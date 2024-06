Bosch Tech Day 2024 – Szoftverekkel is elérhetők lesznek a Bosch „életre tervezett” technológiái

forrás: Prím Online, 2024. június 19. 18:50

• Dr. Stefan Hartung, a Bosch igazgatóságának elnöke: Szoftvereink „életre tervezve” könnyítik meg ügyfeleink életét

• Az évtized végére a tervek szerint a Bosch csoport milliárd eurós nagyságrendű árbevételt ér el szoftvereivel

• Több mint 48 ezer munkatárs foglalkozik szoftverfejlesztéssel, közülük 42 ezer a mobilitás üzleti szektorban

• Dr. Markus Heyn: „A szoftverek forradalmi változásokat hoznak az autóiparba”

• Az elmúlt három évben a Bosch közel négymilliárd euró árbevételt produkált korszerű járműszámítógépeivel

A Bosch szoftverei mára számos területen megtalálhatók: nagy iparvállalatok gyártósorain, autójavító műhelyekben és az egészségügyben. Figyelmeztethetnek forgalommal szemben felhajtó járművezetőket, védhetnek értékes vagyontárgyakat, irányíthatnak épülettechnikát és a Bosch szoftvereit még a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) is használták. A vállalat több mint 48 ezer munkatársa dolgozik szoftverfejlesztői területen, közülük 42 ezren a mobilitás üzleti szektorban.

„A szoftverek forradalmi változásokat hoznak az autóiparba” – emelte ki Hartung. „A jövőben az autók is integrálódhatnak a digitális világba, melynek eredményeként a közös jellemzőjük az lesz, hogy frissíthetők lesznek” – tette hozzá Dr. Markus Heyn, a Bosch igazgatóságának tagja, egyben a mobilitás üzleti szektor elnöke. Funkcióik bővítéséért ezután már nem kell az autókkal szervizbe menni, egy távoli (Over the Air) szoftverfrissítés is elegendő lehet majd. Markus Heyn szerint „Ez azt is jelenti, hogy a Bosch technológiáival lassabban öregszenek az autók.” Korántsem csak személyautókról van szó, egy-egy szoftverfrissítéssel teherautók, motorkerékpárok és az elektromos kerékpárok is új biztonsági és kényelmi funkciókkal bővülhetnek. Az elektromos kerékpárok számára kifejlesztett intelligens rendszer 2021-es bemutatkozása óta a Bosch mintegy hetven új funkciót és bővítést adott ki az eBike Flow alkalmazáson keresztül, a riasztási és nyomkövetési funkcióktól egészen az új menetüzemmódokig.

Vállalatokon átívelő lehetőségek

A szoftverek és a digitális szolgáltatások időközben a Bosch üzleti sikereinek meghatározó pillérévé léptek elő, és mára az egyes vállalatokon, iparágakon átívelve a fejlesztés és az innováció alapját. Széles körű ismereteivel, valamint mobilitási, gyártási és épülettechnikai szakértelmével a Bosch az IT területén vezető szerepet betöltő vállalatok körében is keresett partnernek számít. „A szoftverek és a mesterséges intelligencia (AI) kínálta lehetőségek optimális kihasználásához egyenrangú partnerekre van szükség, egy-egy vállalat egyedül kevéssé tudja megoldani mindezt. A nyílt forráskódú szoftverek különösen jó lehetőséget kínálnak a szakértelem vállalatokon átívelő koncentrálására, illetve a költségcsökkentésre és a szabványos megoldások kidolgozására” – mutatott rá Hartung.

A politikai döntéshozók is fontos szerephez juthatnak, a szoftverfejlesztés szempontjából egyre fontosabbá váló mesterséges intelligencia területén ugyanis zavartalan tervezési biztonságot igényelnek a vállalatok, ami az Európai Unió közelmúltban elfogadott Mesterséges Intelligencia Rendeletére (AI Act) is érvényes. „Az Európai Uniónak most gyorsan kell szabványokat alkotnia a Mesterséges Intelligencia Rendelete alapján: mert a szabályozásra szükség van, ám mindez nem lassíthatja indokolatlanul a műszaki fejlődést, vagy gátolhatja az innovációt” – folytatta Hartung.

Elérkezett a szoftveralapú mobilitás kora

Az új irányzat neve az autóiparban: szoftveresen definiált jármű (software defined vehicle). Egyre inkább a szoftverek válnak az új járműmodellek tervezésének és fejlesztésének kiindulópontjává. Egy friss McKinsey-tanulmány szerint 2030-ra előreláthatólag a 462 milliárd dolláros volument is elérheti az autóipari szoftverek és elektronikai termékek globális piaca. 2023-tól várhatóan megháromszorozódik a szoftverek részaránya a járművekben. A Bosch tervei szerint része lesz ennek a növekvő piacnak, miközben továbbra is világszerte az autógyártók vezető partnere marad. „A szoftveresen definiált járművek korának elején járunk” – mondta Heyn. „A Bosch nemcsak a hardver és a szoftver terén szakértő, de azon kevés vállalatok egyike, amely teljes mértékben jártas az autóelektronika és a felhőtechnológia terén is.” Olyan szoftver- és szolgáltatási megoldásaival, mint például a Járműállapot-felügyelet (Vehicle Health), a Bosch a flottaüzemeltetőknek segít megelőzni a járműveik meghibásodását és növelni a működés hatékonyságát, míg a kifejezetten logisztikai cégek számára kifejlesztett L.OS digitális logisztikai platformjával a digitalizáció folyamatát segíti, egyszerűsítve a teljes üzemi műveleti láncot. A Bosch emellett olyan speciális szoftvert is kifejlesztett, amellyel az autók rendkívül lágyan, rángatásmentesen fékezhetnek le, illetve állhatnak meg. A Bosch eBrake to Zero rendszerével nem csupán araszoló (Stop and Go) forgalomban válhatnak kevésbé zavaróvá a hirtelen fékezések, hanem az „utazási betegség” veszélye is mérsékelhető. „Ez a szoftver komoly segítséget nyújthat az araszoló forgalomban” – mondta Heyn.

A szoftveresen definiált mobilitással a járműarchitektúrák változása is együtt jár, a szakterület-specifikus kialakításától a szakterületeken átívelő, központosított, emellett mindössze néhány különösen nagy teljesítményű számítógéppel és érzékelővel kialakított IT- és elektronikai architektúrák felé haladva. Jelenleg különböző gyártók nagyjából száz szabályzóegysége működik egy-egy autóban, míg egy jövőbeni, szoftveresen definiált járműben kevesebb mint egy tucat járműszámítógép látja majd el a szabályzási feladatokat. A modern járműszámítógépekben már kombinálni kell egymással a különböző szakterület-specifikus funkciókat. Ennek jegyében a Bosch és a Qualcomm az év elején közösen mutatott be egy új fedélzeti számítógépet, amely első ízben egyesíti az infotainment- és a vezetéstámogató funkciókat. Az autógyártók számára ez nemcsak több helyet, kevesebb kábelt és kisebb tömeget, hanem – ami még fontosabb – költségcsökkenést is jelent. Egyedül az infotainment- és a vezetéstámogató rendszerek egyesítésével elért megtakarítás akár 30 százalék is lehet. A Bosch összességében máris sikeresnek bizonyult fejlett járműszámítógépeivel, amelyekkel az elmúlt három év során közel négymilliárd eurónyi árbevételt produkált.

Legyen szó százról vagy csupán egy tucatról, az autóban működő különböző számítógépeket és szoftvercsomagokat hálózatba kell kapcsolni egymással, hogy azok egymással is tudjanak kommunikálni. Az úgynevezett köztes szoftvert (Middleware) a Bosch leányvállalata, az ETAS biztosítja, amely még abban az esetben is egyfajta fordítószoftverként szolgálhat a jármű egyes fizikai alkatrészei és alkalmazási szoftverei között, ha különböző beszállítók készítik őket. Ahogyan ma alig van autó, amely ne tartalmazna Bosch-alkatrészt, úgy a jövőben sem fut majd olyan autó az utakon, amely ne használna Bosch-programokat.