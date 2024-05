Együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány, a Yettel és a CETIN

forrás: Prím Online, 2024. május 2. 09:55

A kormány nevében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által aláírt dokumentumban a felek többek között hálózatfejlesztésről, kiberbiztonságról és innovációról, valamint egyetemi együttműködésről állapodtak meg.

Magyarország kiemelt célja, hogy a digitalizáció fejlesztése révén erősítse az ország versenyképességét, amelynek nélkülözhetetlen eleme a korszerű, minden követelménynek megfelelő vezeték nélküli hálózatok kiépítése. Az elmúlt évtizedekben a hazai mobilhálózatok mindig a nemzetközi élmezőnybe tartoztak, így a következő évek célja, hogy az 5G hálózatok is minél szélesebb kör számára hozzák el a mobilitás és a nagy sávszélesség előnyeit. Ahhoz, hogy Magyarország lépést tudjon tartani a régiós versenytársakkal, jelentős fejlesztésekre lesz szükség a következő években is, ehhez pedig a Yettel és a távközlési infrastruktúraszolgáltató CETIN részvételére is szükség van.

A Yettel és a CETIN többek közt azt vállalja, hogy 2024-2028 között legalább 72 milliárd forint értékű mobil hálózatfejlesztési beruházást hajt végre, amely révén 2028 végére jelentősen, akár 99%-ra növekedhet az országos 5G lakossági kültéri lefedettség. A megállapodásban foglaltak szerint az állam jövő évtől megszünteti a hírközlési szolgáltatókat terhelő távközlési pótadót.

A CETIN 2020. júliusi megalakulása óta ez idáig mintegy 83 milliárd forintot fektetett be komplex, több mint 4000 bázisállomásból álló mobiltávközlési, adatátviteli, IT- és biztonsági infrastruktúrájának fejlesztésébe.

A CETIN emellett együttműködik a kormányzattal az állami tulajdonú hálózatok fejlesztésében és 5G célú referenciaprojektek lebonyolításában a magyar vállalkozások 5G használatának ösztönzése érdekében.

A CETIN Hungary vezérigazgatója, Kübler-Andrási Judit kiemelte: „Az infrastruktúra fontos, a legfejlettebb szélessávú mobiltávközlési infrastruktúra jelentősége pedig különösen kiemelkedő, a digitalizáció alapfeltétele. Az általunk nyújtott szélessávú mobil infrastruktúra minden hazai piaci és állami szolgáltató számára rendelkezésre áll, felhasználható, ezzel a gazdaság, az emberek is jól járnak. Büszkék vagyunk arra, hogy az általunk nyújtott mobil infrastruktúrán a Yettel kiemelkedő eredményeket ért el az 5G-s minőségi versenyben hazai és nemzetközi összehasonlításban is.”