók. A BGA-240-es családba tartozó órák egyaránt rendelkeznek stopper, ébresztő, valamint visszaszámláló funkcióval, emellett külön kijelzőn tüntetik fel az ébresztés, az aktuális idő, valamint a stopper idejét. A kollekcióba tartozó órák elemei 3 éves élettartammal büszkélkedhetnek.

Funkcionalitás és sportosság egyben

A sportos színeket kedvelők számára a Casio BA-110PP modellcsaládja lehet vonzó. Ebben a szériában éppúgy megtalálhatók a fehér szíjjal készülő órák, mint a fekete, vagy a zöld színeket élénk árnyalatokkal ötvöző modellek. A funkcionalitást a modern dizájnnal egyesítő órák szíjai számos méretállítást tesznek lehetővé, ennek köszönhetően akár sporttáskákra, sportszerekre, vagy akár a ruházatra is csatlakoztathatók. Emellett magukon hordják a Baby-G órák kiemelkedő ellenállóképességét, nem utolsósorban pedig 100 méterig vízállók. Ezek az órák egyaránt képesek automatikus naptárkijelzésre, de akár napi öt, egymástól független ébresztési időpont is beállítható rajtuk. Ezen kollekcióba tartozó órák elemei 2 éves élettartammal rendelkeznek.