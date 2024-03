Kutatási együttműködési megállapodást kötött a Kínai Hongkong Egyetem és a Corvinus

forrás: Prím Online, 2024. március 24. 10:26

A partnerségi megállapodás célja a két intézmény közötti nemzetközi kutatói és hallgatói csere és együttműködés erősítése a tudomány, technológia és innováció területén, hozzájárulva Kína és Magyarország tudományos és technológiai fejlődéséhez. A kutatási együttműködést és annak első évéről szóló menetrendjét a Kínai Hongkongi Egyetem részéről Yam Yeung, a Sencseni Kutatóintézet vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem részéről Szabó Lajos megbízott rektor, Fehér Péter nemzetközi vezető, Kő Andrea, az Adatelemzés és Informatika Intézet vezetője, valamint Baranyi Péter, a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) keretében működő Kognitív Infokommunikációs Kutatóközpont vezetője írta alá március 6-án Sencsenben.

Az Akadémiai és Innovációs Mátrix (AIM) tervének alapját az a szakmai együttműködés képezi, amely több mint két évtizede tart Baranyi Péter és Yeung Yam között. Közös erőfeszítéseik nemcsak tudományos előrelépést és meghatározó jelentőségű publikációkat eredményeztek, hanem elősegítették a magyar és kínai kutatók cseréjét is. A matematikai irányításelmélet új, ún. tenzorszorzat alapú iskolájának létrehozása, amelyben mindkét ország kutatói részt vettek, már eddig is kézzelfogható eredményeket hozott a partnerségben. Az elmúlt években az egyre bővülő együttműködés mellett már nemzetközi tudományos konferenciákat is szerveztek közösen, amelyhez a Kínai Hongkongi Egyetem Érzékszervi és Interaktív Intelligencia Központjának (CPII) InnoCentere is csatlakozott.

Kutatási együttműködési megállapodást kötött a Kínai Hongkongi Egyetem és a Corvinus Sencsenben március 6-án.

Balról jobbra: Helen Meng Mei-ling professzor, a Kínai Hongkongi Egyetem Érzékszervi és Interaktív Intelligencia Központjának (CPII) igazgatója, Zhou Jianxiong, a Sencseni Önkormányzat Külügyi Irodájának képviselője, Chen Rong, a Sencseni Önkormányzat Tudományos, Technológiai és Innovációs Bizottságának képviselője, Chan Wai-yee professzor, a Kínai Hongkongi Egyetem stratégiai fejlesztésekért felelős alelnöke, Yam Yeung professzor, a Kínai Hongkongi Egyetem Sencseni Kutatóintézetének vezetője, Baranyi Péter professzor, a Budapesti Corvinus Egyetem CIAS – Kognitív Infokommunikációs Kutatóközpontjának vezetője, Kő Andrea professzor, a Budapesti Corvinus Egyetem Adatelemzés és Informatika Intézetének vezetője, Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi vezetője, Tasnády Előd, Magyarország Kuangcsoui Főkonzulátusának főkonzulhelyettese és Horváth Renátó, Magyarország Kuangcsoui Főkonzulátusának kereskedelmi konzulja. Forrás: Kínai Hongkongi Egyetem, Kommunikációs és Közkapcsolati Iroda

„Nagy örömmel gondolok vissza arra a gyümölcsöző együttműködésre, amely több mint két évtizeddel ezelőtt kezdődött Baranyi professzorral. Ez a szakmai kapcsolat a két szervezet közötti sikeres partnerséggé nőtte ki magát, hiszen a több mint százéves Corvinus egyetem a tudományos kiválóság zászlóshajója Magyarországon. Az együttműködés a kínai-magyar technológiai és kulturális cserekapcsolatok erősítésével az Egy övezet, egy út kezdeményezést is szolgálja, mindkét ország nemzeti stratégiájával összhangban” – mondta Yam Yeung, a Kínai Hongkongi Egyetem Sencseni Kutatóintézetének vezetője.

„Kitüntetés a Corvinus egyetem számára, hogy Ázsia egyik legkiválóbb egyetemével köthetett kutatási megállapodást, amely a nemzetközileg mérvadó QS felsőoktatási világrangsorban az előkelő 47. helyen szerepel. A gazdag szakmai előzményeken nyugvó együttműködés intézményesítése garantálja az inspiráló szakmai partnerség sikeres folytatását és további fejlesztését. A megállapodás tudomásom szerint az első olyan magyar-kínai tudástranszfert biztosító együttműködés, amely az oktatást, a kutatást az innovációt és az inkubációt is összefogja” – mondta az aláírás kapcsán Baranyi Péter kutatóprofesszor a Budapesti Corvinus Egyetem képviseletében.

A Kínai Hongkongi Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem képviselői

Balról jobbra: Yam Yeung professzor, a Kínai Hongkongi Egyetem Sencseni Kutatóintézetének vezetője, Baranyi Péter professzor, a Budapesti Corvinus Egyetem CIAS – Kognitív Infokommunikációs Kutatóközpontjának vezetője, Rocky S. Tuan professzor, a Kínai Hongkongi Egyetem alkancellárja és elnöke, Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi vezetője és Kő Andrea professzor, a Budapesti Corvinus Egyetem Adatelemzés és Informatika Intézetének vezetője. Forrás: Kínai Hongkongi Egyetem, Kommunikációs és Közkapcsolati Iroda

A megállapodás első évében a tervek szerint– a két egyetem közötti Akadémiai és Innovációs Mátrix létrehozásának első lépései mellett – a két fél további rendszeres nemzetközi tudományos és innovációs konferenciákat szervez. Így például 2024-ben Budapesten a Corvinus Egyetemen, valamint 2025-ben Sencsenben és Hongkong-ban tartanak konferenciákat a mesterséges intelligencia, valamint intézményi, üzleti és társadalmi témákban. Ezek a szakmai események nemcsak az akadémiai közösséget, hanem azokat a mesterséges intelligenciával foglalkozó startupvállalkozásokat is megszólítják, amelyeket a Kínai Hongkongi Egyetem Sencseni Kutatóintézete segít inkubációval. Az eseményen a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulójáról is megemlékeztek a kutatóintézetek és a kuangcsoui főkonzulátus diplomatái.

A megállapodás az Egy Övezet, Egy Út program része, amely egy több mint 150 országra és nemzetközi szervezetre kiterjedő komplex geopolitikai-stratégiai terv, mely politikai, gazdasági, védelmi célokat ötvöz, és amelyet Kína indított útjára.