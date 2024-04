Továbbra is a Schneider Electric a párizsi maraton névadó szponzora

forrás: Prím Online, 2024. április 6. 15:56

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat 2013 óta névadó szponzora a francia fővárosban megrendezett versenynek. A „Schneider Electric Marathon de Paris” amellett, hogy megmutatja, milyen pozitív hatással lehet a sport az egyének és a közösségek életére, felgyorsítja az átmenetet egy tisztább és igazságosabb világba. A különböző háttérrel és képességekkel rendelkező emberek sportolásra való ösztönzése és a fizikai aktivitás népszerűsítése segít egy egészségesebb és befogadóbb jövő építésében.

A Schneider Electric régóta elkötelezett a fenntarthatóság mellett, és számos olyan kezdeményezést támogat, amelyeknek célja a verseny környezeti hatásainak csökkentése, például a ruhák, az élelmiszerhulladék és más, az esemény kapcsán összegyűjtött anyagok újrahasznosítása révén. A Marathon de Paris szén-dioxid-kibocsátásának 100 százalékát kompenzálják 2019 óta a Livelihoods Fundon keresztül, amely a kenyai, vidéki közösségek javát szolgáló projekteket támogat.

„A Schneider Electric Marathon de Paris-n való részvétel a kitartás és az állóképesség próbája, ahol minden egyes futó elkötelezettségét, elszántságát és ellenállóképességét ünnepeljük. Hálásak vagyunk az A.S.O.-val (Amaury Sport Organisation) való, 11 éve tartó partnerségünkért, amelyet az a közös célkitűzés hozott létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet a világ egyik legnagyobb maratonja az egyenlőséget és a fenntarthatóságot támogató, ikonikus esemény. Közös elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy az ambíciókat tettekre váltsuk, és megnyerjük a dekarbonizált világ megvalósításáért vívott küzdelmet” – mondta el Chris Leong, a Schneider Electric marketingigazgatója.

Idén mintegy 55 000 embert várnak a párizsi rajtvonalhoz április 7-én, a Schneider Electric 7700 ügyfele, partnere és alkalmazottja regisztrált a versenyre.

A Schneider Electric szponzorálja az április 6-i Paris Run for All 4 kilométeres jótékonysági futást is, amelynek teljes bevételéből a fogyatékkal élő gyermekek sporttevékenységét támogatják. A Paris Run for All futóversenyre minden, 12 évesnél idősebb érdeklődő számára már megnyílt a regisztrálási lehetőség.

A Marathon de Paris a női és férfi futók azonos módon történő elismerésével tovább erősíti a nemek közötti egyenlőséget is. A legjobban teljesítő női és férfi versenyzők azonos pénzdíjat kapnak, emellett a női futam előbb kezdődik, mint a férfiaké, így minden győztes esetében élőben közvetítik a célba érkezést és az érmek átvételét.