Az ABB célja a nettó zéró kibocsátású gyártás a bulgáriai Rakovszkiban lévő üzemében

forrás: Prím Online, 2024. június 12. 13:11

• Az ABB a bulgáriai Rakovszkiban lévő gyárában 1250* tonnával csökkenti a CO2e-kibocsátást, és 22 százalékkal mérsékli az energiafogyasztást a Mission to Zero programja részeként.

• A gyár 43 százalékkal javította az energiaintenzitást azáltal, hogy fenntartható megoldásokat alkalmaz a gyártási eljárásaiban.

A gyár 22 százalékkal csökkentette a működése energiafogyasztását, ugyanakkor növelte a termelési árbevételt is, ami a 2019-es bázishoz képest jelentősen, 43 százalékkal javítja az energiaintenzitást. A 39 000 négyzetméter alapterületű üzem két gyártóépületből áll, és kis- és középfeszültségű termékeket gyárt adatközpontok, ipari és gyártóüzemek, kritikus infrastruktúrák és épületek számára.

2021 óta a gyár csapata szisztematikus lépéseket tesz az ABB fenntarthatósági programjában (Sustainability Agenda) kitűzött célok elérése érdekében. Az első jelentős lépésük az volt, hogy a két gyártócsarnokban az összes hagyományos világítást energiatakarékos, LED-es lámpatestekkel korszerűsítették, és integrálták az ABB i-bus KNX rendszert az intelligens világításvezérlés biztosításához.

A Mission to Zero programban a gyár következő fontos mérföldköve az ABB Ability Energy and Asset Manager megoldások telepítése volt mindkét üzemegységben, és ez az innováció az energiahatékonyság optimalizálásával és a prediktív karbantartással biztonságosabb és intelligensebb működést tett lehetővé. A rendszer valós idejű adatokat szolgáltat, és megkönnyíti a döntéshozatalt azáltal, hogy az energiaforrások költségeit csoportok – azaz termelés, világítás, fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC), valamint adminisztráció – szerint osztja fel. Az ABB megoldásainak telepítése, valamint a rakovszki üzem fenntartható intézkedései hozzájárultak az ISO 50001 tanúsítvány sikeres megszerzéséhez.

A HVAC energiafogyasztásából és gázfelhasználásából származó CO2e-kibocsátás akár 80 százalékos csökkentése érdekében a gyárban tavaly hőszivattyúkat telepítettek egy olyan központi rendszerrel, amely vezérli és felügyeli a fűtést-hűtést és a folyadékelosztó rendszert. A teljes körű, “end-to-end” megoldások nyomon követik és előre jelzik az energiafogyasztást, ami megkönnyíti a megújuló energia jövőbeni tervezett felhasználását, és biztosítja a stabil energiaellátást.

„Végponttól végpontig (end-to-end) terjedő megoldásaink hozzájárulnak az energiafogyasztás hatékony nyomon követéséhez és előrejelzéséhez” – mondta Mike Mustapha, az ABB Energetika üzletágához tartozó Smart Buildings divízió vezetője. „A bulgáriai üzemünkben elért eredmény nemcsak azt mutatja meg, hogy miként csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátást saját épített környezetünkben, hanem azt is igazolja, hogy képesek vagyunk segíteni ügyfeleinket és partnereinket saját fenntarthatósági céljaik elérésében.”

Az ABB 2030-ig szóló flotta-villamosítási kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében a rakovszki gyár megkezdte járműparkjának elektromos járművekre való átállítását. A vállalat 17 AC és DC EV töltőállomást telepített, támogatva az EV töltést a szélesebb közösség és az áthaladó forgalom számára.

Ezek az eredmények kulcsfontosságú mérföldkövet jelentenek az ABB Bulgária nettó zéró célkitűzéseinek megvalósításában, és feljogosítják az üzemet arra, hogy az ABB Mission to Zero címet elnyerje. Az ABB Mission to Zero program támogatja a vállalat azon kötelezettségvállalását, hogy 2050-ig* 100 százalékkal csökkenti az 1. és a 2. alkalmazási körbe tartozó (Scope 1 és Scope 2) ÜHG- kibocsátását. A helyi csapatok által irányított telephelyek az ABB innovatív technológiáinak és harmadik fél integrációjának felhasználásával az energiatermelés, -kezelés és -tárolás révén a hatékonyság javítására összpontosítanak.

_____________________

* A 2019-es bázishoz képest