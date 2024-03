Már magyar startupok is jelentkezhetnek az ORLEN Skylight akcelerátor programjába

forrás: Prím Online, 2024. március 26. 15:26

Április 2-ig tart a jelentkezés az ORLEN Skylight programjának tizedik fordulójára, amelynek keretében az ORLEN Csoport világszerte több tucat startupot támogat. A vállalat a 2021-es indulás óta 8 pilot projekt megvalósítását segítette, 15 fejlesztés pedig jelenleg is fut. A most induló ciklusban öt technológiai és üzleti kihívásra várja a vállalat a résztvevők megoldásait. A feladatok között szerepelnek a digitalizáció, a hatékony- és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiatermelés kihívásai, a töltőállomások korszerűsítése, valamint a jövő fogyasztói elvárásaira való felkészülés is az ipar 4.0 mellett.