Ezt nem gondoltuk volna: még segít is a hazai webshopoknak a Temu

forrás: Prím Online, 2024. március 22. 17:50

Minden ötödik itthon bankkártyával fizetett forintot az interneten költünk el, egy-egy fizetés során az átlagos kosárérték 45 százalékkal magasabb, mint a fizikai bankkártyás fizetéskor – hívja fel a figyelmet Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az ultraolcsó ázsiai webshopnak is köszönhető, hogy a neten elköltött pénzek egyre nagyobb része hazai kereskedőket gazdagít.

50 milliónál több netes tranzakció

Minden tekintetben áttört az online bankkártyás vásárlás. Az elmúlt év utolsó negyedévében az interneten bankkártyával fizetett vásárlások száma meghaladta az 50 milliót, egy év alatt 10 százalékkal bővült a hazai webshopos bankkártya használat. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra emlékeztetett, hogy 2019 utolsó három hónapjában kevesebb, mint 24,6 millió online vásárlás történt, azaz négy év alatt megduplázódott a hazai internetes kereskedőknél bonyolított bankkártya használat.

Az interneten megrendelt termékek és szolgáltatások után közel 870 milliárd forintot fizettek a hazai internetes kereskedőknél az emberek tavaly év végén. Ez 16,3 százalékos bővülést jelent. Gergely Péter szerint a statisztikákban itt elegendő csak három évet visszamenni ahhoz, hogy megduplázódjon az elköltött pénz értéke: 2020 utolsó három hónapjában a hazai internetes webshopokban elköltött pénzösszeg nem haladta meg a 408 milliárd forintot.

Pexels

Minden 5. bankkártyával fizetett forint a neten kerül a kereskedőhöz

A komoly mértékű bővüléshez az internetes bankkártyás fizetést lehetővé tevő online üzletek számának növekedése is kellett: 2023 karácsonyán már 50 718 kereskedőnél lehetett a neten megvásárolni a fa alá vagy épp az ünnepi asztalra valót. Ezzel a hazai internetes fizetőhelyek száma elérte a fizikai kereskedőhelyek számának harmadát - a BiztosDöntés.hu szakértője emlékeztet, hogy tavaly december végén 151 700 üzletben lehetett plasztikkal (vagy telefonnal, órával) fizetni. A növekedés itt is bámulatos, hiszen 2018 decemberében még tízszer több helyen lehetett bankkártyával fizikai környezetben fizetni, mint ahány webshopban vásárolni tudtunk a bankkártyáinkkal.

Mindennek köszönhetően ma már minden ötödik, itthon bankkártyával fizetett forintot az interneten költünk el - hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A fizetések darabszámát illetően pedig a fizikai fizetések 12 százalékára rúg már az internetes vásárlások száma.

Erős pozícióban a hazai netes kereskedők

Noha az internet tényleg nem ismer határokat, a hazai online kereskedők viszonylag stabilan tartják a helyüket: az internetes bankkártyás vásárlások számát tekintve már 10. negyedéve a webshopos bankkártyás vásárlások 59,4-62,3 százaléka stabilan a belföldi internetes áruházakban történik – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Gergely Péter szerint ráadásul a tranzakciók értékében az elmúlt év előrelépést is hozott: a korábbi hónapok 60 százalék alatti mértékével szemben a IV. negyedévben például az interneten bankkártyával elköltött összegek 63,2 százaléka hazai kereskedőt támogatott. Gergely Péter szerint az itthoni netes fizetések értékének előretörésében lehet például a korábbi ázsiai webshopoknál (AliExpress, Shein) is lényegesen alacsonyabb árazással dolgozó Temu térnyerését is látni. De a szakértő szerint egész egyszerűen arról van szó, hogy a hazai fogyasztók elvárásaira egyre inkább reagálnak a hazai kereskedők.

Persze, miért is ne tennék, ha ezzel jobban járnak: egy-egy internetes vásárlás során közel 17 400 forintot hagytunk a kereskedőnél az elmúlt év végén, miközben a fizikai fizetéskor az átlagos kosárérték nem érte el a 9 500 forintot, azaz több, mint 45 százalékkal nagyobb bevételt lehet realizálni egy-egy netes ügyféltől - emlékeztetett a BiztosDöntés.hu szakembere arra, miért dönt egyre több bolt amellett, hogy a kasszák mellett internetes vásárlást és fizetést is lehetővé tesz.