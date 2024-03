Egy felmérés szerint az MI és az automatikus fordítás a jövőben sem váltja ki a nyelvtanulás szükségességét

forrás: Prím Online, 2024. március 17. 15:50

A felmérés, amely az Artificial intelligence in English language teaching: Preparing for the future című kutatás részét képezte, világszerte 118 országban összesen 1348 angolnyelv-tanárnak az MI angolnyelv-oktatásban történő használatára vonatkozó válaszait dolgozta fel. Ezek közül 1112 tanár a témához tartozó 13 állításra vonatkozó véleményét is kifejtette.

A nyelvtanulásra – az MI előretörése ellenére – továbbra is mutatkozik igény. Az angoltanárok 70 százaléka egyetért abban, hogy a tanulóknak gépi algoritmusok nélkül is képesnek kell lenniük angol nyelven írni.

Ami a tanárok szerepét az új nyelvtanulási környezetben illeti: a válaszadók 51 százaléka kételkedik abban, hogy az MI 2035-re képes lesz átvenni a tanárok szerepét.

A válaszadók 80 százaléka arra is rámutatott, hogy a mesterséges intelligenciát olyan téren is szükséges fejleszteni, hogy az MI képes legyen támogatni az angol nyelv világszerte előforduló változatait ezzel is előmozdítva a társadalmi integrációt és hatékonyabbá tenni az angolnyelv-oktatást.

A válaszadóknak mindössze 20 százaléka érezte magát megfelelően képzettnek az MI tanításban történő felhasználásához, míg 54 százalékuk nem megfelelőnek ítélte az ilyen irányú képzettségét. Jelentős, 27 százalékos arányban fejeztek ki semleges véleményt, ami az MI-re irányuló képzés szükségességének bizonytalan megítélését mutatja.

Az MI eszköztára és annak alkalmazása az angol nyelv oktatásában

A megkérdezett tanárok véleményén kívül az Artificial intelligence in English language teaching: Preparing for the future kutatás részét képező felmérés arról is gyűjtött információkat, hogy a 118 országban, megkérdezett 1348 angoltanár hogyan veszi hasznát a mesterséges intelligenciának az angol nyelv tanításában.

A tanárok által legáltalánosabban használt MI-hátterű eszközök: a nyelvtanulási alkalmazások (48 százalék), MI-hátterű szövegalkotás (37 százalék) és a chatbotok (31 százalék). Mindazonáltal a válaszadók nem elhanyagolható, 24 százalékos részhányada nyilatkozott úgy, hogy nem használja a felsorolt MI-eszközök egyikét sem.

Az angolnyelv-oktatásban az MI leginkább elterjedt felhasználását tekintve, a válaszadók 57 százaléka használja tananyagok készítéséhez, amit népszerűségben az angolnyelv-használat gyakorlásának támogatása (53 százalék) és az óramenetek készítése (43 százalék) követ. A válaszadók 18 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az említett célok egyikére sem használta az MI-t, ami visszautalhat az MI-re irányuló képzés hiányára, valamint az MI-nek az angolnyelv-oktatás jelenére és jövőjére gyakorolt hatásával kapcsolatos bizonytalanságra.

Az Artificial Intelligence in English language teaching kutatásról

Az Artificial intelligence in English language teaching: Preparing for the future kutatás keretében a British Council és a Tanulási Folyamatok Digitális Innovációjának Kutatóintézete (ODUGlobal, Old Dominion University, Virginia, USA) oktatástechnológiai szakértői feltárták, hogy az MI világszerte milyen szerepet játszik az angolnyelv-oktatásban (ELT) és a tanulásban.

Az úttörő jelentőségű kutatás három részből áll: irodalmi áttekintés, felmérés és kvalitatív adatfelvétel. Magában foglal egy mélyreható elemzést arról, hogy miként használják jelenleg az MI-t az angolnyelv-tanulásban és -tanításban, amely területre ez a kutatás összpontosít, valamint hogy milyen érzelmeket táplálnak a tanárok és a terület más szereplői a gyorsan fejlődő MI-technológiák előretörése és alkalmazása iránt.

A mesterséges intelligenciára vonatkozó ismeretek bővítésének fontossága a tanárok és tanulók számára a kutatás egyik kiemelkedő és központi témája. A jelentés az MI felhasználásának és szabályozásának etikai aggályait járja körbe. A kutatás az oktatók körében arra a megállapításra jutott, hogy ezeket az aggodalmakat ellensúlyozza az új eszközök iránti bizalom érzete. Általánosságban véve megállapítható: a tanárok nem aggódnak amiatt, hogy az MI-alapú eszközök a közeljövőben helyettesíteni fogják őket.

A kutatás megerősíti az MI-ben rejlő potenciált az oktatás és a tanulás új lehetőségeinek megteremtése kapcsán és számot vet az a oktatásban világszerte növekvő egyenlőtlenségek kiszélesedésének kockázatáról. A kutatás arra is rámutatott, hogy az MI nem tart lépést az új elméletekkel és az MI-rendszerek betanításához szükséges adatokon belül is torzítás mutatkozik.