Az elsők között vezette be Magyarországon a Diagon az SAP felhő alapú megoldásait

forrás: Prím Online, 2024. április 29. 14:41

Egy üzletviteli rendszer ritkán tud egy vállalatot évtizedeken át kiszolgálni, hiszen a cégméret növekedését, a tevékenységi körök bővülését, a technológiai változásokat szinte lehetetlen egy rendszerrel lekövetni. Az adatbázisokat nem tartják naprakészen, az átalakuló üzleti folyamatokat nem lehet leképezni a rendszerben, a naprakészséggel és a hitelességgel elvész a bizalom a rendszer iránt, és alternatív megoldások – táblázatkezelőben vezetett tranzakciós és ügyféladatok – felé fordulnak a munkatársak.

Ez történt az immár 35 éve működő Diagon Kft. esetében is, akik labordiagnosztikai reagenseket gyártó magyar vállalatként indultak, az utóbbi években gépgyártással is bővítették tevékenységüket és hazai terjeszkedés mellett immár ausztriai gyárral is büszkélkedhetnek. A cég több mint 100 ország közel 75 ezer laborját látja el reagensekkel, így a pontosság, az információk áramlása és a vállalatirányítási rendszer megfelelő támogatása kulcsfontosságú a mindennapi működésükhöz.

„Ugyan volt saját ERP rendszerünk, de a frissítések nálunk is elmaradoztak, a tevékenységünk pedig bővült, ami miatt fontossá vált számunkra egy olyan vállalatirányítási rendszer kialakítása, amellyel a divízióink összehangolhatóak, az adatokat egységesen tudjuk kezelni, és a következő húsz évben sem avul el” – magyarázza az igényeket Bősze Szabolcs, a Diagon Kft. informatikai igazgatója.

Az SAP rendszereket is implementáló Kontron Hungary Kft. szerint ez a jelenség teljesen általános. A vállalatok az értékeik között tartják számon a munkavállalók megtalálását, megtartását, az iparági követelmények teljesítését, a versenyképesség megőrzését, ugyanakkor nem elég tudatosak abban, hogy az informatikai rendszereket is ehhez mérten fejlesszék. „Azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb vállalat azt szeretné, hogy ne legyenek bonyolult táblázatos rendszerekben adataik, ugyanakkor a rendszerek folyamatos fejlesztésére és frissítésére a továbbiakban sem szeretnének jelentős erőforrásokat lekötni” – emeli ki Török György, a Kontron Hungary SAP üzletágvezetője.

A rendszerek egységesítését és az informatikai fejlesztést egy igényfelmérés előzi meg minden esetben, az ügyfél viszont sokszor csak azt tudja mondani, hogy „ne legyen baj”, „minden működjön”. A Diagon esetében az igények ennél speciálisabbak voltak, hiszen az eredeti elképzelés szerint a fizikailag is különálló hálózatokat szerették volna egységesíteni, amihez nagyságrendileg harmincnál több on-prem szerverre lett volna szükség. Nem volt nehéz belátni, hogy ez jóval nagyobb költségekkel jár a felhő alapú megoldásokkal szemben. „A költségeken kívül az SAP megoldásai mellett szól az is, hogy mindig minden ügyfél gyors átállást szeretne. Ehhez az SAP standardizált, felhőalapon működő megoldásai a legmegfelelőbbek, amelyekkel a legtöbb folyamat és funkció felépíthető és a jövőbeli üzemeltetés során is automatikusan frissíthető, bővíthető. Ezek immár középvállalatok számára is elérhetők” – emeli ki az előnyöket Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

„Véget ért a tesztelési fázis, élesedhet a fejlesztésünk, és már látszik, hogy gyorsabban hozzá tudunk férni az adatokhoz. Nincs olyan, hogy elkeveredik egy táblázat, vagy az éppen szabadságon lévő kollégát kell felhívnunk egy adatért, mert csak az ő gépén van meg a szükséges információ. A gyártáskiszolgálás, a minőségbiztosítás és az információszerzés is gördülékenyebbé válik az új rendszerrel, ráadásul a frissítésekkel sem kell foglalkoznunk, mert automatikusan megtörténik a háttérben” – számolt be első tapasztalatairól Bősze Szabolcs. A fejlesztés során a vállalat működési folyamataival kapcsolatban is új felismerésekkel gazdagodtak, valamint a migráció kapcsán egy alapos „rendrakás” is végbement az adattárakban.

A fejlesztésnél az is kulcskérdés a Diagon számára, hogy a folyamat ne vonja el a figyelmet a folytatólagos üzletmenetről. A teljeskörű információáramláshoz az SAP S/4HANA és az SAP Cloud sztenderdizált megoldásai mellé a Diagon olyan kiegészítő fejlesztéseket választott, mint a CRM rendszerhez való mobilos hozzáférés, így egyedi igényekre szabottan gördülékeny az információáramlás és hatékony az üzletmenet.