A HONOR közzétette 2023-as ESG jelentését a Fenntartható Fejlődés Fórumán

forrás: Prím Online, 2024. június 4. 13:02

Az eseményen a HONOR hivatalosan is bemutatta a 2023-as környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) jelentését, amely kiemeli a fiatalok szerepvállalása, a technológia helyes célú felhasználása és a zöld átalakulás terén elért eredményeket. Eközben a HONOR Talents Global Design Awards kiállítása a Palotamúzeumba volt megrendezve, bemutatva a HONOR elkötelezettségét az iránt, hogy lehetőségeket teremtsen a fiataloknak és nemzetközi színtérre emelje a kulturális sajátosságokat.

A fenntartható fejlődés ösztönzése technológiai innovációkkal

A HONOR az ESG-t hosszú távú stratégiai fókuszaként kezeli, amely hét kulcsfontosságú területet foglal magába: Környezetvédelem, Technológia helyes célra, Adatvédelem, Ifjúsági szerepvállalás, Beszállítói CSR, Alkalmazottak fejlesztése és Felelős irányítás.

„Az emberközpontú fenntartható fejlődés iránt elkötelezett HONOR arra törekszik, hogy innovatív, nyitott és befogadó, felelős vállalkozást alakítson ki. Célunk, hogy egy új, intelligens és befogadó világot teremtsünk mindenki számára” – mondta George Zhao, a HONOR vezérigazgatója.

Lehetőségteremtés a fiatal tehetségek számára

A HONOR Talents Global Design Awards olyan platformmá fejlődött világszerte, amelyen keresztül a fiatal tehetségek megmutathatják, hogy mire is képesek. Az elmúlt négy évben több mint 40 ország 240 egyeteméről 25 000 pályázat érkezett be. 2023-ban a Kínai Szépművészeti Akadémia hallgatója, Yuan Shi „What's Going on in the Stone” című interaktív művészeti installációja nyerte el a nemzetközi első helyet. Ez az installáció arra invitálja a nézőket, hogy vegyenek részt egy generációkon átívelő élményben a Han-dinasztia szereplőivel, élénken megragadva a technológia és a kultúra érdekes ütközését.

Mindeközben a HONOR Talents Global Design Awards kiállításnak a Jianfu Palota kertjében található Yanchun pavilon adott otthont. Az ENSZ New York-i székhelyén, a mexikói Paseo de la Reformán és a hamburgi világörökségi területen, a Speicherstadtban rendezett korábbi kiállítások után a HONOR ifjúsági szerepvállalási projektje ismét egy globális kulturális mérföldkövet érhetett el.

A HONOR elkötelezettsége a technológia helyes célú felhasználása mellett

A HONOR a Tech for Good stratégiáját követve továbbra is elkötelezett az emberközpontú technológia és termékek fejlesztése mellett. Az idősek, látás- és hallássérültek digitális igényeinek kielégítése érdekében a HONOR olyan, készülékre telepíthető mesterséges intelligencia megoldásokat kínál, mint a képernyőolvasás és a mesterséges feliratozás, amelyek offline és személyre szabott hozzáférési funkciókkal hidalják át a digitális szakadékot. 2023 végére a HONOR 26 idősbarát projektet fejlesztett ki és valósított meg, amelyekből több mint 4,66 millió felhasználó részesült látássegítő, míg több mint 940 000 felhasználó hallássegítő funkciókkal.

Az esemény során a HONOR bemutatta saját fejlesztésű, valós idejű mesterséges intelligencia feliratozási funkcióját, amely gyakorlatilag láthatóvá teszi a hangot.

Először érte el az éves energiahasználat 8%-át a tiszta energia

A HONOR aktívan beépíti az éghajlatváltozást a vállalatirányításába. Azzal a céllal, hogy 2045-re szén-dioxid-semleges működést érjen el, a HONOR jelentős erőfeszítéseket tett a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében termékei, gyártása és működése során, ezzel is bizonyítva a környezeti fenntarthatóság iránti erős elkötelezettségét. 2023 óta a HONOR fókuszba helyezte a tiszta energia használatát, amely most először tette ki 8%-át éves fogyasztásának.

A HONOR figyelemre méltó mérföldköveket ért el a környezetbarát termékek és gyártás terén is. A kutatás és tervezés, az anyagválasztás, a tartósság és a hatékonyság területein elért előrelépéseknek köszönhetően 128 HONOR okostelefon és táblagép kapta meg a CQC környezetvédelmi tanúsítványt, ami körülbelül 876 tonna üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezte. Eközben a 2023-ban bevezetett csomagolási innovációk több mint 650 tonnás szén-dioxid-csökkentést értek el. Hasonló lesz a helyzet a közelgő HONOR 200 széria esetében, ami nemcsak, hogy újrahasznosított csomagolásban érkezik, de a túlzott pazarlás elkerülése érdekében nem tartalmaz külön töltőt.

A HONOR Intelligens Gyártó Ipari Parkot nemzeti szintű zöld gyárként ismerték el Kínában. Saját építésű fotovoltaikus erőműve van, amely várhatóan évi 700 000 kWh tiszta villamos energiát termel.

A HONOR a belső irodákban és az offline üzletekben papírmentes működést vezetett be, és ezzel olyan mértékkel csökkentette a papírnyomtatással járó fogyasztást, amely 2023-ban 108 Masson fenyő kivágásának megmentésével egyenértékű.

2023-ban a HONOR ESG-projektjei több tekintélyes iparági intézmény elismerését is elnyerték, köztük a Fortune China Best Designs és a Bloomberg Green ESG 50 elismerését.