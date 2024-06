Okospad, okoszebra, okosjátszótér az Atomvárosban

forrás: Prím Online, 2024. június 6. 11:29

Ha van olyan hely, ahol az okosmegoldások nem csak látványosságként funkcionálnak, hanem valóban szerepet játszanak a környezetvédelemben vagy éppen a biztonságos közlekedésben, az bizony Paks – derült ki a TV2 Innovátor című műsorából. „Számos okosmegoldást alkalmazunk városszerte. Ott van például az okoszebra, amely esetén szenzorok érzékelik, ha gyalogos közeledik az átkelőhelyhez és az aszfaltba beépített LED-ek elkezdenek villogni. Nincs az az autós, aki ennek hatására ne kezdene lassítani. Ez pedig különösen hasznos a téli időszakban, amikor sötétedés után járnak haza a lakosok” – mondta Szabó Péter, Paks polgármestere. De a közlekedés biztonságát segíti elő az is, hogy például az Atom téren a lejtős járdák alulról fűtöttek, így télen biztosított a csúszásmentes közlekedés.

De az okosmegoldásoknál maradva, számos okospad is található a városban, amely a WIFI szolgáltatás és telefontöltési lehetőség mellett méri a hőmérsékletet, UV-szintet, de még a levegő minőségét is. Okosjátszóteret is alakítottak ki a városban több helyen, amely összehozza a szülőket és a gyermekeket. „Egy mobilra letölthető alkalmazás mutatja meg a szülőknek a játszótéri eszközökhöz kapcsolt küldetéseket, amit aztán a gyermekek végrehajtanak. Így a szülő és gyermeke együtt játszhat, emellett a „küldetés” mindkettejüket mozgásra ösztönzi.” – számolt be a város polgármestere.

Joggal viseli tehát a város a Családbarát Önkormányzat címet 2018 óta. Ahogy a Klímabarát Díjat is megérdemelten birtokolja a település. Tudniillik a város összes autóbuszvonalán elektromos buszok közlekednek. Ráadásul újabb vonalak létrehozása is tervben van, ahol már okosbuszmegállókat fognak telepíteni, zöld felülettel a tetején. A város vezetése tehát nem áll le a fejlesztésekkel. Például minden idők egyik legmodernebb kulturális központját fogják felépíteni az Atom tér mellett, a zöld felületek kezelésére pedig újabb robotfűnyírókat terveznek munkába állítani – derült ki a TV2 Innovátor című műsorából.

Képek: TV2 Innovátor