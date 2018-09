Világsakkfesztivál - negyedszer

forrás: Prím Online, 2018. szeptember 21. 10:25

A sakk egyike azon játékoknak, amelyek képesek ledönteni a nyelvi, származási, társadalmi vagy életkorbeli különbségeket, és a szabályokon keresztül összekötni az embereket. 2018. október 13-án - Polgár Judit kezdeményezésére - a sakkot ünneplik világszerte; a több ezer érdeklődőt vonzó eseményhez eddig a magyarok mellett Kína, Hollandia, Nepál, Mexikó, Chile, Venezuela, Kolumbia, Szlovénia és Szerbia amatőr és profi sakkozói csatlakoztak, de a budapesti rendezvényre is számos külföldi vendég érkezik majd. A látogatók hazai és nemzetközi nagymesterekkel és a jövő reménységeivel találkozhatnak, Polgár Judittal és Polgár Zsófiával pedig szimultán partikon mérkőzhetnek meg.

Az esemény bejelentésén és előzetes sajtótájékoztatóján Baán László, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója is csatlakozik, mivel a Világsakkfesztivál napján a Magyar Nemzeti Galériában zajló ingyenes családi eseményen a művészet és a sakk kapcsolódási pontjairól is szó lesz.

Amellett, hogy a művészet és sakk kapcsolata kiemelt szerepet játszik az idei Világsakkfesztivál tematikájában, az esemény fontos eleme, hogy bemutassák, a látás- és hallássérült emberek sakktechnikáját, speciális helyzetüket és eszközeiket,talán ezért is olvassák fel a bejelentésen Andrea Bocelli olasz tenor Polgár Juditnak írt levelét.

Kínából csatlakozik a sajtótájékoztatóhoz Xiaoping Li, a Chess Ivy alapítója, a Sakkpalota-program kínai képviselője. Polgár Judit nemzetközi nagymester nemrég tért haza Kínából, ahol az általa kifejlesztett oktatási módszerek, a Sakkjátszótér és a Sakkpalota szeptembertől az ázsiai ország iskoláiban is elérhetőek lesznek. Szó lesz a Sakkpalota és Sakkjátszótér programok magyar oktatásban elért eredményeiről, a gyerekek tanulmányi eredményeinek kimutatható javulásáról és a sakk kínai oktatási rendszerben játszott szerepéről. Emellett kiderül az is, hogy hány kínai helyszín csatlakozik az idei Világsakkfesztiválhoz.

Az idei Viágsakkfesztiválon adják át először a Goodwill Ambassador of Artistic Values of Chess díjat. A díjra olyan alkotókat jelölnek, akik szenvedélyesen rajonganak a sakkért és a játék művészetüket is szorosan meghatározza. A Polgár Judit által alapított elismerésre Yoko Ono képzőművész-zenész, Havadtőy Sámuel festőművész, Bogányi Gergely zongoraművész, Jason Kouchak brit zeneszerző és a chilei énekes, Juga is jelölt.