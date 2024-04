Retail Media Munkacsoportot indított az IAB Hungary

forrás: Prím Online, 2024. április 4. 16:37

A retail media szerepe Európában 2023-ra már túlnőtt a feltörekvő médiacsatornák szintjén: a szektor hirdetési költéseinek összege átlépte a 10 milliárd eurót, az idei évre (az Amazon nélkül) 40 százalék feletti bővülés várható a költésekben (Forrás: Statista), az IAB Europe Retail Media Munkacsoportjának előrejelzése szerint pedig 2027-re akár a lineáris televízióra fordított összeget is meghaladhatja az európai online retail media reklámköltés.

Az IAB Hungary keretein belül létrejött munkacsoport kiemelten foglalkozik majd a piac szereplőinek, tevékenységeinek, igényeinek és szándékainak feltérképezésével; elérhetővé teszi az európai szintű retail media piaci információkat; a magyar piac sajátosságainak figyelembevételével pedig adaptálja az IAB Europe kiskereskedelmi médiára vonatkozó páneurópai definíciókat is tartalmazó útmutatóját. De feladata lesz az is, hogy az IAB Europe szabványosítási keretrendszeréhez igazodva kidolgozza a hazai sztenderdeket és kialakítsa a best practice környezet elemeit – különös tekintettel a mérés- és elszámolásbeli tényezőkre, illetve az auditálási, megfelelőségi szabványokra.

„Szeretnénk, ha az érintett magyar szereplők tevőlegesen is alakítanák a piacot. Mindezt úgy, hogy közben korrekt képet kapjanak a retail media hazai státuszáról, és megismerjék azt az IAB-s keretrendszert, amelynek elemei nemzetközileg már rendelkezésre állnak. Az a célunk, hogy az iparági szegmens lehető legtöbb releváns szereplőjét bevonjuk a szakmai párbeszédbe, az együttgondolkodásba, a tudásmegosztásba és az alkotó tevékenységbe” – fogalmazott Szabó Ákos, a Barion big data üzletágának üzletfejlesztési vezetője, aki április eleje óta az IAB Hungary Retail Media munkacsoportját is vezeti.

Az új munkacsoport alapító tagjai között van az Adaptive Media, az Adverticum, a Barion, a Dentsu, a Growww Digital és az Offerista, de további cégtagok csatlakozását is várják, akik képviselőiken keresztül szívesen dolgoznának azért, hogy egy élő, aktív, a közösségi érdeket szem előtt tartó platform jöhessen létre a hazai retail media szektorban is. "A munkacsoportba elsősorban tényleges és potenciális retailmedia-tulajdonosokat, őket képviselő sales house-okat, retail mediat tervező és vásárló hirdetőket, ügynökségeket és az online kereskedelemben, illetve közvetlenül a retail mediaban érintett szolgáltató cégeket várunk. Mindenkit szívesen látunk, aki szakmai érdeklődést táplál a téma iránt” – fogalmazott Szabó Ákos, majd hozzátette: a Retail Media Munkacsoport legfontosabb célja, hogy 2024-ben az európai szakmai szinthez a lehető leggyorsabb, legteljesebb felzárkózás megtörténhessen.