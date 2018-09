Wifi megoldás kis- és családi vállalkozásoknak

forrás: Prím Online, 2018. szeptember 20. 11:53

A Cisco Meraki bemutatta Meraki Go elnevezésű, kis- és családi vállalkozások számára készült Wi-Fi megoldását. A lépésekre lebontott útmutatót követve a kisvállalkozások percek alatt beállíthatják és könnyedén menedzselhetik a Wi-Fi hálózatot. A megoldás lehetővé teszi a boltoknak, éttermeknek, kávézóknak, hogy szétválasszák a vállalkozás és a vendégek által generált adatforgalmat, így biztonságban tudhatják céges adataikat.

A Meraki Go felhasználói gyorsan és egyszerűen állíthatnak be korlátozásokat az alkalmazások használatához, és a nem kívánt weboldalakhoz való hozzáférést is blokkolhatják. A korlátozott sávszélességgel rendelkező kis irodák pedig kiemelten kezelhetik a cég adatforgalmát, és nem kell aggódniuk, hogy például a videó streamelés akadályozza a munkát.

A Meraki Go csomagokhoz előfizetés szükséges (1, 3 vagy 5 éves), amely magában foglalja az alkalmazásból elérhető támogatást, a biztonságot és az applikáció frissítését.