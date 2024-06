Stratégiai együttműködést jelentett be az SAP és az Amazon Web Services

forrás: Prím Online, 2024. június 4. 14:35

Az Amazon Web Services (AWS), és az SAP SE bejelentették kiterjesztett, stratégiai együttműködésüket, amely a modern felhő alapú vállalati erőforrás-tervezési (ERP) élmények átalakítására irányul, és amely a mesterséges intelligencia segítségével új képességekkel és nagyobb hatékonysággal ruházza fel a vállalatokat.

Az AWS és az SAP azon dolgoznak, hogy egyszerűbbé tegyék az ügyfelek számára a RISE with SAP megoldás bevezetését az AWS-en, javítsák a felhőben futó SAP munkafolyamatok teljesítményét és hatékonyságát, valamint integrálják a generatív AI-t a vállalat teljes üzletkritikus alkalmazásportfóliójába.

„Az AWS volt az első felhőszolgáltató, amely tanúsítvánnyal rendelkezett az SAP portfólió támogatására, és ma már több ezer vállalati cég futtat SAP megoldásokat az AWS-en, hogy a legtöbbet hozhassa ki üzletkritikus alkalmazásaiból" – mondta Matt Garman, az AWS vezérigazgatója. „Most az AWS és az SAP gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a vállalatok számára a generatív AI alkalmazását alapvető üzleti adataikra, hogy hatékonyabbak, gyorsabbak és fenntarthatóbbak legyenek.”

„Az ilyen együttműködések, mint az AWS-sel való partnerség, kulcsfontosságúak, amikor generatív AI megoldásokat integrálunk ERP alkalmazásainkba, hogy az ügyfelek innovációs törekvéseit felgyorsíthassuk” – mondta Christian Klein, az SAP SE vezérigazgatója. „Nem csupán modern felhő ERP megoldásokat szállítunk közös ügyfeleink számára, de elkötelezetten támogatjuk az Amazont saját átalakulási útján is – például a RISE with SAP megoldás bevezetését olyan úttörő területeken, mint a Kuiper Projekt, az Amazon műholdas kezdeményezése, amely a globális szélessávú hozzáférés növelését célozza.”

Az Amazon Bedrock Generatív AI modelljei elérhetőek az SAP AI Core Generatív AI Hub-jában

A generatív AI hub az SAP AI Core infrastruktúrában biztonságos hozzáférést biztosít az ügyfelek számára a különböző nagyméretű nyelvi modellekhez (LLM), amelyeket könnyen integrálhatnak az SAP üzleti alkalmazásokba. Az Amazon Bedrock generatív AI modelljei – mint például az Anthropic Claude 3 modellcsalád és az Amazon Titan - integrálásával az SAP ügyfelei nagy teljesítményű LLM-ekhez és más alapmodellekhez férhetnek hozzá, hogy saját adataikkal testreszabott alkalmazásokat építsenek. Több tízezer ügyfél használja az Amazon Bedrockot, hogy könnyedén, gyorsan és biztonságosan építsen és skálázzon generatív AI alkalmazásokat, az AI vezető cégeinek FM-jeit használva, mint például az AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI és Amazon.

Ezzel az integrációval az SAP ügyfelei gyorsabban bevezethetik a generatív mesterséges intelligenciát, és korszerűsíthetik az SAP megoldásokra épülő fontos üzleti folyamataikat. Ezeket az újításokat a RISE with SAP beágyazott példáiban és az intelligens forgatókönyv-életciklus kezelési funkcióiban lehet alkalmazni, akár integrált komponensként, akár közvetlenül az SAP Business Technology Platformon (SAP BTP) használva. Az SAP és az AWS tervezi a Bedrock képességeinek kiterjesztését a generatív AI hubban, hogy tovább bővítsék az AI funkciók beágyazását az SAP felhőalapú megoldásaiba és alkalmazásaiba. Ez magában foglal további használati eseteket a pénzügy és a termékéletciklus-menedzsment területén is.

Az SAP az AWS chipjeit fogja használni a jövőbeni SAP Business AI ajánlatokban

Az AWS Graviton3 chipek használata az SAP HANA Cloud támogatására teljesítménynövekedést, költségmegtakarítást és energiahatékonyságot biztosít az SAP számára. A Graviton3-alapú Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) használatával az SAP akár 30%-kal jobb számítási teljesítményt érhet el analitikai feladatokban, miközben becslések szerint 45%-kal csökkenhet az SAP HANA Cloud karbonlábnyoma. Most az SAP és az AWS együttműködik a következő generációs Graviton4 fejlesztésén az SAP HANA Cloud és további SAP alkalmazások számára, hogy tovább javítsák a teljesítményt és a hatékonyságot. Az SAP HANA Cloud AWS Gravitonon történő futtatásának sikere alapján az SAP tervezi az AWS Graviton használatát az olyan SAP megoldások és alkalmazások támogatására is, mint az SAP BTP, az SAP Datasphere, az SAP Analytics Cloud és az SAP Cloud ALM megoldás.

A jövőben az SAP Business AI ajánlatok képzéséhez és telepítéséhez az SAP tervezi az AWS Trainium és AWS Inferentia chipek használatát, amelyeket kifejezetten az AI és gépi tanulási (ML) terheléshez terveztek. Egy kísérlet során az SAP mérnökei két nap alatt képeztek és finomhangoltak generatív AI LLM-eket a Trainium és a második generációs Inferentia példányok használatával, míg a hasonló Amazon EC2 példányokkal 23 napig tartott volna ez. A Trainium specializált architektúrájának kihasználásával, amely hatékony ML modellképzésre lett tervezve, az SAP felgyorsíthatja a fejlesztési folyamatot, miközben pontos és megbízható marad.

Nagyobb teljesítmény a RISE with SAP számára az AWS-en

Ezrek választották a RISE with SAP megoldást az AWS-en, hogy futtassák összetett globális SAP rendszereiket. Mostantól elérhetők az új generációs Amazon EC2 High Memory U7i példányok, amelyek akár 32TiB memóriát kínálnak egyetlen példányban. Ez elegendő memóriát és rugalmasságot biztosít az ügyfeleknek az SAP HANA adatbázis igényeinek teljesítéséhez és bővítéséhez. Az Amazon EC2 High Memory U7i példányok az első DDR5 memórián alapuló, 8-socketes megoldások egy vezető felhőszolgáltatótól, így javítják a memóriaigényes alkalmazások, például az SAP S/4HANA Cloud teljesítményét a RISE with SAP részeként.

Az Amazon Kuiper Projekt is a RISE with SAP-t választotta

Az Amazon vállalatai, köztük a Twitch, a Zappos.com és a Zoox Inc., már most is SAP szoftvereket használnak az AWS-en a működésük támogatására. Most pedig az Amazon műholdas szélessávú hálózata, a Project Kuiper is a RISE with SAP megoldást alkalmazza, hogy támogassa összetett ellátási láncát és gyártási műveleteit, és a lehető legjobb teljesítményt és legnagyobb értéket érje el a kritikus fontosságú SAP szoftveréből. Az SAP megoldások futtatása az AWS-en lehetővé teszi, hogy a projektben kihasználják a RISE with SAP-ba ágyazott legújabb SAP képességeket, elősegítve ezzel az átfogó átalakulást, felgyorsítva a vállalati döntéshozatalt és javítva az általános teljesítményt és produktivitást.

Több száz millió ember nem rendelkezik megfelelő internet-hozzáféréssel. A Project Kuiper célja, hogy segítsen áthidalni a digitális szakadékot, gyors, megfizethető szélessávú internetet biztosítva számos olyan ügyfélnek, akik olyan helyeken működnek, ahol nem megbízható az internetkapcsolat. Ehhez a Kuiper projektben példátlan ütemben kell műholdakat telepíteni. A RISE with SAP lehetővé teszi a Project Kuiper csapata számára, hogy megbízható és skálázható infrastruktúrát használjanak egy modern, felhőalapú ERP futtatásához, menedzselt szolgáltatásként, így az IT üzemeltetés helyett kifejezetten az innovációra tudjanak koncentrálni.