A Packeta azonnali megoldást kínál a webshopoknak, hogy megfeleljenek az új postarendelet előírásainak

forrás: Prím Online, 2024. március 16. 14:03

Március 28-tól a postai szolgáltatásokról szóló kormányrendelet módosítása értelmében a webáruházaknak kötelező az MPL szolgáltatását is elérhetővé tenni vásárlóik számára. Mivel a Packeta széles, 33 országra kiterjedő nemzetközi partnerhálózata mellett itthoni szállítókkal, így az MPL-lel is együttműködik, a rendszerére való egyszerű csatlakozással az online kereskedők egy csapásra megfelelhetnek a jogszabályi változtatásnak. Ráadásul a rendszerben a Packeta több mint 2700 csomagpontja és automatája mellett a PostaPontok is elérhetővé válnak.