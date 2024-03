Magyar innováció a szélvédőtörés ellen

forrás: Prím Online, 2024. március 19. 16:18

A biztonsági öv ellenőrzési hetének zárónapján a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság munkatársai Gödöllőn az ismert magyar autóversenyző társaságában razziáztak. Azok az autósok, akik a rendőrségi ellenőrzés során becsatolt biztonsági övvel érkeztek, Hefler Róberttől egy magyar fejlesztésű szélvédő bevonatot kaptak ajándékba. Az innovatív alkalmazás segít a kőfelverődések kivédésében, valamint javítja a látási viszonyokat esős időben, mivel vízlepergető hatással is rendelkezik. A szervezők ezzel is hangsúlyozni kívánták, hogy a biztonságos közlekedés nem áll meg a biztonsági öv használatánál.

"Mint versenyző, tudom, mennyire fontosak a tiszta és világos látási viszonyok, különösen magas sebességnél és változó időjárási körülmények között. A ZERO GLAS-szal az autósok olyan védelmet kapnak, amely nemcsak megvédi a szélvédőt, de javítja a víztaszító tulajdonságát is, így biztosítva ezzel a lehető legjobb kilátást minden körülmény között. Ezt tapasztalatból mondom" – hangsúlyozza Hefler Róbert, autóversenyző.

Hazánkban évente több száz olyan baleset történik, melynek során az áldozatok amiatt szenvednek súlyosabb sérüléseket, mert nem csatolták be a biztonsági öveiket. A márciusi ROADPOL razziában a magyar rendőrség kiemelt figyelmet fordított a biztonsági öv használatának ellenőrzésére. Az akció során országszerte ellenőrizték az autósokat, hogy betartják-e a használatra vonatkozó szabályokat, és igyekeztek ráirányítani a figyelmet a biztonsági öv életmentő szerepére is.

"Az ellenőrzés alkalmával számos autóssal találkoztak kollégáim, akik az intézkedés során példamutató módon követték a közlekedési előírásokat és becsatolt biztonsági övvel utaztak. Ezek az ellenőrzések nemcsak a szabályok betartásának elősegítésére szolgálnak, hanem arra is, hogy tudatosítsuk a sofőrökben, hogy a becsatolt öv életet menthet. Mivel a baleseti halálozási statisztikának egyik vezető oka a biztonsági öv használatának elmulasztása. Örömmel tapasztaltuk, hogy a vezetők nagy része már belátja ennek fontosságát, és felelősségteljesen közlekedik" – mondta Soós Roland főtörzsőrmester, a Pest Megyei Rendőr Főkapitányság képviselője.

Magyar innováció a szélvédőtörés ellen

"A magyar fejlesztésű ZERO GLAS-szal egy olyan áttörést értünk el, amely minden autós számára nélkülözhetetlen lesz. Az általunk létrehozott bevonat egy éven át megvédi a szélvédőt a kőfelverődések okozta sérülésektől. A hidrofobitásának (vízlepergető képesség) köszönhetően, 50 km/órás sebességnél a szélvédőre kerülő vizet is azonnal lepergeti, így a sofőrök akár esőben is kristálytiszta látási viszonyokat élvezhetnek. Évente egyszeri alkalmazással a ZERO GLAS megtakaríthatja a gyakori javítások vagy a teljes szélvédőcsere költségeit, és a legjobb, hogy pár perc alatt könnyedén, otthon is felvihető, nem igényel szakértői beavatkozást" – mutat rá a termék előnyeire a ZERO GLAS képviselője.

Magyarországon a szélvédőcsere akár 300-500 ezer forintba is kerülhet, ami váratlan és jelentős kiadás egy apró repedésért cserébe. A ZERO GLAS innovatív, magyar fejlesztésű szélvédő bevonat egy speciális védőréteget képez, amely jelentősen növeli a szélvédő ellenálló képességét a külső fizikai behatásokkal szemben. A gyémántpor alapú technológia nem befolyásolja a kilátást, ugyanakkor 100%-ban taszítja a vizet, védelmet nyújt az UV-sugárzással, valamint a kőfelverődésekkel szemben.

“Amikor egy sofőr hirtelen megijed egy váratlan kőfelverődéstől, az reflexszerű, gyakran kontrollálatlan reakciókat válthat ki, amelyek balesethez vezethetnek. Fontos, hogy a sofőrök tisztában legyenek ezekkel a kockázatokkal, és megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy szélvédőik mindig a lehető legjobb állapotban legyenek. A célzott szélvédővédelem nemcsak a sérülések megelőzésében nyújt segítséget, hanem javítja a látási viszonyokat is esős körülmények között. Ezáltal nem csupán a szélvédő élettartama nő, hanem a vezetés biztonsága is jelentősen javul" – mondta Hefler Róbert, autóversenyző.