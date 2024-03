Szabadalmi megállapodást kötött a Huawei a világ két vezető technológiai vállalatával

forrás: Prím Online, 2024. március 16. 15:55

Globális szabadalmi keresztlicenc-megállapodást kötött a Huawei Technologies az Amazonnal és a kínai Vivo okostelefon-gyártó céggel. Az új partnerségek a szellemi tulajdon értékének kölcsönös elismerését jelentik a vállalatok között, valamint az iparág együttműködését tükrözik a kutatásokba való befektetések, a termékek és a szolgáltatások fejlesztése terén. A Huawei folyamatosan fektet be kutatásba és fejlesztésbe, és a benyújtott szabadalmi kérelmek számát tekintve is a ranglisták élén áll. A vállalat újításait az iparág is elismeri: az idei GLOMO Awards-on a Huawei több kategóriában nyert elismerést vezető mobiltechnológiai megoldásaival.