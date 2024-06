Aranyat nyert a Viasat History

forrás: Prím Online, 2024. június 6. 18:20

2024. június 5-én Amszterdamban hirdették ki a GEMA Awards nyerteseit. A versenyzők között, többek mellett számos Netflix, Warner Bros., Sky Creative videószpot is helyet kapott, azonban a legjobb dokumentumfilmhez készült reklámszpot kategóriában nem tudtak versenybe szállni. Bár a második helyezett egy BBC alkotás lett, az aranyérmet a Viasat World médiavállalat, Viasat History csatornájának JFK: A gyilkosság című műsorblokkjához készített reklámfilm vitte haza.

A korábban Promaxként ismert, ma pedig már GEMA (The Global Entertainment Marketing Academy of Arts & Sciences) néven futó díjátadó ismét megmozgatta az európai kreatív és televíziós szakma krémjét. A Variety által támogatott rendezvényen hazai tévéken futó műsorok reklámszpotjai is versengtek a dobogós helyezésért.

A Viasat World médiavállalat több videója is ringbe került, azonban mind közül a Viasat History csatorna, JFK: A gyilkosság című műsorblokkjának előzetese hozta el a legjobb eredményt: ARANY minősítés, dokumentumfilm kategóriában. Az összetett és érzelemdús nyertes spot két, John F. Kennedy meggyilkolásának rejtélyeit felderítő műsorhoz készült. A harminc másodperces videó a BBC Studiost kényszerítette a második helyre.