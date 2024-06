A Xiaomi a TIME egyik legbefolyásosabb vállalata 2024-ben

Tovább bővült a Schneider Electric által a munkatársak elismerésére létrehozott Step UP program keretében kínált lehetőségek köre, a kiemelkedő teljesítményekért kapott pontokért most már szabadnapokat is „vásárolhatnak” a vállalat dolgozói. A felmérések azt mutatják, hogy az alkalmazottak rendszeres elismerése jelentősen erősíti az elkötelezettségüket és pozitív hatással van az üzleti eredményekre is.