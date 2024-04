Női oktató kapta idén a Gács-András díjat

forrás: Prím Online, 2024. április 4. 14:56

Csomós Petra, az ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékének docensének személyében másodszor nyerte el női oktató az elismerést a díj történetében. A hagyományoknak megfelelően idén is a Matematikus hangverseny keretében került sor a Gács András-díj átadására.

Csomós Petra, az ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékének docense, 2008-ban szerzett PhD fokozatot Faragó István doktoranduszaként. Ezután néhány évig posztdoktorként az Innsbrucki Egyetemen dolgozott, majd 2015-ben visszatért, és ezt követően 2022-ben habilitált. A zsűri laudációjában elhangzott, hogy a mostani díjazott az oktatási feladatok során igyekezett a matematikát megszerettetni azokkal is, akik nem a matematika alapszakon folytatták tanulmányaikat: a földtudomány és környezettan alapszakon több éven át tartotta a matematika évfolyam-előadásokat. Ezzel párhuzamosan a matematika alapszakosoknak szóló „Folytonos modellezés” tárgy anyagát is kidolgozta, amely az érintett hallgatók körében nagyon népszerű lett. Ennek kapcsán sok szakdolgozat született az irányításával. A matematika alapszakos Differenciálegyenletek tárgy oktatását is több féléve sikeresen végzi. Mindezek során a hallgatókkal nagyon jó kapcsolatot alakított ki érdekes, gyakorlati példákkal, lendületes, fiatalos előadásmóddal hozta közelebb ezen területeket a diákokhoz.

Csomós Petra

Ezúttal egy különdíjat is odaítélt a szakmai zsűri, amelyben Ruff János, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa részesült. Az oktató diplomáját és doktori fokozatát a Szegedi Tudományegyetemen szerezte. Kutatásait főleg véges geometria és algebrai gráfelmélet területen végzi, 2023 végén megjelentette a Møbee nevű kártyajátékot, ahol a háttérben levő véges geometriai struktúrák népszerűsítését is fontos eredménynek tartja.

Ruff János

A Gács András-díjat 2017-ben a család alapította azzal a céllal, hogy az egyetemi matematikaoktatásban kiemelkedő, sok diákot motiváló fiatal matematikus oktatókat jutalmazzák. A díj névadója Gács András (1969-2009) matematikus, aki kutatási eredményei mellett sokoldalúságával, nyitottságával és humorával hatott inspirálóan a diákokra.

A díjazott matematikus a díszoklevél és a maga által választhatott játékos tárgyjutalom mellett a hazai egyetemi élet díjazásai között kiemelkedő mértékűnek számító 200 ezer forintos díjazásban és egy különleges műtárgy elismerésben is részesül. A díj elbűvölő, összetett, megfejthetetlen formája jelképezi, hogy a szellemi teljesítmény és a személyes varázs, a tudományos eredmények és a fiatal kollégák iránti felelősségérzet, vagyis a tehetség, a szorgalom és a szüntelen kíváncsiság nem választhatók el egymástól.