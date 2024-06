Gyorsan halad az AI elfogadása, de a szervezeti változás kulcsfontosságú a skálázáshoz

forrás: Prím Online, 2024. június 19. 15:18

Megjelent a Deloitte AI Institute generative AI in Enterprise című jelentésének második negyedéves kiadása, amely a generatív mesterséges intelligencia bevezetésének jelenlegi helyzetét vizsgálja, valamint azt, hogy a vállalatok milyen lépéseket tesznek a valódi értékteremtés felgyorsítása és skálázása érdekében. A világszerte közel 2000 igazgatói és vezetői szintű válaszadó körében végzett felmérés válaszadói különböző szintű generatív AI-szakértelemmel rendelkeznek, mindegyiküknek van tapasztalata a technológiával kapcsolatban, és már kísérleteznek vele, vagy éppen a bevezetés folyamatában vannak.

Dr. Barta Gergő

"A vezetők a generatív AI-tól nagyobb hatékonyság elérését és költségmegtakarítást várnak. Sokan ezen megtakarításokat innovációba és növekedési célú felhasználási esetekbe akarják visszaforgatni. Egyértelmű, hogy a méretgazdaságosság elérése, a fejlődés pontos mérése és a megfelelő felhasználási esetek kiválasztása kritikus tényezők lesznek az értékteremtésben. Bár a pénzügyi megtérülés fontos, az olyan értéknövelő tényezők, mint az innováció, a stratégiai pozícionálás és a versenyképes megkülönböztetés még fontosabbak lehetnek" – mondta Dr. Barta Gergő, a Deloitte mesterséges intelligencia vezető szakértője.

A skálázhatóságnak azonban korlátot szab a tehetségek rendelkezésre állása: tízből majdnem négy vezető (37%) számolt be arról, hogy szervezetük csak kis mértékben vagy egyáltalán nem készült fel a generatív AI bevezetésével kapcsolatos tehetséggondok kezelésére. A felmérésben részt vevők közel háromnegyede a következő két évben a generatív mesterséges intelligencia miatt változtatni kíván a tehetségstratégiáján, elsősorban a munkafolyamatok megváltoztatására és a képzettség növelésére/átképzésre összpontosítva. Emellett sok szervezet a generatív AI-kezdeményezések miatt a közeljövőben növelni kívánja a létszámot: 39%-uk tervezi a létszámnövelést a következő 12 hónapban, 38%-uk pedig változatlanul tartja azt.

A bizalom hiánya továbbra is az egyik fő akadálya a technológia széles körű bevezetésének, ami pedig elengedhetetlen a sikeres skálázáshoz. A válaszadók közel háromnegyede (72%) szerint a generatív AI 2022-es megjelenése óta szervezetük bizalma az AI minden formája iránt nőtt. Ennek ellenére azonban csak 36%-uk számolt be arról, hogy a tehetségstratégia részeként mérik a munkavállalók bizalmát és elkötelezettségét, és a válaszadók kevesebb mint fele összpontosít a generatív AI iránti bizalom nagymértékű megteremtését célzó folyamatokra.

Rusznyák András

„A generatív mesterséges intelligencia skálázásával kapcsolatos kihívások hasonlóak azokhoz, amelyekkel számos digitális átalakulás során találkozunk: a bevezetésekor még inkább kulcsfontosságú a kockázatkezelés, az irányítás, a bizalom, az adatkezelés, a szellemi tulajdon és az ügyfélvédelem. A közép-európai projektekkel kapcsolatos tapasztalataink alapján látjuk, hogy a vállalati szektorban a szabályozási, jogi és megfelelőségi szempontok a bevezetési erőfeszítések mintegy 30%-át teszik ki. A megfelelő irányítás és adatkezelés kialakítása pedig már kezdettől fogva alapvető fontosságú az eredményekhez és a bizalom erősítéséhez” – mondta Rusznyák András, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás üzletágának menedzsere.

A hatékonyság és a termelékenység javítása továbbra is messze a legfontosabb elvárt előny a generatív mesterséges intelligencia bevezetésétől. Sokan számoltak be arról, hogy bizonyos szintig már elérték ezeket az előnyöket, de még nem a kívánt mértékben. A nagyon magas generatív AI-szakértelemmel rendelkező szervezetek sokkal nagyobb mértékben számolnak be a várt előnyök eléréséről: 70%-uk mondta, hogy a meglévő termékeket és szolgáltatásokat javították, 63%-uk szerint pedig a technológia nagymértékben ösztönözte az innovációt és a növekedést.

A válaszadók 45%-a tervezi a megtakarítások innovációs lehetőségekbe történő visszaforgatását, 43%-uk pedig a működés javítását tervezi az egész vállalkozásukban.

A generatív mesterséges intelligencia bevezetésének üteme továbbra is gyors. A válaszadók közel fele (47%) állítja, hogy gyorsan halad az alkalmazással – a nagyon magas szakértelemmel rendelkezők esetében ez az arány 73%. Ezek a szakértők kezdik a skálázást – magasabb szinteken fogadják el a funkciókat, többet fektetnek be a technológiai infrastruktúrába, és több munkatársuknak biztosítanak hozzáférést a generatív AI-eszközökhöz.

