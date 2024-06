Az állkapocs mozgását és a környezeti zajszintet is elemzi az LG új fülhallgatója

forrás: Prím Online, 2024. június 2. 13:46

A T90S fülhallgatók az elődmodelleknél pontosabb, tisztább és gazdagabb hangzásélményt nyújtanak annak köszönhetően, hogy a tervezők a hagyományos, bevont grafén helyett tiszta grafént használtak a meghajtók kialakításához. Ez a könnyű és fenntartható anyag számos technológia – például a félvezetők és napelemek – esetében segíti a teljesítmény és hatékonyság növelését. A tiszta grafén használata az LG legújabb fülhallgatóiban csökkenti a rezgéseket, valamint kiegyensúlyozottá és pontosabbá teszi a membránokból érkező hangokat, mindezt erőteljes basszusokkal és fokozott közép- és magas frekvenciákkal. A T90S fülhallgató tervezésénél fontos szempont volt, hogy a termék maga könnyű, viselése pedig hosszú távon is kényelmes legyen – a grafén használata pedig nagyban hozzájárult ennek megvalósításához.

Az elődmodellekhez hasonlóan az LG T90 TONE Free sorozat új tagja is páratlan térhatású hangzásélményt nyújt. Ez az első Dolby Atmos fülhallgató, amely minden tartalomtípus és eszköz esetében támogatja a Dolby Head Tracking tehnológiát. A Dolby Head Tracking a felhasználók fejmozgása alapján állítja be a hangzást, annak dinamikáját, ezzel a hallgatót helyezve a középpontba. Legyen szó zenehallgatásról, filmnézésről, vagy épp videójátékról, a kiváló minőségű hangzásélmény magával ragadja a felhasználót függetlenül attól, hogy okostelefonon, táblagépen vagy nagyképernyős tévén fogyasztja a tartalmakat.

További újdonság, hogy a T90S fülhallgatók mostantól 24bit / 96 kHz-es hangfelbontásig támogatják a Dolby Head Tracking technológiát, ezzel a felhasználók stúdióminőségben élvezhetik a kedvenc zenéiket. A fülhallgatók a Dolby Atmos Optimizerrel sokoldalúságot kínálnak a felhasználók preferenciáinak megfelelően állítható, három fokozatú, optimalizált térhangzással.

Az LG továbbra is együtt dolgozik a Meridian Audióval a kiváló hangzásért. A speciális Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) technológiával a térhatású hangzás a hagyományos sztereó fülhallgatókhoz képest természetesebbnek hat. A valósághű, torzításmentes hangzás mellett a Meridian Perfect Balance technológiája továbbá lehetővé teszi a T90S felhasználói számára, hogy a felvételek hangerejétől függetlenül egyenletes hangszíneket tapasztaljanak.

Az LG TONE Free fülhallgatók a kiváló hallgatási élmény mellett a higiéniáról is gondoskodnak: LG UVnano töltőtokja ultraibolya fényt használ arra, hogy a fülhallgatók szilikon felületén lévő baktériumok 99,9%-át hatékonyan eltávolítsa – mindössze 10 percnyi töltés alatt.* A T90S fülhallgatók orvosi minőségű, hipoallergén szilikon fülbetéttel érkeznek, amelyek megakadályozzák a szennyeződések felhalmozódását a hallójáratban, ezzel hatékonyan csökkentve a bőrirritáció kockázatát.

Az LG a felhasználói kényelemre és a sokoldalú csatlakozási lehetőségekre fókuszálva továbbfejlesztette a sokoldalú Plug & Wireless funkciót is, amellyel csak az LG TONE Free fülhallgatók rendelkeznek. A mellékelt USB-C-AUX és USB-C-USB-C kábelekkel a T90S töltőtok jeladóként is használható, ami zökkenőmentes kapcsolatot biztosít a fülhallgató és a nem Bluetooth-kompatibilis eszközök, például a repülőgépek fedélzeti szórakoztató rendszerei, edzőtermi futópadok, szállodai televíziók és sok más egyéb eszköz között.

A T90S támogatja az AAC és SBC Bluetooth-kodekeket az Apple és Android eszközökhöz való zökkenőmentes csatlakozás érdekében, valamint az aptX Adaptive kodekkel is kompatibilis. Az LG TONE Free alkalmazással a felhasználók akár öt külső eszközt is szinkronizálhatnak, így az eszközök közötti váltáskor nem kell minden alkalommal manuálisan újracsatlakozniuk. A T90S továbbá támogatja a többszörös párosítást, így a felhasználók egyszerre két forráskészülékhez is csatlakozhatnak.

A tiszta hang és hívás közbeni érthetőség érdekében az LG legújabb fülhallgatói mindig optimális mértékű zajcsökkentést biztosítanak a vállalat Adaptive Noise Cancellation (ANC) technológiájával, amely valós időben igazítja a zajcsökkentés mértékét a környezet aktuális zajszintjéhez, így azok nem zavarják meg a felhasználót. Ráadásul az új, ergonomikus kialakítású szilikongumiknak köszönhető szorosabb illeszkedés tovább segíti az ANC hatékony működését.

A T90S fülhallgató telefonhívás közben is kristálytiszta hangminőséget biztosít: olyan érzést kelt, mintha a vonal másik végén lévő fél közvetlenül a felhasználó mellől beszélne. Az LG egy hárommikrofonos rendszert és egy hangfelvételi egységet (VPU) is integrált a készülékbe a háttérzajok figyelésére, a felhasználók hangjának rögzítésére és az állkapocs mozgásának követésére. A T90S fülhallgató új, nagy jel-zaj viszonyú (SNR) mikrofonnal rendelkezik, amely tovább csökkenti a környezeti zajokat, míg a fülhallgató egy új algoritmust használ, amely a párbeszéd minőségének optimalizálása és a zaj csökkentése érdekében elkülöníti a beszédet a háttérzajoktól.

Az LG mindig is különös gondot fordított a minél kényelmesebb illeszkedésre a fülhallgatók esetében anélkül, hogy ez bármilyen kompromisszumot jelentene a készülék teljesítménye terén. A dél-koreai POSTECH Ergonomic Design Technology Lab-al együttműködve a legújabb fülhallgatókat úgy tervezték meg, hogy azok ergonómiai pontosságot és állandó kényelmet biztosítsanak. Kiterjedt kutatásokat végeztek az emberi fülön, hogy kiderítsék, hogyan lehet a fülhallgatót biztonságosan a hallójáratba illeszteni úgy, hogy az a lehető legkisebb nyomást fejtse ki, és használata munka vagy intenzív edzés közben is a lehető legkényelmesebb legyen.

Az LG legújabb TONE Free vezeték nélküli fülhallgatója, a T90S már megvásárolható az LG Webáruházában.

*Az UVnano egy összetett szó, amely az UV és a nanométer egységéből származik. Független tesztek szerint az UVnano töltőtok a töltést követő tíz percen belül a fülhallgatókon lévő Escherichia coli, Staphylococcus aureus és Klebsiella pneumonia baktériumok 99,9 százalékát eltávolítja. Az UV LED funkció csak akkor működik, ha a töltőtok csatlakoztatva van a tápkábelhez.